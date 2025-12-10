Denné zhrnutie: Holubičie signály Fedu podporujú optimizmus na Wall Street 🗽US2000 na historickom maxime

- US2000 dnes vzrástol o viac ako 1,6 % a dosiahol nové historické maximum. US100 si pripisuje približne 0,7 %, zatiaľ čo US500 je vyššie o 0,8 %.
- Ako sa očakávalo, Fed znížil úrokové sadzby a oznámil technický QE program zameraný na správu rezerv. Zároveň mierne znížil projekciu PCE inflácie, čo trhy privítali.
- Fed ponechal svoju trajektóriu sadzieb nezmenenú, no jasné vyjadrenia Powella o zhoršujúcej sa situácii na trhu práce otvorili dvere ďalším zníženiam sadzieb. Zároveň nezvýšil prognózu nezamestnanosti, iba mierne znížil inflačné projekcie a výrazne zvýšil odhad rastu HDP na budúci rok.
- EURUSD reaguje na holubičí tón Powella rastom k úrovni 1,1700.
- Zlato sa pokúša preraziť z konsolidácie smerom nahor a dnes testuje úroveň 4 238 USD za uncu.
- Z makro dát: Náklady na prácu v USA za október dosiahli 2,8 % vs. očakávaných 2,9 % a predchádzajúcich 2,9 %.
- Futures prudko posilnili počas tlačovej konferencie Jeroma Powella.
- Kevin Hassett uviedol, že prezident Trump by mal rozhodnúť o novom predsedovi Fedu do 1–2 týždňov. Hassett je údajne jedným z favoritov a tvrdí, že ekonomika potrebuje ešte hlbšie zníženie sadzieb.
- Ceny kakaa dnes vzrástli o 6 % a od posledného minima sa zotavili už o viac ako 25 % v dôsledku zníženia očakávaného prebytku ponuky.
- Bank of Canada ponechala sadzby bez zmeny a neočakáva v blízkej dobe žiadne úpravy politiky, pričom uvádza dobrú pozíciu voči inflácii a rizikám spojeným s clami.
- Akcie Nvidia dnes posilnili po správach o možných veľkých objednávkach od ByteDance a Alibaba. JPMorgan však upozorňuje, že čínske firmy nemusia vytvoriť silný dopyt po čipoch H200, aj keby ich vývoz schválil Trump.
- Photronics dnes zaznamenala výrazný rast – akcie výrobcu fotomask pre polovodiče vzrástli o viac ako 40 % po optimistickej prognóze a silných výsledkoch za Q3, pričom zisk na akciu prekonal očakávania o viac ako 30 %.
- Cena ropy klesala aj napriek zníženiu zásob podľa DOE, keďže trh nadobúda väčšiu dôveru v dostatočnú ponuku. Zásoby ropy v USA klesli o 1,8 milióna barelov, no zásoby rafinovaných produktov výrazne vzrástli.
- Ceny pšenice a kukurice po včerajšej správe USDA WASDE klesli. V prípade kukurice pokles zásob vyvolal len krátkodobý rast cien.
- Bitcoin dnes vzrástol o takmer 0,5 % a opäť sa dostal nad úroveň 93 000 USD, podporený slabším dolárom a pozitívnou náladou na Wall Street.
- Inflácia v Číne bola nižšia ako očakávania: november CPI -2,2 % y/y vs. očakávaných -2,0 % y/y.
