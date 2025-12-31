Cukor smeruje k najväčšiemu ročnému poklesu od roku 2017 prebytok ponuky

- Ceny surového cukru klesli v roku 2025 o 22 %, čo predstavuje najväčší pokles od roku 2017.
- Hlavnými dôvodmi sú silná produkcia v Brazílii a Indii a zároveň slabý globálny dopyt.
- Oslabenie produkcie v Thajsku však znižuje odhad globálneho prebytku na 3,6 milióna ton.
Ceny surového cukru sú na ceste k najväčšiemu ročnému poklesu od roku 2017, predovšetkým kvôli očakávanej nadpriemernej globálnej produkcii. Hoci sa najaktívnejší kontrakt v New Yorku dnes mierne zotavil a posilnil o 1,6 %, za celý rok klesol približne o 22 %. Biely cukor v Londýne oslabil o 15 %, čo predstavuje najhlbší ročný prepad od roku 2018.
Za týmto vývojom stojí najmä silná úroda v Brazílii, najväčšom svetovom exportérovi cukru, a obnovený rast produkcie v Indii. Táto kombinácia vedie k očakávaniu, že ponuka výrazne prevýši utlmený dopyt. Analytici varujú, že bez zásadných politických zmien alebo nepriazne počasia môžu ceny pokračovať v poklese.
Na druhej strane existuje neistota ohľadom produkčného výhľadu v Thajsku, treťom najväčšom svetovom exportérovi. Oneskorený začiatok zberu trstiny a problémy s pracovnou silou v pohraničí s Kambodžou viedli k zníženiu odhadov produkcie o 400–450 tisíc ton. To by mohlo čiastočne zmierniť globálny prebytok, ktorý bol znížený zo 4,1 na 3,6 milióna ton, uviedol analytik Claudiu Covrig zo spoločnosti CovrigAnalytics.
Graf SUGAR (D1)
Cena cukru sa aktuálne obchoduje na úrovni 15,17 USD, pričom v posledných dňoch vzrástla nad EMA 50 (15,01 USD). SMA 100 (15,45 USD) však zatiaľ ostáva neprelomená a predstavuje významnú technickú rezistenciu. CCI dosahuje hodnotu 64,0, čo naznačuje pozitívne, ale zatiaľ nie extrémne prekúpené momentum. Momentum (101,5) je taktiež v rastovej fáze, čo podporuje ďalšie oživenie cien. Napriek týmto signálom celkový trend ostáva klesajúci, čo potvrdzuje aj klesajúci SMA 100. Z pohľadu objemu je viditeľný mierny nárast obchodnej aktivity, čo môže signalizovať zvýšený záujem kupujúcich. Na potvrdenie obratu by však bol potrebný prieraz nad SMA 100 a stabilizácia nad touto úrovňou.
Zdroj: xStation5
