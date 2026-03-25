Denné zhrnutie: Irán nemá záujem o Trumpov mierový plán

- Irán výslovne odmietol Trumpov 15-bodový plán, ktorý mal zabezpečiť aspoň prímerie na Blízkom východe. Hoci celý plán nebol zverejnený, keďže bol Iránu odovzdaný prostredníctvom Pakistanu, pravdepodobne obsahuje požiadavky, aby sa Irán vzdal svojho jadrového programu, umožnil inšpektorom MAAE prístup a zabezpečil plnú slobodu plavby. Na oplátku by USA a Izrael zastavili útoky a čiastočne zrušili sankcie na obchod s ropou a plynom.
- Donald Trump sa zmienil o „veľkom energetickom dare“ od Iránu. Hoci neposkytol žiadne konkrétne detaily, pravdepodobne ide o predaj iránskej ropy do Indie.
- Irán trvá na tom, že túto vojnu ukončí podľa vlastných podmienok a v čase, ktorý bude považovať za vhodný. Tamojšie úrady naznačujú, že nemajú záujem len o prímerie, ale o komplexný mier, ktorý bude rešpektovať ich podmienky, ako sú reparácie za škody, úplné stiahnutie USA z regiónu a úplné zrušenie sankcií.
- Nedávna správa uvádza, že v utorok došlo k útoku na iránsku jadrovú elektráreň. Táto situácia ukazuje, že napriek americkej „zdržanlivosti“ zostáva kritická infraštruktúra aj naďalej terčom útokov, čo môže signalizovať plnú eskaláciu, ak sa v časovom rámci, ktorý Trump Iránu ponúkol, nepodarí dosiahnuť dohodu.
- Ropa WTI konsoliduje nad 88 USD za barel, zatiaľ čo ropa Brent sa obchoduje nad 95 USD za barel.
- Nárast zásob ropy v USA o takmer 7 miliónov barelov neviedol ku korekcii cien. Ropa momentálne reaguje na absenciu deeskalácie a zostáva blízko miním z posledných dvoch seáns.
- Cena zlata pokračuje v odraze a obchoduje sa nad 4 500 USD za uncu, keďže pravdepodobnosť trvalejšieho inflačného šoku klesá. Napriek tomu, že Irán mierový plán odmietol, je zrejmé, že aspoň jedna strana silno tlačí na ukončenie konfliktu.
- EURUSD ustupuje z úrovne 1,1500 pre ďalšiu eskaláciu na Blízkom východe. Počas dnešnej seansy zároveň sledujeme pokles výnosov amerických aj nemeckých dlhopisov.
- Bitcoin sa obchoduje okolo 70 000 USD a pripisuje približne 1 %.
- Dovozné ceny v USA vo februári výrazne vzrástli, ešte pred začiatkom konfliktu v Iráne. Ceny vzrástli o 1,3 % medzimesačne oproti očakávaniu 0,5 %, zatiaľ čo vývozné ceny vzrástli o 1,5 % medzimesačne oproti očakávaniu 0,5 %.
- Britská inflácia za február zostala na úrovni 3,0 % medziročne, v súlade s očakávaniami, jadrová inflácia však vzrástla na 3,2 % medziročne. Vo Veľkej Británii, podobne ako v eurozóne, trhy započítavajú vysokú pravdepodobnosť rastu úrokových sadzieb.
- Akcie spoločnosti Arm dnes rastú až o 15 % po úplnej zmene firemnej stratégie. Namiesto licencovania svojich návrhov chce spoločnosť začať vyrábať vlastné procesory AGI CPU. Firma cieli na 15 miliárd USD ročných tržieb z týchto čipov, pričom Meta by mala byť jej prvým zákazníkom.
- Rast na Wall Street zostáva obmedzený, a to aj v technologickom sektore. Za zmienku stojí rastúci nedostatok produktov, ako je hélium, ktoré je kľúčové nielen pre medicínu, ale aj pre výrobu čipov. To by mohlo ovplyvniť dodávateľské reťazce spoločností, ako sú TSMC a Nvidia.
