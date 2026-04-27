Denné zhrnutie: Irán sa usiluje o prímerie, zatiaľ čo trhy čakajú na stredu

- Wall Street sa obchoduje v opatrnej nálade, pričom hlavné americké indexy sa pohybujú v blízkosti piatkových zatváracích úrovní. Trhu zjavne chýba dostatočne silný katalyzátor, ktorý by určil jasný smer.
- Pozornosť investorov sa pevne upiera na stredu, keď budú zverejnené výsledky štyroch členov skupiny Magnificent Seven: Alphabet, Microsoft, Amazon a Apple. V ten istý deň navyše Fed oznámi svoje rozhodnutie o úrokových sadzbách. Trhy vo veľkej miere očakávajú, že sadzby zostanú bez zmeny, skutočné zameranie však bude na komentáre Jeroma Powella a na akýkoľvek výhlaď týkajúci sa ďalšieho smerovania menovej politiky.
- Za zmienku tiež stojí, že ministerstvo spravodlivosti minulý týždeň stiahlo skoršie kroky súvisiace so súčasným šéfom Fedu, čím zmiernilo špekulácie o možnej zmene vo vedení a znížilo očakávania ohľadom prípadnej nominácie Kevina Warsha.
- Na geopolitickom fronte Irán navrhol zmiernenie napätia v regióne obmedzením tlaku okolo Hormuzského prielivu, jednej z najdôležitejších trás na prepravu ropy na svete. Podľa regionálnych zdrojov návrh, doručený cez Pakistan, zahŕňa zrušenie americkej blokády a čiastočnú deeskaláciu vojenskej aktivity.
- Kľúčovým prvkom plánu je odloženie diskusií o iránskom jadrovom programe na neskoršiu fázu rokovaní, čím by sa krátkodobé snahy o deeskaláciu fakticky oddelili od dlhodobejšieho strategického sporu.
- Zároveň Teherán vedie paralelné konzultácie s Ruskom v rámci širšej koordinácie ohľadom regionálneho konfliktu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí sa tiež stretol s Vladimirom Putinom v Petrohrade a uviedol, že Spojené štáty nedosiahli svoje vojenské ciele, čo podľa neho zvyšuje pravdepodobnosť obnovenia rokovaní.
- Donald Trump však návrh v jeho súčasnej podobe odmietol a trvá na komplexnej dohode, ktorá by pokrývala Hormuzský prieliv aj iránsky jadrový program, pričom zároveň udržiava tlak na Teherán, hoci tiež naznačil ochotu viesť priame rozhovory.
- Po kolapse diplomatických rokovaní vyskočila ropa Brent na najvyššiu úroveň od 13. apríla a krátko sa dostala nad 100 USD za barel, čo odráža rastúcu geopolitickú rizikovú prémiu spojenú s eskalujúcim napätím na Blízkom východe.
- Európske trhy taktiež ukončili seansu v zápornom teritóriu, pričom väčšina hlavných indexov uzavrela nižšie. Britský FTSE 100 stratil viac ako 0,5 %, francúzsky CAC 40 približne 0,2 %, nemecký DAX viac ako 0,1 %, zatiaľ čo španielsky IBEX 35 uzavrel približne bez zmeny.
- Tlak bol viditeľný aj pri drahých kovoch, kde zlato oslabilo približne o 0,9 % na zhruba 4 700 USD za uncu, zatiaľ čo striebro kleslo o viac ako 1,5 % a testovalo úroveň 75 USD.
- Podobný tón prevládal aj na trhu s kryptomenami, kde sa hlavné digitálne aktíva dostali pod tlak. Bitcoin klesol približne o 1,5 % pod 77 000 USD, zatiaľ čo Ethereum odpísalo takmer 2,5 % a skĺzlo pod 2 300 USD.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.