Denné zhrnutie: Koniec mimoriadne intenzívneho týždňa (19.06.2026)

Kvôli sviatku Juneteenth, ktorý pripomína zrušenie otroctva v Spojených štátoch, sa dnes na amerických akciových trhoch neobchodovalo. Futures kontrakty naznačovali mierne poklesy hlavných indexov, pričom S&P 500 aj Nasdaq 100 strácali 0,1 %.
Geopolitika
Globálne akciové trhy boli spočiatku pod tlakom správ o odložení ďalšieho kola mierových rokovaní medzi USA a Iránom, ktoré sa mali uskutočniť dnes vo Švajčiarsku. Sentiment sa mierne zlepšil po správach o prímerí medzi Izraelom a Hizballáhom. Predchádzajúce ostreľovanie zo strany Izraela vyvolalo pochybnosti o trvácnosti memoranda podpísaného v stredu medzi USA a Iránom. Pripomeňme, že toto memorandum poskytuje obom stranám 60 dní na vypracovanie konkrétnej mierovej dohody. Medzitým by však mal byť Hormuzský prieliv opätovne otvorený.
Komodity
Ceny kľúčových energetických komodít zostávajú volatilné.
Na príklade ropy:
- Spočiatku sme dnes sledovali rast cien, čo bola reakcia na odloženie ďalšieho kola mierových rokovaní.
- Následne prišla korekcia, ktorú možno čiastočne pripísať prímeriu medzi Izraelom a Hizballáhom.
- Brent nakoniec zakončil deň so ziskom 1 % v blízkosti úrovne 81 USD za barel. Za WTI sa platilo necelých 78 USD za barel.
Obrázok 1: OIL [D1] (23.10.2024 - 19.06.2026)
Zdroj: xStation, 19.06.2026
Zemný plyn:
- NATGAS ukončil týždeň na úrovni 3,2 USD.
- TTF sa pohyboval okolo 42,1 EUR.
Drahé kovy pokračujú v poklese:
- Za troyskú uncu zlata sa aktuálne platí približne 4 156 USD a za striebro 64,9 USD.
- Viac ako jednopercentný pokles je z veľkej časti dôsledkom pokračujúceho rastu výnosov štátnych dlhopisov najväčších ekonomík, ktoré predstavujú priamu alternatívu k drahým kovom ako nízkorizikovému aktívu.
Akciový trh
S výnimkou talianskeho indexu FTSE MIB (+0,3 %) a poľského WIG20 (+0,2 %) ukončili európske trhy dnešné obchodovanie v červených číslach. Paneurópsky Stoxx 50 (-0,1 %), nemecký DAX (-0,2 %) aj britský FTSE 100 (-0,4 %) zaznamenali straty.
Najväčší pokles však vykázal francúzsky CAC 40 (-0,6 %), a to napriek výraznému rastu akcií Renaultu (+3,9 %), ktorý možno pripísať predovšetkým akvizícii 65 % podielu v spoločnosti Flexis, špecializujúcej sa na logistiku poslednej míle.
Obrázok 2: Prehľad Euro Stoxx 50 (19.06.2026)
Source:
Zdroj: XTB Research, 19.06.2026
Obrázok 3: Najväčšie zisky a straty v indexe Euro Stoxx 50 (19.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 19.06.2026
Obrázok 4: Heatmapa indexu Euro Stoxx 50 (19.06.2026)
Zdroj: XTB Research, 19.06.2026
Makroúdaje a meny
Deň sa začal zverejnením japonskej inflácie CPI.
- Výsledok nepriniesol žiadne prekvapenie – celková inflácia dosiahla 1,5 %, jadrová inflácia 1,4 %.
- Očakávania budúceho zvýšenia úrokových sadzieb zostali prakticky nezmenené – trh pripisuje približne 95 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb do konca roka.
- Menový pár USDJPY ukončil deň takmer bez zmeny okolo úrovne 161,3.
- Na týždennej báze dosiahlo oslabenie jenu voči doláru 0,7 %, čo je v porovnaní s ostatnými menami skupiny G10 relatívne mierny pohyb.
Neskôr prišli na rad údaje zo Spojeného kráľovstva.
- Maloobchodné tržby rástli výrazne rýchlejšie, než trh očakával (o 1,2 % medzimesačne a 3,2 % medziročne).
- To umožnilo mierne posilnenie britskej libry (+0,2 %).
- Britská mena však za sebou nemá príliš úspešných niekoľko dní. V porovnaní s pondelkovým otvorením klesol pár GBPUSD o 1,3 %.
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň: EURUSD, OIL a NASDAQ (19.06.2026)
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Zhrnutie trhov: Obmedzená volatilita a silný dolár
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