Denné zhrnutie: Akcie rastú vďaka menej jastrabiemu Fedu a oživeniu obchodovania spojeného s AI, jenu dominuje devízovému trhu, ropa oslabuje (30. 7. 2026)

📈 Akcie a prehľad trhu
Wall Street sa odráža nahor: Futures na americké akciové indexy výrazne rástli vďaka mimoriadne silným výsledkom spoločností Microsoft a Lam Research a menej jastrabiemu postoju americkej centrálnej banky. Futures na S&P 500 (US500) pridali 1,6 %, zatiaľ čo futures na Dow Jones (US30) vzrástli o 1,1 %. Pozornosť sa teraz presúva k výsledkom spoločností Amazon, Apple a Chevron, ktoré budú zverejnené po zatvorení trhu.
Rast technológií a AI: Futures na Nasdaq 100 (US100) vzrástli o 3,4 %, keďže kapitál výrazne odtekal z hodnotových a defenzívnych titulov, ako sú Apple, Walmart, Chevron a PepsiCo, do technologických a polovodičových akcií. Celý polovodičový sektor pridal 5,5 %. Obchodovanie spojené s AI oživili silné výsledky Microsoftu (+17 %, podporené 43 % rastom Azure) a Lam Research (+30 % rast tržieb), čo podporilo aj širší ekosystém SaaS spoločností a výrobcov čipov.
Rast v Európe: Európske trhy uzavreli výrazne vyššie naprieč celým regiónom. Rast viedli španielsky IBEX 35 (SPA35: +2,0 %), taliansky FTSE MIB (ITA40: +1,9 %), holandský AEX (+1,65 %), poľský WIG20 (W20: +1,2 %), nemecký DAX (DE40: +1,1 %), francúzsky CAC 40 (FRA40: +1,1 %) a britský FTSE 100 (UK100: +0,7 %).
📊 Hlavné makroekonomické udalosti
HDP USA: Rast amerického HDP v 2. štvrťroku 2026 spomalil na anualizovaných 1,5 % oproti očakávaným a predchádzajúcim 2,1 %. Výsledok zaťažil pokles exportu, vládnych výdavkov a podnikových investícií v prostredí neistoty spojenej s vojnou.
PCE v USA: Osobná spotreba vzrástla o 0,3 % oproti očakávaným 0,4 %. Jadrová inflácia PCE mierne zaostala za mesačnými očakávaniami a dosiahla 0,1 % medzimesačne oproti očakávaným 0,2 %. Medziročne dosiahla 3,3 %, v súlade s očakávaniami. Údaje naznačujú miernejšie krátkodobé cenové tlaky.
Nezamestnanosť v eurozóne: Miera nezamestnanosti v eurozóne zostala v júni bez zmeny na 6,3 %, rovnako ako v máji.
🏦 Centrálne banky a devízový trh
Bank of England (BoE): BoE ponechala hlavnú úrokovú sadzbu na 3,75 %. Hlasovanie v pomere 6 ku 3 však bolo tesnejšie, než sa očakávalo. Pill, Greene a Mann hlasovali za zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov. Guvernér Bailey podporil ponechanie sadzieb bez zmeny a mierne menej jastrabia komunikácia ponecháva septembrové zvýšenie sadzieb neisté. GBPUSD vzrástol o 0,8 %.
Devízový trh (FX): Americký dolár pokračoval v oslabovaní po zasadnutí FOMC (USDIDX: -0,9 %). Japonský jen prekonal všetky ostatné meny skupiny G10 pre podozrenie na menovú intervenciu japonských úradov (USDJPY: -2,7 %, EURJPY: -2,1 %). Rizikové meny posilnili, AUDUSD pridal 1,2 % a NZDUSD 1,6 %. EURUSD vzrástol o 0,6 % na 1,1530.
🛢️ Komodity a drahé kovy
Energia: Ceny ropy klesli. Futures na Brent oslabili o 1,1 % na 87,20 USD za barel a WTI klesla o 0,5 % na 84,30 USD za barel. Futures na európsky zemný plyn sa prepadli o 4,0 %, zatiaľ čo zemný plyn na NYMEX vzrástol o 0,9 %.
Drahé kovy: Zlato a striebro sa odrazili nahor vďaka slabšiemu doláru a nižším očakávaniam úrokových sadzieb. Zlato vzrástlo o 1,0 % na 4 105 USD za uncu, zatiaľ čo striebro pridalo 2,05 % na 58,84 USD za uncu.
Neočakávaná intervencia na devízovom trhu? USDJPY klesá o viac než 2 %! 🇯🇵
Futures na Nasdaq rastú o viac než 3 % 🚀
US OPEN: Nasdaq sa odráža nahor! Výsledky Microsoftu a Lam Research oživujú obchodovanie spojené s AI!
💣Po Hormuze prichádza Suez. Ohrozuje konflikt ďalšiu kľúčovú trasu pre ropu?🛢️
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