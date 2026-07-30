Neočakávaná intervencia na devízovom trhu? USDJPY klesá o viac než 2 %! 🇯🇵

Japonský jen prudko posilnil voči hlavným svetovým menám. USDJPY v najkritickejšom momente klesol o 3,3 % (aktuálne: -2,3 %) z hornej časti pásma 162,00 až k minimu okolo 158,00. Prudký rast jenu prichádza po niekoľkých mesiacoch obchodovania v blízkosti 40-ročných miním, keď menu oslabovali nízke úrokové sadzby v Japonsku a vysoké náklady na dovoz energií.
Technická analýza: USDJPY (D1)
USDJPY zaznamenal prudký pokles, prerazil pod 100-dňový kĺzavý priemer EMA na úrovni 160,45 a v okolí 159,80 otestoval 50,0 % Fibonacciho retracement na úrovni 159,50. Denný RSI (14) klesol smerom k prepredanému pásmu na hodnotu 30,6, čo poukazuje na veľmi silný predajný tlak.
Najbližšia rezistencia sa teraz nachádza v pásme 160,45 – 160,56, kde leží 100-dňový EMA a 38,2 % Fibonacciho úroveň. Smerom nadol zostáva kľúčová podpora v žltom pásme 158,40 – 158,50, ktorú posilňujú 61,8 % Fibonacciho úroveň na 158,45, 200-dňový EMA na 158,40 a dlhodobá línia uptrendu.
Zdroj: xStation5
Prečo dnes jen posilňuje?
Podozrenie na oficiálnu intervenciu: Trhoví stratégovia naprieč významnými finančnými inštitúciami pripisujú tento pohyb predovšetkým neohlásenej menovej intervencii japonských úradov. Analytici sa domnievajú, že úrady využili oslabenie dolára po nedávnej komunikácii Fedu a makroekonomických údajoch, aby pred nadchádzajúcimi rozhodnutiami centrálnych bánk zaskočili špekulantov stávkujúcich na pokles jenu.
Historický precedens: Náhle posilnenie pripomína intervencie uskutočnené od konca apríla do mája, počas ktorých japonské úrady vynaložili približne 11,7 bilióna jenov. Tento zásah však priniesol iba dočasnú úľavu. Jen totiž za menej než dva mesiace všetky zisky odovzdal a vrátil sa na oslabené úrovne.
Pochybnosti o dlhodobej zmene trendu
Hoci táto rally obmedzuje špekulatívne predaje jenu a zvyšuje pravdepodobnosť zatvárania carry trade pozícií, odborníci zostávajú skeptickí voči trvalejšiemu obratu. Štrukturálne prekážky, medzi ktoré patria nákupy dolárov importérmi z reálnej ekonomiky, odlev investícií drobných investorov prostredníctvom nového systému NISA a pretrvávajúce očakávania vyšších amerických úrokových sadzieb, naďalej vytvárajú fundamentálny tlak na menu.
Slabosť jenu ide ruka v ruke s historicky vysokými výnosmi dlhopisov, ktoré zvyšujú náklady na obsluhu dlhu fiškálne uvoľneného Japonska. Pomer dlhu k HDP by sa mal v roku 2026 zhoršiť približne zo 152 % na 187 %. Bank of Japan sa tak ocitá medzi slabým hospodárskym rastom a obrovskými záväzkami verejného sektora a čoraz viac zaostáva za vývojom. Toto zložité menovopolitické prostredie vo výsledku udržiava fundamentálny predajný tlak na jen.
Napriek dlhodobo záporným reálnym úrokovým sadzbám, keď inflácia dosahuje 1,7 % a základná sadzba 1 %, trh do konca roka 2026 započítava iba jedno zvýšenie sadzieb v Japonsku. Zdroj: XTB Research, údaje Bloomberg.
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