🚩 Bitcoin klesá a testuje dôležitú supportnú zónu pri cyklickej slabosti kryptotrhu

Bitcoin dnes klesol pod 73 000 USD, a to napriek pokračujúcim ziskom na akciových trhoch. To potvrdzuje sezónnu slabosť, ktorá sa často objavuje pred letným obdobím. Rok 2026 je zatiaľ náročný aj pre širší kryptomenový sektor. Sui, nízkonákladový blockchain vyvinutý spoločnosťou Mysten Labs, pozastavil spracovanie transakcií už druhý deň po sebe, čo vyvoláva ďalšie obavy o sektor.
Cena Bitcoinu teraz klesla blízko 200-týždňového exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA). Pri pohľade na predchádzajúce trhové cykly sa BTC pod touto úrovňou obchodoval počas prepadu v marci 2020, uprostred medvedieho trhu v roku 2022 a opäť vo februári 2026. Pokles späť pod 72 000 USD by mohol signalizovať obnovenú slabosť trhu a zvýšiť pravdepodobnosť opätovného testu lokálnych miním okolo 60 000 USD.
Ak sa Bitcoinu v najbližšom období nepodarí obnoviť momentum a vrátiť sa smerom k 80 000 USD, medvedí scenár bude čoraz pravdepodobnejší. Nedávne on-chain dáta od CryptoQuant ukazujú na výrazný pokles nákupnej aktivity veľrýb. Podobný vzorec sa objavil aj počas cyklickej slabosti na jar 2022.
Býci musia rýchlo ukázať silu, aby zmiernili tlak na „kráľa kryptomien“.
Graf Bitcoinu (W1)
Zdroj: xStation5
