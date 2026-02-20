Denné zhrnutie: Najvyšší súd zastavil Trumpove clá – ale na ako dlho?

- Uzavierame týždeň obchodovania na finančných trhoch, ktorý sa ku koncu vyostril po rozhodnutí Najvyššieho súdu USA zneplatniť časť ciel uvalených na iné krajiny.
- Donald Trump práve začal tlačovú konferenciu, na ktorej komentuje rozhodnutie súdu. Prezident zvažuje zavedenie nových plošných ciel na obchodných partnerov USA po štvrtkovom verdikte, ktorý zrušil významnú časť jeho predchádzajúcich ciel založených na zákone IEEPA. Podľa denníka New York Times plánuje administratíva využiť iné obchodné predpisy na obídenie rozhodnutia súdu a obnovenie tlaku na dovoz. Trump zdôraznil: „Použijeme iné alternatívy pre clá. Môžeme vybrať viac peňazí.“ Konkrétne poukázal na zákon o rozšírení obchodu z roku 1962 (Section 232 – národná bezpečnosť), čím signalizoval pokračovanie protekcionistickej politiky napriek právnym prekážkam a rastúcej neistote na trhoch.
- Trump navrhuje zaviesť plošné 10 % clo po tom, ako Najvyšší súd zrušil predchádzajúce opatrenia. Globálne 10 % clo by bolo uvalené popri ostatných clách. Všetky clá podľa Section 232 a 301 zostávajú v platnosti.
- Napriek tomu Wall Street rastie, zatiaľ čo americký dolár zostáva pod tlakom. Dolár je aktuálne najhoršie výkonnou menou. Naopak výrazne posilňuje austrálsky dolár.
- Ekonomický rast USA vo štvrtom štvrťroku 2025 prudko spomalil z veľmi optimistických, spotrebou ťahaných 4,4 % na 1,4 %. Na prvý pohľad výsledok dvakrát nižší než konsenzus spolu s prvým inflačným prekvapením po mesiacoch vyvoláva obavy zo stagflácie. Detaily správy BEA však skôr naznačujú pevný základ pre opätovné zrýchlenie inflácie a veľmi slabú bilanciu hospodárskej politiky Bieleho domu.
- Investori sa zároveň dozvedeli o horších než očakávaných dátach PMI, ktoré spolu vytvárajú nebezpečnú kombináciu slabšieho rastu a pretrvávajúcej inflácie. Tento obraz je však do istej miery skreslený nedávnym shutdownom a neodráža plne skutočný stav americkej ekonomiky.
- Striebro (SILVER) dnes rastie o 5 % a preráža nad 82,7 USD za uncu, zatiaľ čo zlato pridáva 1,4 % a drží sa nad hranicou 5 000 USD za uncu. Geopolitické napätie okolo Iránu, kde rastie riziko vojenskej konfrontácie s USA a Izraelom, zdĺhavé a neúspešné rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom a celkový obraz globálnej nestability naďalej podporujú dopyt po tvrdých aktívach.
- Kompozitný PMI index eurozóny vzrástol vo februári na 51,9 bodu (najvyššie za tri mesiace). Spracovateľský priemysel dosiahol 44-mesačné maximum (50,8 bodu) a stal sa motorom rastu. Objednávky rastú, zamestnanosť však mierne klesla. Hoci výrobné náklady rastú najrýchlejším tempom za takmer tri roky, tempo rastu predajných cien sa spomaľuje a podnikateľský optimizmus sa zlepšuje.
- Akcie Moncler vzrástli o 13 % po tom, čo výsledky výrazne prekonali očakávania. Rast bol ťahaný Áziou (+11 %) a silným predajom značiek Moncler a Stone Island. Tržby (3,13 mld. EUR) aj dividenda (1,40 EUR) prekonali odhady, čo zlepšilo sentiment v celom sektore luxusného tovaru (LVMH, Hermes).
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.