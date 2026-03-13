Americká výnimka otvára cestu k 19 miliónom barelov ruskej ropy 🛢️

- USA dočasne uvoľnili možnosť nákupu približne 19 miliónov barelov ruskej ropy na tankeroch v Ázii.
- Výnimka má pomôcť zmierniť dosahy napätia na trhu po narušení prepravy cez Hormuzský prieliv.
- Najväčšími potenciálnymi kupcami zostávajú Čína a India.
- Pre trh je teraz kľúčová najmä rýchla dostupnosť surovín, nie ich pôvod.
- USA dočasne uvoľnili možnosť nákupu približne 19 miliónov barelov ruskej ropy na tankeroch v Ázii.
- Výnimka má pomôcť zmierniť dosahy napätia na trhu po narušení prepravy cez Hormuzský prieliv.
- Najväčšími potenciálnymi kupcami zostávajú Čína a India.
- Pre trh je teraz kľúčová najmä rýchla dostupnosť surovín, nie ich pôvod.
Dočasná výnimka zo strany USA uvoľnila na trh približne 19 miliónov barelov ruskej ropy a ďalších 310-tisíc ton rafinovaných produktov, ktoré sa aktuálne nachádzajú na približne 30 tankeroch v ázijských vodách. Ide o náklady, ktoré boli naložené ešte pred zavedením obmedzení a teraz sa tak môžu stať predmetom nákupu.
Popri samotnej rope sa na lodiach nachádza predovšetkým naphtha a menšie objemy dieselu. Práve ceny týchto produktov v poslednom období rastú, okrem iného aj pre napätie okolo Hormuzského prielivu, ktoré narušilo bežné toky ropy aj palív z Blízkeho východu.
Z dostupných dát vyplýva, že väčšina ropy je prepravovaná na 25 tankeroch, pričom časť lodí s ropou typu Sokol sa pohybuje v blízkosti Číny. Ďalšie plavidlá s odrodou Urals čakajú v Arabskom mori. Viaceré tankery sú vedené ako for orders, teda bez konečnej destinácie, prípadne smerujú do Singapuru alebo Malajzie, kde často prebieha ďalšie ponúkanie nákladu na trhu.
Americké ministerstvo financií udelilo mesačnú výnimku na dovoz ruskej ropy naloženej pred štvrtkom. Tento krok rozširuje predchádzajúci režim, ktorý už umožnil napríklad indickým rafinériám nakupovať sankcionované barely. Podľa analytikov ide hlavne o snahu dať odberateľom čas zvládnuť výpadky a napätie na trhu s energiami.
Situácia zároveň ukazuje, že v období narušených dodávok sa do popredia dostáva predovšetkým energetická bezpečnosť. Krajiny, ktoré sú ochotné ruské suroviny kupovať, tak môžu využiť príležitosť na doplnenie zásob. Hlavnými odberateľmi ruskej ropy zostávajú najmä Čína a India, zatiaľ čo trhy ako Japonsko alebo Južná Kórea sa týmto dodávkam naďalej vyhýbajú.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena americkej ropy sa po predchádzajúcej výraznej korekcii stabilizovala a v posledných hodinách sa vracia do mierne pozitívneho technického nastavenia. Aktuálne sa obchoduje okolo 95,01 USD, teda v tesnej blízkosti Fibonacciho úrovne 38,2 % na 93,14 USD, ktorú sa trhu podarilo udržať. Cena sa zároveň drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 (92,41 USD) aj SMA 100 (92,15 USD), čo naznačuje, že kupci majú v krátkodobom horizonte stále miernu prevahu. Po prudkom poklese z oblasti lokálneho maxima okolo 119,40 USD sa trh odrazil od spodných úrovní a postupne vytvoril rastovú korekciu. Tá teraz naráža na rezistenčné pásmo medzi 95 až 98 USD, kde leží nielen aktuálna cenová bariéra, ale aj Fibonacciho hladina 50 % na 98,16 USD. Práve táto oblasť bude pre ďalší vývoj kľúčová. Ak by ju ropa dokázala presvedčivo prekonať, otvoril by sa priestor na posun k úrovni 103,17 USD, kde sa nachádza 61,8 % retracementu. CCI sa pohybuje len mierne nad nulou, približne na hodnote 18,7, čo ukazuje na neutrálne až mierne pozitívne momentum bez známok prekúpenosti. Aj Momentum sa drží nad hranicou 100, konkrétne okolo 104,4, čo potvrdzuje postupné zlepšovanie krátkodobej dynamiky. Objem obchodov však v závere nie je výrazne silný, takže trhu zatiaľ chýba razantnejší impulz na prerazenie vyššie.
Celkovo graf naznačuje, že ropa WTI prešla z fázy poklesu do konsolidácie s mierne býčím nádychom. Pokiaľ sa cena drží nad pásmom 92 až 93 USD, technický obraz zostáva relatívne stabilný. Na potvrdenie silnejšieho rastu však bude potrebné prekonať rezistenciu v tejto oblasti.
Zdroj: xStation
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
