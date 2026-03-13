Ekonomický kalendár: Inflácia PCE v USA v centre pozornosti!

Dnešný deň sľubuje byť pre investorov a trhových analytikov mimoriadne zaujímavý. Hlavnou udalosťou dňa je zverejnenie januárových údajov o PCE v USA, ktoré merajú osobné spotrebné výdavky Američanov. Ide o ukazovateľ inflácie preferovaný Fed, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri rozhodovaní o úrokových sadzbách. Trhy budú tiež pozorne sledovať rad makroekonomických údajov z Európy a Ázie, vrátane HDP, priemyselnej výroby, inflácie a údajov o trhu práce. Tieto udalosti by mohli mať významný vplyv na sentiment investorov, hodnotenie mien a akciové a komoditné trhy.
Dnešný kalendár
Spojené kráľovstvo
HDP január (m/m): 0,2 % (odhad 0,1 %)
- HDP január (q/q): 0,3 % (odhad 0,1 %)
- HDP január (y/y): 0,9 % (odhad 0,7 %)
- Priemyselná výroba január (m/m): 0,2 % (odhad -0,9 %)
- Výroba v spracovateľskom priemysle január (m/m): 0,2 % (odhad -0,5 %)
- Priemyselná výroba január (r/r): 0,6 % (odhad 0,5 %)
- Výroba v januári (medziročne): 1,5 % (odhad 0,5 %)
- Obchodná bilancia v januári: -22,1 mld. GBP (odhad -22,72 mld. GBP)
- Očakávania spotrebiteľskej inflácie v 1. štvrťroku: 3,5 %
Švédsko
- Miera nezamestnanosti vo februári: 8,6 %
Rumunsko
- Inflácia CPI (r/r) vo februári: 9,4 % (odhad 9,6 %)
- Priemyselná výroba s.a. (m/m) v januári: -0,5 % (odhad 0,8 %)
Maďarsko
- Priemyselná výroba s.a. (m/m) január: 1,5 % (odhad 1 %)
- Priemyselná výroba n.s.a. (r/r) január: -2,5 % (odhad 1,8 %)
- Priemyselná výroba w.d.a. (y/y) január: 0,3 % (odhad -1 %)
Francúzsko
- CPI inflácia (m/m) február: 0,7 % (odhad -0,3 %)
- HICP inflácia (m/m) február: 0,8 % (odhad -0,4 %)
- Inflácia CPI (r/r) február: 1 % (odhad 0,3 %)
- Inflácia HICP (r/r) február: 1,1 % (odhad 0,4 %)
Slovensko
- CPI inflácia (m/m) február: 0,1 % (odhad 1,8 %)
- CPI inflácia (y/y) február: 3,7 % (odhad 4 %)
Španielsko
- CPI inflácia (m/m) február: 0,4 % (odhad -0,4 %)
- HICP inflácia (m/m) február: 0,4 % (odhad -0,8 %)
- CPI inflácia (r/r) február: 2,3 % (odhad 2,3 %)
- HICP inflácia (r/r) február: 2,5 % (odhad 2,4 %)
Poľsko
- CPI inflácia (m/m) február: 0,3 % (odhad 0,6 %)
- CPI inflácia (r/r) február: 2,1 % (odhad 2,2 %)
Taliansko
- Priemyselná výroba január (m/m): 0,3 % (odhad -0,4 %)
Eurozóna
- Priemyselná produkcia s.a. (m/m) január: 0,6 % (odhad -1,4 %)
- Priemyselná produkcia w.d.a. (r/r) január: 1,4 % (odhad 1,2 %)
Kanada – 13:30
- Miera nezamestnanosti február: 6,6 % (odhad 6,5 %)
- Zmena v zamestnanosti február: 10,5 tisíc (odhad -24,8 tisíc)
- Zmena v zamestnanosti na plný úväzok: 44,9 tisíc
- Zmena v zamestnanosti na čiastočný úväzok: -69,7 tisíc
- Predaj tovaru (m/m) január: -3,2 % (odhad 0,6 %)
- Využitie kapacít 4. štvrťrok: 78,5 %
USA – 13:30
- Osobné výdavky (m/m) január: 0,3 % (odhad 0,4 %)
- Jadrový PCE (m/m) január: 0,4 % (odhad 0,4 %)
- PCE (m/m) január: 0,3 % (odhad 0,4 %)
- Jadrový PCE (r/r) január: 3,1 % (odhad 3 %)
- PCE (r/r) január: 2,9 % (odhad 2,9 %)
- Revidovaný HDP za 4. štvrťrok (annualizovaný): 1,4 % (odhad 4,4 %)
- Revidovaná súkromná spotreba za 4. štvrťrok: 2,4 % (odhad 3,5 %)
- Revidovaný deflátor HDP (q/q): 3,7 %
- Revidované jadro PCE (q/q): 2,7 % (odhad 2,9 %)
- Osobné príjmy (medzimesačne) január: 0,4 % (odhad 0,3 %)
- Objednávky tovarov dlhodobej spotreby (predbežné) január: 1,1 % (odhad -1,4 %)
- Objednávky kapitálových tovarov bez obrany (predbežné) január: 0,5 % (odhad 1 %)
USA – 15:00
- Predbežný index spotrebiteľskej dôvery Michiganskej univerzity za marec: 55 (odhad 56,6)
- Krátkodobé a dlhodobé inflačné očakávania: 3,4 % / 3,3 %
- JOLTS voľné pracovné miesta január: 6,7 milióna (odhad 6,542 milióna)
USA – 19:00
- Počet aktívnych ropných vrtov (týždenne): 412 (odhad 411)
BREAKING: Zmiešané dáta JOLTS a University of Michigan❓
BREAKING: Kanadský trh práce sa ďalej zhoršuje 📉
BREAKING: PCE v súlade s očakávaniami, rast HDP spomaľuje! 🔥🚨
Živý komentár XTB: Americký cenový index PCE
