Jen padá a Tokio mlčí: trh testuje nervy Japonska 🔥

- Japonsko má teraz menší priestor na intervenciu, pretože slabosť jenu je ťahaná viac fundamentmi než špekuláciami.
- Hranica 160 JPY za dolár už nemusí automaticky znamenať zásah úradov.
- Tokio sa sústreďuje skôr na riešenie ropného šoku a medzinárodnú koordináciu.
- Ak jen bude ďalej oslabovať, pozornosť sa môže presunúť k skoršiemu kroku Bank of Japan.
Japonsko má podľa všetkého čoraz menší priestor na priame intervencie na devízovom trhu, a to aj napriek tomu, že sa jen opäť približuje k psychologicky dôležitej hranici 160 JPY za dolár. Kým v minulosti bola práve táto úroveň vnímaná ako bod, keď úrady začínali konať, teraz je situácia odlišná. Slabosť jenu už totiž nie je v takej miere dôsledkom špekulatívnych obchodov, ale skôr kombináciou silného dopytu po dolári a obáv z dosahu drahšej ropy na japonskú ekonomiku.
Práve to je hlavný dôvod, prečo by prípadná intervencia mohla byť menej účinná než v rokoch 2022 a 2024, keď Tokio vstupovalo na trh proti masívnym špekuláciám na oslabenie jenu. Vtedy išlo najmä o carry trades, ktoré využívali rozdiel medzi úrokovými sadzbami v USA a Japonsku. Dnes však trh ženie iný faktor – investori v období geopolitického napätia utekajú do amerického dolára ako do bezpečného prístavu. Ak tento tlak súvisí s fundamentmi, má Japonsko navyše slabšiu pozíciu aj voči partnerom zo skupiny G7, pretože samostatný zásah sa zvyčajne obhajuje najmä pri nadmernej volatilite spôsobenej špekuláciami.
Tomu zodpovedá aj opatrnejšia rétorika japonských predstaviteľov. Hoci úrady v posledných dňoch zosilnili varovania pred príliš rýchlymi pohybmi meny, zároveň sa vyhýbajú obvyklým formuláciám o špekulatívnom oslabovaní jenu. To naznačuje, že si samy uvedomujú obmedzenú efektivitu prípadného zásahu. Niektorí analytici dokonca pripúšťajú oslabenie až k úrovni 165 JPY za dolár, ak budú úrady ďalej iba slovne vyčkávať.
Dôležitým argumentom je aj vývoj špekulatívnych pozícií. Čisté krátke pozície na jene dosahovali na začiatku marca len približne 16 575 kontraktov, zatiaľ čo v júli 2024, keď Japonsko naposledy výrazne intervenovalo, išlo približne o 180 tisíc kontraktov. To je zásadný rozdiel. Trh tak momentálne nevyzerá ako prostredie, kde by jednorazový nákup jenu mohol ľahko otočiť sentiment.
Japonsko preto presúva pozornosť skôr k medzinárodnej koordinácii v oblasti cien ropy, ktoré sú považované za hlavný zdroj súčasnej volatility. Tokio podľa dostupných informácií tlačí na partnerov z G7, aby spoločne riešili rast cien energií, a zapojilo sa aj do debát o možnom uvoľnení núdzových ropných rezerv. Práve stabilizácia energetického trhu by mohla nepriamo pomôcť aj jenu.
Ak by však koordinácia ani slovné intervencie nepomohli a jen by ďalej oslaboval, tlak by sa mohol presunúť späť na Bank of Japan. Časť analytikov sa domnieva, že v takom prípade by mohla prísť skoršia úprava sadzieb, aby sa zmiernil úrokový rozdiel voči USA a obmedzil tlak na japonskú menu. Zatiaľ čo základný scenár počíta s možným krokom v júli, pri ďalšom zhoršení situácie by sa podľa niektorých odhadov mohol termín posunúť už na apríl.
Celkovo teda platí, že hranica pre devízovú intervenciu je dnes vyššia než v minulosti. Japonsko si uvedomuje, že bojovať proti globálnemu dopytu po dolári by bolo výrazne ťažšie než zasahovať proti čisto špekulatívnemu výpredaju jenu.
Graf USD/JPY (H4)
Dolár voči jenu zostáva vo veľmi silnom rastovom nastavení a aktuálne sa obchoduje okolo 159,31, teda opäť tesne pod kľúčovou psychologickou hranicou 160,00. Po predchádzajúcom hlbšom výpredaji sa trhu podarilo obnoviť rastovú štruktúru a v posledných týždňoch vytvára sériu vyšších miním aj vyšších maxím, čo potvrdzuje dominanciu kupcov. Cena sa navyše drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 (158,08) aj SMA 100 (156,93). Kratší priemer EMA 50 je nad SMA 100, čo je ďalší pozitívny technický signál a potvrdenie, že strednodobý trend zostáva býčí. Aktuálny odstup ceny od oboch priemerov zároveň ukazuje na silné momentum. Williams %R sa pohybuje okolo -16, čo naznačuje, že menový pár vstupuje do prekúpenej oblasti. To síce samo osebe ešte neznamená obrat, ale upozorňuje na možnosť krátkodobej konsolidácie alebo mierneho stiahnutia po prudkom raste.
Zdroj: xStation5
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Investovanie do mien
- Forexový broker: Ako začať cestu na menových trhoch
- Forex a trh s úrokovými sadzbami
Články:
Uvoľní sa napätie v Hormuze?
Krypto správy: Bitcoin sa blíži k šesťtýždňovému maximu 📈 Je býčí trend späť?
📊 Streamy XTB: Fed, komodity aj Wall Street
Zhrnutie trhov: Európa sa pokúša o oživenie vďaka nádejám na obnovenie dopravy v Hormuzskom prielive 🚢
