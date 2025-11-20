Verizon prepustí viac ako 13 000 zamestnancov

- Verizon oznámil prepustenie viac než 13 000 zamestnancov, čo predstavuje najväčšiu redukciu pracovnej sily v histórii firmy.
- Dochádza k reštrukturalizácii, prevodu predajní na franšízy a znižovaniu externých nákladov.
- Spoločnosť čelí slabému rastu zákazníkov a silnej konkurencii zo strany AT&T a T-Mobile.
- CEO Dan Schulman chce presunúť pozornosť na efektivitu, umelú inteligenciu a obnovu vedúcej pozície na trhu.
- Verizon oznámil prepustenie viac než 13 000 zamestnancov, čo predstavuje najväčšiu redukciu pracovnej sily v histórii firmy.
- Dochádza k reštrukturalizácii, prevodu predajní na franšízy a znižovaniu externých nákladov.
- Spoločnosť čelí slabému rastu zákazníkov a silnej konkurencii zo strany AT&T a T-Mobile.
- CEO Dan Schulman chce presunúť pozornosť na efektivitu, umelú inteligenciu a obnovu vedúcej pozície na trhu.
Americký mobilný operátor Verizon Communications oznámil plán na prepustenie viac než 13 000 zamestnancov, čo predstavuje najväčšie jednorazové znižovanie stavov v histórii spoločnosti. Tento krok je súčasťou širšej reštrukturalizácie so zámerom zjednodušiť prevádzku, znížiť náklady a opäť získať konkurencieschopnosť v prostredí rastúceho tlaku rivalov.
Spoločnosť zároveň oznámila, že prevedie 179 vlastných predajní na franšízový model a jednu predajňu natrvalo uzavrie. Nový generálny riaditeľ Dan Schulman, ktorý nastúpil do funkcie v októbri po pôsobení vo vedení PayPalu, uviedol zamestnancom, že prepúšťanie zasiahne všetky časti organizácie a zároveň dôjde k výraznému obmedzeniu využívania externých služieb a subdodávateľov.
Firma tiež oznámila vznik 20-miliónového fondu na podporu kariérneho prechodu pre prepustených zamestnancov, zameraného na nové zručnosti v kontexte nástupu éry umelej inteligencie (AI). Spoločnosť zároveň uistila, že prepúšťanie nesúvisí priamo so zavádzaním AI, ale s potrebou optimalizovať štruktúru v náročnom konkurenčnom prostredí.
Verizon čelí slabnúcemu rastu zákazníckej bázy, zatiaľ čo konkurenti AT&T a T-Mobile ponúkajú agresívne zľavy a obchodné ponuky, napríklad pri uvedení nových modelov iPhonov. V treťom štvrťroku Verizon pridal iba 44 000 nových paušálnych zákazníkov, zatiaľ čo T-Mobile získal viac než 1 milión a AT&T taktiež prekonal Verizon.
Od roku 2021 Verizon investoval 52 miliárd USD do spektra pre 5G sieť, ďalších 20 miliárd do akvizície Frontier Communications a 6 miliárd USD na prevzatie TracFone Wireless, no návratnosť týchto investícií zatiaľ nie je presvedčivá.
Graf VZ.US (D1)
Akcie spoločnosti Verizon sa aktuálne obchodujú na úrovni 41,19 USD a pohybujú sa v blízkosti EMA 50 (41,14 USD). Cena sa však stále nachádza pod SMA 100 (42,28 USD), čo naznačuje, že strednodobý trend zostáva negatívny, aj keď krátkodobo dochádza k zlepšeniu. Po výraznom prepade z prelomu septembra a októbra sa akcie zotavujú a vytvárajú rastovú sériu vyšších miním a maxím. Technické indikátory podporujú tento obrat: RSI sa nachádza na úrovni 51,9, teda v neutrálnej zóne, čo naznačuje priestor pre ďalší rast bez známok prekúpenosti.
Prelomenie hladiny 42,28 USD (SMA 100) by mohlo znamenať potvrdenie obratu trendu a otvoriť priestor na rast smerom k 43–44 USD. Naopak odmietnutie na súčasných úrovniach by mohlo viesť k návratu k podpore v oblasti 39,50–40,00 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
MicroStrategy v problémoch? Akcie klesli o 67 % z maxima ✂
Eli Lilly sa stáva prvou farmaceutickou firmou s trhovou hodnotou cez 1 bilión USD
Netflix, Comcast a Paramount predložili ponuky na kúpu Warner Bros. Discovery
Nokia investuje 4 miliardy dolárov do AI‑infraštruktúry v USA
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.