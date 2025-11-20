Wall Street letí nahor. Nvidia ťahá technológie, trh práce zmierňuje strach z recesie.

- S&P 500 +1,6 %, Nasdaq 100 +1,9 %, rally ťahali výsledky Nvidie a veľkých technologických titulov.
- Septembrové dáta z trhu práce ukázali vyššiu tvorbu pracovných miest a mierne vyššiu nezamestnanosť, trh obmedzil stávky na decembrové zníženie sadzieb Fedu.
- Bath & Body Works a Palo Alto Networks výrazne oslabili po slabšom výhľade, zatiaľ čo Walmart, polovodiče a Cipher Mining patrili k hlavným víťazom dňa.
Americké akcie vo štvrtok výrazne posilňujú. S&P 500 pridáva zhruba 1,6 %, Nasdaq 100 okolo 1,9 %, ťahaný spoločnosťou Nvidia, ktorá po silnom výhľade tržieb rastie približne o 3,5 %. Kôš Magnificent Seven pridal viac než 2 %, nahor mieria aj Alphabet a Meta.
Walmart rastie približne o 2,8 % po zvýšení celoročného výhľadu tržieb, darí sa aj Target a Macy’s. Philadelphia Semiconductor Index pridáva okolo 2,8 %, keď výsledky Nvidie zmiernili obavy o dopyt po čipoch pre AI. Akcie cloudovej spoločnosti CoreWeave posilňujú o 10 %. Index volatility VIX klesol k úrovni 19,6, teda pod hranicu, ktorá zvyčajne signalizuje zvýšené obavy trhu.
Trh práce, Fed a sadzby
Septembrový vládny report ukázal vyššiu tvorbu pracovných miest, aj keď nezamestnanosť mierne vzrástla. Dáta naznačujú stabilizáciu trhu práce pred nedávnym shutdownom. Zápis z posledného zasadnutia Fedu ukázal rozdielne názory na ďalšie znižovanie sadzieb. Kombinácia silných výsledkov Nvidie a solídnych dát z trhu práce zmierňuje obavy z AI bubliny aj z prudkého spomalenia ekonomiky, no obchodníci obmedzili stávky na decembrové zníženie sadzieb.
Plnohodnotný report za október kvôli shutdownu nevznikne, trh sa tak opiera o čiastkové čísla. Nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti klesli k úrovni 220 tisíc, čo naznačuje, že firmy zatiaľ vo veľkom neprepúšťajú.
Najväčší víťazi a porazení dňa
Bath & Body Works sa prepadá približne o 24 % po znížení celoročného výhľadu zisku kvôli slabšej spotrebiteľskej nálade. Akcie Palo Alto Networks klesajú o 2 %, keď výhľad tržieb a zisku sklamal časť investorov.
Naopak, Cipher Mining posilnil približne o 16 % po oznámení ďalšej zmluvy na AI hosting so spoločnosťou Fluidstack, ktorá rozšíri kapacitu dátového centra Barber Lake a zahŕňa aj dodatočnú podporu od Google.
Graf: NVDA.US (D1)
