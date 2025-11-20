Walmart opúšťa NYSE. Najväčší presun na Nasdaq v histórii amerických búrz.

- Walmart 9. decembra presunie svoje akcie z NYSE na Nasdaq Global Select Market, pôjde o doteraz najväčší odchod firmy z NYSE.
- Walmart 9. decembra presunie svoje akcie z NYSE na Nasdaq Global Select Market, pôjde o doteraz najväčší odchod firmy z NYSE.
- S trhovou kapitalizáciou presahujúcou 800 miliárd dolárov predstavuje Walmart prestížnu posilu pre Nasdaq v ostrom konkurenčnom boji s NYSE.
- Burzy čelia tlaku novej konkurencie (Texas Stock Exchange) aj trendu, keď firmy zostávajú dlhšie v súkromnom vlastníctve mimo verejných trhov.
Walmart, najväčší maloobchodný reťazec na svete, presúva svoje akcie z New York Stock Exchange na Nasdaq. Pôjde o najväčší „prestup“ v histórii NYSE podľa veľkosti spoločnosti.
Firma z Bentonville v Arkansase je na NYSE kótovaná od roku 1972. Po novom sa jej akcie začnú obchodovať 9. decembra na trhu Nasdaq Global Select Market, teda v najvyššom segmente burzy. Podľa vedenia má presun odrážať technologicky orientovanú stratégiu Walmartu vrátane dôrazu na e-commerce a digitálne služby. Spolu s akciami sa na Nasdaq presunie aj kotácia deviatich dlhopisových emisií, ticker WMT zostáva bez zmeny.
Súboj búrz a nová konkurencia
Veľké presuny medzi burzami už v minulosti prebehli, v roku 2017 sa na Nasdaq presunulo PepsiCo, neskôr Linde. Walmart je však výrazne väčší, jeho trhová kapitalizácia presahuje 800 miliárd dolárov, čo z neho robí prestížny úlovok pre Nasdaq.
Obe hlavné americké burzy si v posledných rokoch aktívne preťahujú emitentov, a to aj pomocou zvýhodnených podmienok či marketingovej podpory. Nasdaq uvádza, že desiatky firiem z indexu S&P 500 prešli z NYSE, zatiaľ čo NYSE zdôrazňuje, že prilákala stovky spoločností pôvodne kótovaných na Nasdaqu.
Na obzore sa objavujú aj noví hráči. Texas Stock Exchange získala súhlas SEC a plánuje začať obchodovanie v roku 2026, za podpory investorov ako JPMorgan, BlackRock či Citadel Securities. Trh s akciovými kotáciami tak bude ešte fragmentovanejší.
Firmy zostávajú dlhšie mimo burzu
Veľké burzy zároveň čelia trendu, keď mnohé spoločnosti zostávajú dlhšie v súkromných rukách. Financovanie si zabezpečujú cez private equity alebo iné štruktúry, ktoré nevyžadujú plnenie regulačných požiadaviek a nákladov spojených s verejným obchodovaním.
Pre Nasdaq je príchod Walmartu signálom pre ďalších veľkých emitentov, že burza posilňuje svoju pozíciu medzi globálnymi lídrami. Pre NYSE je to naopak strata vlajkovej lode a pripomienka, že boj o najväčšie mená sa ďalej priostruje.
Graf: WMT.US (D1)
