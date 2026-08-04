📈 US Open: S&P 500 na historickom maxime – Hormuzský prieliv blízko otvorenia, Palantir +25 %

Index S&P 500 úspešne vymazal júlové straty a dosiahol nové historické maximum (ATH). V raste pokračuje aj Nasdaq 100, ktorý sa približuje k svojmu historickému maximu a aktuálne od neho zostáva vzdialený približne 4,6 %.
Rast podporujú dva kľúčové faktory:
- Pokles cien ropy v dôsledku správ, že dohoda medzi USA a Iránom o otvorení Hormuzského prielivu by mohla byť dosiahnutá už dnes alebo zajtra;
- Rast akcií Palantiru, ktorý vykázal fenomenálne výsledky za druhý štvrťrok.
Oba indexy podporuje aj širšie zlepšenie sentimentu na globálnych trhoch. V zelenom sa dnes zobrazujú prakticky všetky kľúčové európske indexy – od nemeckého DAX (+0,7 %), cez paneurópsky Euro Stoxx 50 (+0,8 %), až po poľský WIG20 (+0,7 %).
Graf 1: Víťazi a porazení v Nasdaq 100 (04.08.2026)
Zdroj: XTB Research, 04.08.2026
Na samom vrchole rebríčka nájdeme už spomínaný Palantir, ktorý získava viac ako 25 % oproti úrovniam z pondelkového otvorenia. Zverejnené výsledky spoločnosti prekonali očakávania ďaleko nad rámec odhadov a vykázali rast tržieb na 1,94 miliardy dolárov (medziročný nárast o 94 %) a EPS na úrovni 0,41 dolára (zlepšenie o 256 % oproti Q2 2025).
Graf 2: Dashboard pre Palantir
Zdroj: XTB Research, 04.08.2026
Hoci pozornosť investorov upútal nárast odmien vyplácaných vo vlastných akciách a zisky zaznamenané z investície do SpaceX, ktoré podobne ako v prípade Alphabet mierne skreslili obraz výnosnosti z hlavnej činnosti spoločnosti, dynamika rozvoja firmy zostáva mimoriadne pôsobivá. V Q3 spoločnosť očakáva rast tržieb na úrovni 2,16 miliardy dolárov.
Graf 3: Víťazi a porazení v Nasdaq 100 (04.08.2026)
Zdroj: XTB Research, 04.08.2026
Augustové straty dobiehajú aj spoločnosti zo sektora polovodičov, ktoré v súčasnosti predstavujú asi ¼ celého indexu Nasdaq 100. Marvell získava 12 %, ARM a Astera Labs po 10 %, Intel a Sandisk po 7 %. Podporu predstavujú nedávne kvartálne správy hyperscalerov, ktoré vykázali pretrvávajúce kapitálové výdavky. V prípade vyššie spomínaného Alphabet má CAPEX v roku 2026 dosiahnuť 200 miliárd dolárov. Priaznivý vplyv majú aj menšie obavy z agresívneho sprísňovania menovej politiky zo strany Fed. Všetky vyššie uvedené spoločnosti sa však stále nachádzajú výrazne pod maximami z polovice júla.
Graf 4: Heatmapa pre Nasdaq 100 (04.08.2026)
Zdroj: XTB Research, 04.08.2026
Nemožno nespomenúť ani klesajúce ceny ropy a zemného plynu. Za barel Brent zaplatíme v súčasnosti menej ako 80 dolárov, čo je o viac ako 20 % menej ako pred necelými dvoma týždňami. Mierne menší pokles pozorujeme v prípade LNG – MWh TTF stojí v súčasnosti necelých 56 dolárov (11 % dole oproti lokálnemu maximu z 24. júla).
Nižšie ceny energetických surovín sú predovšetkým dôsledkom slov amerického ministra financií Scotta Bessenta, ktorý v relácii CNBC avizoval, že dohoda o otvorení Hormuzského prielivu môže byť dosiahnutá už dnes alebo zajtra:
- „Existuje šanca, že ešte dnes alebo zajtra sa nám podarí dosiahnuť dohodu o otvorení prielivu a urobiť kroky smerom k väčšej normalizácii situácie v tomto konflikte."
- „Nejde len o energiu. Ide o hnojivá, rafinované produkty a rôzne priemyselné plyny."
- „S poklesom týchto cien môžeme byť svedkami výrazného nárastu dopytu vyplývajúceho z cenovej úľavy."
Graf 5: OIL [H4] (24.03.2026 - 04.08.2026)
Zdroj: xStation, 04.08.2026
Za nami je nielen zverejnenie výsledkov Palantiru. Správu za Q2 sme dostali aj od Pfizeru. Mení sa štruktúra tržieb – rastie podiel produktov nesúvisiacich s COVIDom, čo investorov určite poteší. Spoločnosť verí, že prevzatie Metsera jej umožní vybudovať pozíciu v segmente GLP-1 (lieky proti obezite).
Pred nami sú publikácie výsledkov SpaceX a AMD. Obe budú zverejnené po zatvorení americkej burzy. Prvá z nich bude prvou vážnou skúškou pre spoločnosť, ktorá v júni debutovala na americkej burze.
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