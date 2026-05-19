Výpredaj na Wall Street 🚩Polovodičové a AI akcie pod tlakom

Futures na americké indexy sa počas utorkovej seansy obchodujú nižšie, pričom futures na S&P 500 (US500) strácajú takmer 0,7 % a futures na Nasdaq 100 (US100) odpisujú skoro 1,1 %. Oba benchmarky smerujú k tretej stratovej seanse v rade. Neistota okolo Blízkeho východu zostáva zvýšená, zatiaľ čo investori zrejme vyberajú zisky pred zajtrajším kvartálnym reportom najväčšej spoločnosti sveta, Nvidia (NVDA.US). Polovodičový sektor je pod obzvlášť silným tlakom.
Kľúčový vývoj
- Podľa správ agentúry Bloomberg NATO zvažuje možnú vojenskú operáciu v Hormuzskom prielive, ak nebude táto kľúčová obchodná trasa do júla znovu otvorená.
- Výnos 30-ročných amerických štátnych dlhopisov vzrástol nad 5,18 % a dosiahol najvyššiu úroveň za takmer 19 rokov. Vyššie výnosy môžu zvýšiť náklady na hypotéky a úvery na kreditných kartách, čo by mohlo negatívne zasiahnuť spotrebiteľské výdavky, a zároveň zvyšujú tlak na vysoko ocenené technologické a polovodičové akcie.
- Nedávne americké dáta naznačujú, že inflačné tlaky môžu opäť silnieť, čiastočne pre vyššie ceny ropy po eskalácii napätia okolo Iránu. Ed Yardeni sa domnieva, že Fed môže byť v boji s infláciou „pozadu za krivkou“. Podľa neho by júlové zvýšenie sadzieb mohlo pomôcť infláciu skrotiť, ale pravdepodobne by zároveň zatlačilo na akcie.
- Americký index rozpracovaných predajov domov vzrástol na 74,8 z predchádzajúcich 73,7, čo signalizuje mierne zlepšenie aktivity na trhu bývania.
- Rozpracované predaje domov vzrástli medzimesačne o 1,4 %, nad očakávaním 1,0 %, hoci mierne pod predchádzajúcou hodnotou 1,5 %. Dáta môžu byť vnímané pozitívne pre americkú ekonomiku, pretože naznačujú pokračujúcu odolnosť trhu bývania napriek zvýšeným nákladom na financovanie.
Graf US500 (interval H1)
Futures kontrakt na S&P 500 dnes klesá, ale pozornosť investorov sa sústreďuje predovšetkým na polovodičové akcie. Philadelphia Semiconductor Index stráca 1,4 % a za posledné tri seansy už odpísal viac než 8 %. Investori vyberajú zisky po silnej rally pre obavy z napätých valuácií a udržateľnosti výdavkov na dátové centrá.
Ako vidno vyššie, investori dnes zreteľne rotujú z polovodičových, elektronických a AI infraštruktúrnych akcií. Softvérové spoločnosti — sektor, ktorý od začiatku roka výrazne zaostáva — aj akcie tovarov dennej spotreby outperformujú. Big Tech akcie sú vo všeobecnosti slabšie, pričom Amazon stráca takmer 3 %, zatiaľ čo pod tlakom sú aj Alphabet (Google), Tesla a Nvidia. Akcie Nvidie majú pred výsledkami opäť problémy.
Firemné správy
Akcie Microsoftu (MSFT.US) dnes nerastú, hoci spoločnosť predstavila nové zariadenia Surface zamerané na firemných klientov a aplikácie pre akceleráciu AI. Nové modely sú poháňané procesormi Intel, čo predstavuje ďalší pozitívny signál pre Intel. Akcie Microsoftu však už od aprílových miním vzrástli o viac než 20 %.
Akcie Jazz Pharma predlžujú rast
UBS zvýšila odporúčanie pre Jazz Pharmaceuticals z „neutral“ na „buy“ a zdvihla cieľovú cenu na 307 USD, čo implikuje viac než 33 % rastový potenciál oproti pondelkovému záveru. Banka poukazuje na odolný obchodný model spoločnosti a komerčný potenciál jej onkologického portfólia. Je Ziihera kľúčovým rastovým motorom?
- UBS považuje Ziiheru, liečbu rakoviny žlčníka, za hlavný motor rastu spoločnosti.
- Banka očakáva rýchle prijatie tohto lieku a možné regulačné schválenie ešte pred povinným termínom 25. augusta.
- Podľa UBS by sa Ziihera mohla stať významným novým zdrojom tržieb spoločnosti.
UBS takisto zostáva pozitívna v súvislosti so stabilitou segmentu Sleep spoločnosti Jazz vrátane Xywav a Xyrem. Cenový tlak a potenciálna konkurencia zo strany terapií založených na orexíne v druhej polovici roka 2026 sú vnímané ako zvládnuteľné riziká. Podľa analytika tieto riziká preváži rastová príležitosť, ktorú predstavuje Ziihera.
Banka takisto vyzdvihla Modeyso, liečbu zameranú na špecifický typ rakoviny mozgu, ktorá by mohla počas nasledujúcich 1–2 rokov generovať významné tržby. Celkovo to podporuje názor, že onkologické portfólio spoločnosti Jazz by sa postupne mohlo stať dôležitejším prispievateľom k finančným výsledkom firmy.
Jazz Pharmaceuticals (interval D1)
Akcie Jazz Pharmaceuticals v roku 2026 vzrástli takmer o 38 %, zatiaľ čo za posledných 12 mesiacov sa cena akcií zdvojnásobila. Napriek silnej rally analytici stále vidia priestor na ďalší rast, a to najmä vďaka potenciálu nových terapií spoločnosti.
