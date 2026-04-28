Denné zhrnutie: Neistota zviera trh uprostred výsledkovej sezóny

- Americkú seansu ovládli obavy o udržateľnosť ziskovosti AI spoločností. Sentiment ďalej oslabovala, zdá sa, patová situácia v rokovaniach medzi Iránom a USA.
- Futures na indexy na Wall Street klesajú. Najviac strácajú NASDAQ 100 a Russell 2000, ktorých pokles presahuje 1 %. S&P 500 a Dow si vedú lepšie.
- SAE oficiálne oznámili vystúpenie z kartelov OPEC a OPEC+.
- Conference Board zverejnil dáta o spotrebiteľskej dôvere, ktoré nečakane vzrástli na 92,8 oproti očakávaniu 89,3.
- CNN uvádza, že priemerná cena za galón benzínu vzrástla na 4,18 USD – najvyššiu úroveň za posledné štyri roky.
- Na verejnosť sa dostali informácie o sklamaní vo výsledkoch OpenAI. Jeden z lídrov pretekov, respektíve revolúcie v AI, údajne zaostal v oblasti tržieb aj počtu používateľov. To spustilo vlnu pesimizmu a obáv naprieč širším trhom – najväčšie poklesy zasahujú spoločnosti najviac závislé od úspechu tejto firmy. CoreWeave a Oracle strácajú približne 5 %.
- Spotify zverejnilo silné výsledky, ale trh sklamal výhlaď nižších ziskov v 2. štvrťroku. Akcie klesajú o dvojciferné hodnoty.
- UPS stráca viac než 3 % napriek solídnym výsledkom, pretože investorov sklamali konzervatívne finančné ciele spoločnosti.
- Coca-Cola prekonala trhové očakávania a zvýšila výhlaď na nadchádzajúce reportovacie obdobia. Akcie rastú o viac než 5 %.
- General Motors zverejnil silné výsledky a výrazne prekonal očakávania, no sentiment zostal chladný po tom, čo spoločnosť výrazne zvýšila odhad nákladov súvisiacich s clami. Akcie ukončili seansu blízko otváracej ceny.
- Bed Bath & Beyond zverejnil výsledky – straty boli oveľa nižšie, než sa očakávalo. Akcie najskôr vyskočili o viac než 25 %, potom obrátili a ukončili seansu približne 7 % v mínuse.
- Sentiment na európskych burzách bol zmiešaný a miernejší než v USA, hoci stále naklonený smerom nadol. Kontinent čelí celej škále otázok a obáv, najmä spojených s cenami palív. Paneurópsky index EURO STOXX 50 oslabil približne o 0,4 %.
- Španielsko zaznamenalo silný rast maloobchodných tržieb aj nárast nezamestnanosti. Maloobchodné tržby vzrástli medziročne o 4,1 %, zatiaľ čo nezamestnanosť stúpla nad 10,8 %.
- Airbus zverejnil výsledky za 1. štvrťrok. Spoločnosť vykázala výrazný pokles tržieb aj ziskovosti, no akcie odolávajú poklesom, keďže firma ponechala celoročný výhlaď bez zmeny.
- V najbližšom období by sa podľa generálneho riaditeľa Ryanairu mohli v Európe zlepšiť zásoby leteckého paliva.
- Nemecký Bayer stráca viac než 4 %; pokles nasleduje po súdnom prípade v USA súvisiacom s používaním pesticídov a ich negatívnym vplyvom na zdravie.
- Na FX trhu vynikajú straty švajčiarskeho franku. CHF oslabuje približne o 0,5 % voči hlavným menovým párom. Pohyb odráža kombináciu výberu ziskov, špekulácií o politike SNB a neistoty v prostredí pokračujúcich obchodných vojen.
- Pri poľnohospodárskych komoditách najviac rastie pšenica – najmä pre obavy o produkciu potravín v kontexte možných problémov s dostupnosťou hnojív.
- Ceny ropy rastú približne o 2,5 %. Brent sa dostáva na 104 USD, zatiaľ čo WTI je nad 100 USD za barel.
- Pri kovoch prevažujú poklesy. Hliník a meď strácajú viac než 1 %, zatiaľ čo striebro a zlato klesajú približne o 2 %.
- Na kryptotrhu je sentiment zmiešaný. Bitcoin a Solana strácajú tesne pod 1 %. Ethereum vykazuje obmedzenú volatilitu a drží sa okolo 2 280 USD.
