USA tlačia na Irán kvôli zmiznutému uránu ☢️ Trhy sa obávajú ďalšej eskalácie 🔥

Spojené štáty stupňujú diplomatický tlak na Irán a presadzujú jeho odsúdenie v Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu. Dôvodom sú nejasnosti okolo zásob iránskeho vysoko obohateného uránu, ktoré sa od minuloročných amerických úderov na jadrové zariadenia nepodarilo medzinárodným inšpektorom overiť.
Podľa návrhu rezolúcie má Irán poskytnúť informácie o tom, kde sa obohatený urán nachádza, a umožniť okamžitý prístup monitorom. Situácia je citlivá aj preto, že posledné odsúdenie Iránu zo strany rady guvernérov IAEA nasledovalo krátko pred izraelským útokom, ktorý odštartoval minuloročnú 12-dňovú vojnu.
Washington tvrdí, že zásoby vysoko obohateného uránu zostali pochované pod troskami po bombardovaní jadrových areálov. Problémom však je, že inšpektori sa doteraz nevrátili do poškodených zariadení vo Fordowe, Isfaháne a Natanze, kde sa naposledy nachádzalo 440,9 kilogramu takmer zbraňového uránu a ďalších 8 599,6 kilogramu nižšie obohateného materiálu.
Z pohľadu Západu tak rastie riziko, že materiál zostáva mimo priamej kontroly. Čím dlhšie nebude pod dohľadom IAEA, tým väčšie budú obavy, že môže byť využitý na iné než mierové účely.
Americký prezident Donald Trump zároveň naznačil, že chce iránsky vysoko obohatený urán získať a zničiť v rámci trvalej dohody o prímerí. Ak by sa dohodu nepodarilo dosiahnuť, pohrozil Teheránu tvrdým vojenským postupom. To posúva celý konflikt z roviny diplomacie späť k riziku ďalšej vojenskej konfrontácie.
Napätie ďalej zvyšujú nové výmeny raketových a leteckých útokov medzi Izraelom a Iránom. Prímerie medzi USA a Iránom, ktoré začalo platiť 8. apríla, sa tak dostáva pod silný tlak. Pre finančné trhy je kľúčové najmä to, či konflikt zostane obmedzený, alebo prerastie do širšej regionálnej krízy.
Iránska ekonomika je pod obrovským tlakom, ale zatiaľ nekolabuje
Irán vstupoval do vojny už oslabený. Krajina čelila zápornému rastu, vysokej inflácii, menovej kríze a dlhodobým dopadom sankcií. Podľa Medzinárodného menového fondu sa iránsky HDP v roku 2025 znížil o 1,5 %, pričom ekonomiku zaťažovali sankcie aj dopady minuloročnej vojny.
Bežní Iránci sa dlhodobo potýkajú s prudkým rastom cien potravín. Zdražovanie zasiahlo základné položky, ako sú vajcia, zemiaky, ryža alebo mäso. Slabý rial predražuje dovoz a nedostatok zahraničnej meny obmedzuje schopnosť krajiny nakupovať tovar zo zahraničia.
Vojna tento tlak výrazne prehĺbila. Americké a izraelské údery poškodili civilnú aj priemyselnú infraštruktúru vrátane obytných budov, nemocníc, škôl, plynových polí, skladov pohonných hmôt a oceliarní. Podľa iránskej vlády spôsobili útoky počas šiestich týždňov škody za približne 270 miliárd USD, čo je takmer toľko, koľko má podľa odhadov dosiahnuť tohtoročný iránsky HDP.
Medzinárodný menový fond očakáva, že iránska ekonomika sa tento rok prepadne o ďalších 6,1 %, čo by predstavovalo najväčší pokles za niekoľko desaťročí. Inflácia podľa iránskej centrálnej banky dosiahla medziročne 77 % a rial sa v máji prepadol na rekordné minimum.
Ďalším problémom je prudké zhoršenie trhu práce. Podľa iránskych médií mohlo od začiatku konfliktu zaniknúť najmenej 1 milión pracovných miest. Rastúca nezamestnanosť, vysoké ceny a nedostatok hotovosti nútia domácnosti viac využívať úvery alebo nákupy na splátky aj pri základnom tovare a službách.
Blokáda a Hormuz sú kľúčovým rizikom pre globálne trhy
Významným faktorom je aj americká námorná blokáda lodí smerujúcich do južných iránskych prístavov alebo z nich. Tá má prinútiť Teherán k opätovnému otvoreniu Hormuzského prielivu, ktorý je zásadný pre prepravu ropy a ďalších strategických komodít.
Blokáda prakticky obmedzila iránsky vývoz cez Perzský záliv. To krajinu pripravuje o príjmy z predaja ropy, petrochemických produktov aj priemyselného tovaru, napríklad ocele. Zároveň sa zhoršuje schopnosť Iránu získavať zahraničnú menu potrebnú na dovoz.
Pre investorov je táto časť konfliktu mimoriadne dôležitá. Ak zostane Hormuzský prieliv uzavretý alebo výrazne obmedzený, môže to ďalej narušiť globálne dodávky energií. To by mohlo tlačiť nahor ceny ropy, plynu aj ďalších komodít a zvyšovať inflačný tlak v mnohých ekonomikách.
Irán sa snaží dopady zmierniť alternatívnymi obchodnými trasami. Viac využíva železničné spojenia so susedmi, napríklad s Pakistanom a Afganistanom, ako aj severné prístavy pri Kaspickom mori. Tie tradične slúžia na obchod s Ruskom. Napriek tomu je zrejmé, že fyzické obmedzenie vývozu ropy predstavuje pre Teherán oveľa tvrdší zásah než samotné sankcie.
Investičný dopad: ropa, inflácia a geopolitická prémia
Pre investorov je súčasný vývoj v Iráne významný najmä kvôli energetickým trhom. Kombinácia uzavretého alebo obmedzeného Hormuzského prielivu, blokády iránskych prístavov a rizika ďalšej vojenskej eskalácie zvyšuje geopolitickú prémiu v cenách ropy.
Ak sa konflikt rozšíri, trhy môžu rýchlo započítať riziko výpadkov v dodávkach energií. To by mohlo podporiť rast cien ropy a zemného plynu, no zároveň zvýšiť tlak na akciové trhy, najmä v sektoroch citlivých na náklady energií, dopravu a spotrebiteľský dopyt.
Naopak, diplomatické riešenie, návrat inšpektorov IAEA a čiastočné uvoľnenie napätia okolo iránskeho jadrového programu by mohli geopolitickú prémiu znížiť. To by pravdepodobne prinieslo úľavu komoditným trhom aj širšiemu sentimentu investorov.
Najväčšou neistotou zostáva, či sa podarí overiť zásoby iránskeho uránu a obnoviť kontrolné mechanizmy. Bez toho bude akákoľvek širšia dohoda medzi USA a Iránom veľmi náročná.
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