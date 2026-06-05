Krypto impérium Trumpovej rodiny ťaží z rastu stablecoinu USD1 🔥

Krypto biznis spojený s rodinou Donalda Trumpa sa podľa analýzy Bloomberg stáva jedným z najvýnosnejších aktív v jej portfóliu. Spoločnosť World Liberty Financial, ktorú spoluzaložil Donald Trump a jeho synovia, má tento rok vďaka stablecoinu USD1 smerovať k príjmom takmer 150 miliónov USD. Token naviazaný na americký dolár bol spustený v marci 2025 a rýchlo sa zaradil medzi najväčšie stablecoiny na trhu.
Významnú úlohu v raste USD1 zohráva kryptomenová burza Binance, kde je podľa dostupných údajov držaná väčšina tohto stablecoinu. World Liberty podľa zdrojov nezdieľa výnosy z USD1 s Binance, čo znamená, že si väčšiu časť príjmov z rezerv ponecháva sama. Binance aj World Liberty tvrdia, že ich vzťah nie je neobvyklý a že burza neposkytuje produktom World Liberty žiadne preferenčné zaobchádzanie.
Stablecoiny fungujú tak, že kopírujú hodnotu tradičnej meny, najčastejšie amerického dolára. Emitenti pritom zarábajú najmä na úrokoch z rezerv, ktoré držia ako krytie vydaných tokenov. V prípade USD1 má ísť o rezervy okolo 4,7 miliardy USD. Ak World Liberty dosahuje podobný výnos ako niektorí konkurenti a odpočíta náklady na úschovu aj marketing, môže si podľa odhadov ponechať približne 147 miliónov USD ročne.
Hodnota stablecoinového biznisu World Liberty sa odhaduje na približne 1,7 miliardy USD. Podiel pripisovaný Trumpovej rodine má predstavovať okolo 630 miliónov USD. Celková hodnota ich podielov vo World Liberty sa tak podľa výpočtov dostáva na 2,6 miliardy USD, čo z tejto krypto firmy robí najcennejšie aktívum rodiny. Celkový majetok Trumpovej rodiny sa odhaduje na 7,8 miliardy USD.
Rýchly rast USD1 podporujú aj marketingové stimuly na Binance. Držitelia stablecoinu mohli získavať výhody ako bezplatné tokeny WLFI, výnosy z držania USD1 alebo nulové poplatky pri niektorých obchodných pároch. Takéto stimuly môžu byť pre investorov atraktívne a pomáhať presúvať kapitál z iných stablecoinov práve do USD1.
Celý príbeh má však aj politicky citlivú rovinu. Trumpova administratíva zároveň reguluje kryptomenový sektor, zatiaľ čo rodina prezidenta má podľa týchto informácií v krypte rozsiahle finančné záujmy. Kritici preto hovoria o možnom strete záujmov. Zástupcovia Trumpovej rodiny aj Bieleho domu však akýkoľvek konflikt záujmov odmietajú a tvrdia, že podnikanie nemá vplyv na politické rozhodnutia.
Pozornosť púta aj vzťah s Binance pre jej spoluzakladateľa Changpenga Zhaa, známeho ako CZ. Ten sa predtým priznal k zlyhaniu v oblasti pravidiel proti praniu špinavých peňazí a strávil čas vo väzení. Donald Trump ho následne omilostil, čo vyvolalo otázky pre súbežné väzby medzi World Liberty a Binance.
Z investičného pohľadu rast USD1 ukazuje, aký lukratívny môže byť trh so stablecoinmi v prostredí vyšších úrokových sadzieb. Emitenti stablecoinov môžu generovať vysoké príjmy z rezerv, zatiaľ čo samotný token zostáva pre používateľov naviazaný na dolár. Pri World Liberty je však kľúčovým rizikom to, že finančný úspech je úzko prepojený s politicky citlivým prostredím, regulatornou kontrolou a reputáciou kryptomenového sektora.
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