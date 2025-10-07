Denné zhrnutie: Oracle ťahá indexy nadol, zlato testuje 4 000 USD 💰

- Oracle oslabuje indexy: Slabé marže Oracle v AI segmente (14 %) spustili výpredaj US100.
- Zlato a dolár: Zlato testuje 4 000 USD/unce, zatiaľ čo dolár posilňuje napriek uzavretiu americkej vlády.
- Centrálne banky v centre pozornosti: Zástupcovia Fedu signalizujú dve zníženia sadzieb, RBNZ sa pripravuje na pokles o 25 bb.
- Oracle oslabuje indexy: Slabé marže Oracle v AI segmente (14 %) spustili výpredaj US100.
- Zlato a dolár: Zlato testuje 4 000 USD/unce, zatiaľ čo dolár posilňuje napriek uzavretiu americkej vlády.
- Centrálne banky v centre pozornosti: Zástupcovia Fedu signalizujú dve zníženia sadzieb, RBNZ sa pripravuje na pokles o 25 bb.
- Americké indexy uzavreli deň v červených číslach, keď výpredaj odštartovala znepokojujúca správa portálu The Information upozorňujúca na riziká marží v sektore umelej inteligencie.
- V čase písania tohto zhrnutia klesol index US500 o 0,50 % na 6 750 bodov, US100 o 0,60 % na 25 000 bodov a index malých spoločností o 1,15 % na 2 472 bodov.
- Akcie Oracle sa prepadli o 5,6 % po zverejnení správy, podľa ktorej firma dosiahla len 14 % hrubú maržu z tržieb vo výške 900 miliónov USD za prenájom serverov Nvidia v poslednom kvartáli – hlboko pod bežným štandardom. Podľa The Information mohla spoločnosť pri niektorých kontraktoch na čipy Nvidia Blackwell zaznamenať straty až 100 miliónov USD.
- Na makroekonomickom fronte vystúpilo počas dňa niekoľko predstaviteľov Fedu.
- Stephen Miran uviedol, že ekonomická neistota ustupuje a rast sa môže zlepšiť. Podporuje dve zníženia sadzieb do konca roka.
- Neel Kashkari poznamenal, že je priskoro hodnotiť plný vplyv ciel na infláciu, ale najnovšie dáta podľa neho ukazujú známky stagflácie. Rovnako podporuje ďalšie dve zníženia sadzieb o 25 bb v tomto roku.
- Raphael Bostic sa zameral na dopad umelej inteligencie na trh práce a poznamenal, že AI často pomáha zamestnancom, ale ich môže aj nahradiť, ak je to ekonomicky výhodné. Zatiaľ však nevidí zásadné riziká z jej zavádzania.
- Mary C. Daly označila AI za potenciálne transformačný nástroj, ktorý zvyšuje produktivitu, a dodala, že neexistujú dôkazy o masových stratách pracovných miest.
- Medzitým Fed z New Yorku zverejnil najnovší prieskum očakávaní inflácie. V septembri sa krátkodobé (1-ročné) očakávania zvýšili na 3,4 %, dlhodobé (5-ročné) na 3,0 %, zatiaľ čo strednodobé (3-ročné) zostali stabilné na úrovni 3,0 %.
- Americký dolár je dnes najsilnejšou menou skupiny G10, a to napriek pokračujúcej neistote okolo vládneho shutdownu v USA. Trhy očakávajú zajtrajšie zverejnenie zápisu z posledného zasadnutia FOMC, ktorý by mohol priniesť viac svetla do výhľadu centrálnej banky pred októbrovým rozhodnutím.
- Zlato si pripísalo 0,55 % na 3 983 USD/unce a dostalo sa veľmi blízko úrovne 4 000 USD. Počas dňa cena krátko zasiahla hladinu 3 990 USD.
- Ceny ropy sa po silnom začiatku týždňa opäť prepadli, keďže trh sklamalo menšie než očakávané zvýšenie produkcie zo strany OPEC+ na november. Aj keď produkcia rastie, zvyšuje sa riziko nadmernej ponuky v nasledujúcich mesiacoch. WTI ropa testuje hranicu 65 USD za barel, čo predstavuje pokles o takmer 0,4 %.
- Trh s kryptomenami zaznamenáva prvú výraznejšiu korekciu od konca septembra. Bitcoin klesol o 2,66 % na 121 404 USD, Ethereum o 4,15 % na 4 495 USD a celková trhová kapitalizácia altcoinov sa znížila o 1,17 % na 1,17 bilióna USD.
- Počas nadchádzajúcej ázijskej obchodnej seansy oznámi RBNZ svoje rozhodnutie o sadzbách. Konsenzus predpokladá zníženie o 25 bb, ale trh zohľadňuje aj možnosť väčšieho kroku a očakáva holubičí tón. Novozélandský dolár (NZD) je zatiaľ treťou najslabšou menou G10 v tomto roku – za CAD a USD.
BREAKING: USDCAD oslabuje po zverejnení údajov o zamestnanosti v Kanade 📌
Talianska priemyselná produkcia je oveľa slabšia, ako sa očakávalo 📉
Ekonomický kalendár: Údaje o spotrebiteľoch v USA zo správy Michiganskej univerzity v centre pozornosti
BREAKING: Nórsky index spotrebiteľských cien mierne vyšší, ako sa očakávalo
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.