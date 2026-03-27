Denné zhrnutie: Piaty týždeň poklesov na Wall Street

- Hlavné americké indexy opäť klesajú a sentiment zostáva negatívny. Najväčšie straty zaznamenávajú Nasdaq a Russell, ktorých futures strácajú viac ako 2 %. Dow Jones a S&P 500 si vedú o niečo lepšie, pričom ich futures klesajú približne o 1,8 %.
- Trh sa naďalej obáva stavu technologického sektora a chýbajúcich vyhliadok na mier v Perzskom zálive. Mnohí účastníci trhu teraz započítavajú stagflačný scenár. Hlavné americké indexy sú aktuálne približne 10 % pod svojimi maximami.
- Prezidentka filadelfského Fedu Anna Paulson na piatkovej konferencii uviedla, že vojna v Iráne predstavuje významné riziko pre hospodársky rast aj infláciu.
- Pokračuje výrazný výpredaj akcií kyberbezpečnostných spoločností. CrowdStrike a Palo Alto strácajú viac ako 5 % pre obavy z konkurencie zo strany AI riešení vyvíjaných spoločnosťou Atrophic.
- Michiganská univerzita zverejnila údaje o inflačných očakávaniach a spotrebiteľských podmienkach. Krátkodobé inflačné očakávania prudko vzrástli na 3,8 %, zatiaľ čo spotrebiteľský sentiment klesol na 53,3 a zostáva blízko historického minima.
- Mierne poklesy boli zaznamenané na väčšine európskych trhov. Index STOXX 600 uzavrel takmer o 1 % nižšie. Medzi hlavnými indexmi vedie straty DAX, ktorého futures klesajú asi o 1,6 %. FTSE 100 si viedol relatívne dobre a zaznamenal len symbolický pokles o menej ako 0,1 %.
- Francúzska skupina Pernod Ricard, výrobca alkoholu, smeruje k fúzii so spoločnosťou Brown-Forman, výrobcom známej whiskey Jack Daniel’s. Akcie spoločnosti rastú o viac ako 7 %.
- Španielsko vykázalo nečakané spomalenie inflácie. Medziročný CPI dosiahol 3,3 % oproti očakávaniu 3,7 %.
- Vo Veľkej Británii došlo k jasnému zlepšeniu dynamiky maloobchodných tržieb. Februárový pokles dosiahol -0,4 % oproti očakávaniu -0,7 %. Medziročný rast takisto prekonal odhady a dosiahol 2,5 %.
- Na devízovom trhu oslabujú libra, jen a švajčiarsky frank, každý približne o 0,4 % voči hlavným menám. Hlavným víťazom je americký dolár, ktorý posilňuje asi o 0,2 % až 0,3 % voči kľúčovým menovým párom.
- Ropa Brent sa vracia do pásma 104 až 105 USD za barel, zatiaľ čo WTI testuje úroveň 99 USD. Rastie aj zemný plyn, pričom futures pridávajú viac ako 3 %.
- Zlato mažе časť predchádzajúcich strát a v piatkovej seanse rastie o viac ako 3 % na 4 550 USD za uncu, zatiaľ čo striebro obmedzuje rast na 2 %.
- Negatívny sentiment je viditeľný aj na kryptomenovom trhu. Bitcoin klesá o 4,5 % na 65 600 USD. Ethereum stráca viac ako 4 % a vracia sa pod 2 000 USD. Solana oslabuje o viac ako 5 % na 81 USD.
Únik informácií z Anthropicu a výpredaj kyberbezpečnostných akcií
Unity rastie o 10 % 🚨 Revolúcia v spoločnosti?
US OPEN: Poklesy na Wall Street sa prehĺbuj
US100 klesá o 1,5 % 🚩 Anthropic Claude opäť vytvára tlak na Nasdaq
