Denné zhrnutie: Pokles zlata a indexov, dolár opäť silnie 💲

Zhrnutie dňa: Zlato a akciové indexy ustupujú z historických maxím, dolár na dvojmesačnom maxime
- Indexy na Wall Street prechádzajú korekciou, keď eufória okolo zlata naráža na svoj strop. Napätie na trhoch zvyšuje aj nezverejnenie údajov o žiadostiach o podporu v nezamestnanosti, ktoré sú dôležité pre rozhodovanie Fedu. Najväčší pokles zaznamenal index malých firiem Russell 2000 (US2000: -0,95 %), nasledovaný Nasdaqom (US100: -0,7 %), Dow Jonesom (US30: -0,65 %) a S&P 500 (US500: -0,6 %).
- Podľa guvernéra Fedu Michaela Barra by mala centrálna banka postupovať pri znižovaní sadzieb opatrne kvôli pretrvávajúcemu riziku inflácie. Dodal, že cenové tlaky v sektore služieb do veľkej miery súvisia s vysokými valuáciami na Wall Street.
- Napriek mierne pozitívnemu úvodu sa európske indexy stiahli do defenzívy (EU50: -0,6 %). Najviac stratil taliansky FTSE MIB (ITA40: -1,7 %), zatiaľ čo britský FTSE 100 (UK100: -0,5 %), španielsky IBEX35 (SPA35: -0,5 %) a francúzsky CAC40 (FRA40: -0,25 %) klesli miernejšie. Nemecký DE40 uzavrel na nule.
- Trh s drahými kovmi dnes zažil veľmi volatilnú seansu. V priebehu dňa dosiahlo striebro nové historické maximum 50 USD za uncu. Do konca obchodovania sa však sentiment zhoršil a ceny kontraktov prešli korekciou – zlato kleslo o 2 % na 3960 USD, platina o 2,45 % a paládium o 2,8 %. Striebro sa aktuálne obchoduje bez zmeny na úrovni 48,90 USD za uncu.
- Na devízovom trhu pokračuje býčí sentiment na americkom dolári (USDIDX: +0,6 %), ktorý dosiahol dvojmesačné maximum. Najslabšími menami z G10 sú dnes severské meny – nórska koruna (USDNOK: +1,1 %) a švédska koruna (USDSEK: +1,2 %), ktoré oslabujú aj pre pokles cien ropy. Jednou z mála mien, ktorá voči doláru posilňuje, je čínsky jüan (USDCNH: -0,2 %). EURUSD klesá o 0,55 % na 1,156.
- Slabnúca chuť riskovať nepraje kryptotrhu – väčšina tokenov dnes zaznamenala pokles. Bitcoin klesá o 2,3 % na približne 120 600 USD, Ethereum o 4,6 % na približne 4320 USD. Menšie tokeny sú pod ešte väčším tlakom.
- Akcie Ferrari, symbolu talianskeho luxusu a lídra medzi výrobcami superšportov, dnes oslabujú o viac ako 15 %. Ide o reakciu na výnimočne slabé výsledky a ešte horšie rastové výhliadky. Je to už druhý takýto výrazný pokles v tomto roku.
- Delta Airlines, jedna z hlavných amerických leteckých spoločností, zverejnila veľmi dobrú polročnú správu. Spoločnosť prekonala očakávania trhu a preukázala vysokú prevádzkovú maržu. Akcie rastú o viac ako 4 %.
- Čína v rámci ďalšej eskalácie obchodnej vojny zaviedla sériu nových obmedzení na vývoz vzácnych zemín. Tento krok podporuje akcie ťažobných spoločností, no môže negatívne ovplyvniť výrobcov čipov, elektroniky a zbrojárskeho priemyslu.
- Vyhliadky na ukončenie alebo výrazné zmiernenie konfliktu na Blízkom východe vytvárajú tlak na ceny ropy. Kontrakty Brent a WTI klesajú približne o 1,5 %.
