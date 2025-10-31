US100 stráca 0,5 % 📉 Pokles akcií Meta pokračuje pre obavy z výdavkov na AI a vyjadrenia Deutsche Bank

US100 dnes klesá o viac než 0,5 %, pričom pokles indexu je spôsobený najmä akciami spoločnosti Meta Platforms. Tie vyvíjajú tlak na „AI tému“, keďže investori reagujú opatrne na vysoké kapitálové výdavky Meta na AI.
Deutsche Bank znížila cieľovú cenu akcie na 880 USD z predchádzajúcich 930 USD, pričom stále ponecháva odporúčanie „Buy“.
Meta bola na Wall Street považovaná za jedného z najväčších víťazov AI trendu, vďaka monetizácii digitálnej reklamy a využívaniu AI v aplikáciách Family App: Facebook, Instagram a WhatsApp.
Varovanie Deutsche Bank ohľadom AI CAPEX spoločnosti Meta?
- Analytici poukazujú na vyššie než očakávané investície do AI a infraštruktúry, ktoré budú krátkodobo zaťažovať peňažný tok.
- Akcie Meta sa obchodujú za 650 USD, s trhovou kapitalizáciou 1,6 bilióna USD a P/E pomerom okolo 23,5, čo je nízka úroveň vzhľadom na silný výhľad ziskov v blízkom horizonte.
- Akcie Meta klesli po oznámení zrýchlenia investícií do AI.
- Analytici z Deutsche Bank uviedli, že tieto iniciatívy spôsobia prudký nárast kapitálových výdavkov v nasledujúcich štvrťrokoch.
- Deutsche Bank znížila odhady voľného cash flow o 40 % pre rok 2026 a o 30 % pre rok 2027, aby zohľadnila nárast AI výdavkov.
Silné jadro podnikania a rastový potenciál
- Napriek tlaku na krátkodobý cash flow Deutsche Bank potvrdzuje, že reklamný biznis Meta zostáva „fundamentálne veľmi silný.“
- Investície do AI zvyšujú zapojenie používateľov a zlepšujú výkonnosť reklamnej platformy, vďaka čomu je Meta „najrýchlejšie rastúca veľká reklamná platforma.“
- Za posledných 12 mesiacov Meta vygenerovala 50,1 miliardy USD voľného cash flow a zvýšila tržby o 19,4 % na 178,8 miliardy USD.
- Analytici očakávajú ďalší rast tržieb o 19 % v roku 2025, čo potvrdzuje udržateľný rastový trend.
AI investície ako strategické, nie rizikové
- Deutsche Bank obhajuje alokáciu kapitálu, pričom tvrdí, že AI a infraštruktúrne výdavky už prinášajú návratnosť v podobe vyššieho zapojenia používateľov a efektívnejšej reklamy.
- Banka upozornila na dlhodobé príležitosti v oblasti biznisového messagingu, Meta AI a nositeľných zariadení, no uznáva, že návratnosť týchto projektov si vyžiada čas.
- Deutsche Bank zostáva optimistická ohľadom dlhodobého AI-rastu spoločnosti Meta a vníma aktuálny pokles akcií ako dočasnú cenu za škálovanie novej fázy digitálnej reklamy a inovácií.
