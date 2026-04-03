Denné zhrnutie: Pokoj pred sviatočným víkendom

- Globálne finančné trhy na posledný obchodný deň týždňa spomaľujú tempo, keďže väčšina hlavných búrz po celom svete zostáva pre Veľký piatok zatvorená.
- Obchodovanie je prerušené na väčšine európskych búrz, na Wall Street aj na viacerých kľúčových trhoch v ázijsko-pacifickom regióne.
- Futures na americké akcie sa dnes obchodovali v skrátenom režime a zaznamenali mierne straty približne 0,3 % pri indexoch Nasdaq 100 (US100) aj S&P 500 (US500).
- Poklesy boli viditeľné pri futures na čínske a juhokórejské indexy, zatiaľ čo Nikkei 225 (JP225) dokázal pridať len nepatrné zisky.
- Dnes sa v USA ani v Európe neobchodujú žiadne významné komoditné trhy. Vzhľadom na pokračujúcu eskaláciu v Iráne sa však cena ropy Brent včera ustálila v blízkosti hranice 110 USD za barel.
- Spojené štáty síce prisľúbili ďalšie rozsiahle letecké údery a Irán zintenzívnil útoky na rôzne ciele v Perzskom zálive vrátane tankerov, zároveň však správy naznačujú, že medzi Teheránom a Maskatom zostávajú otvorené diplomatické kanály. Tieto rokovania majú údajne smerovať k vytvoreniu systému regulácie námornej dopravy cez Hormuzský prieliv prostredníctvom vysokých tranzitných poplatkov, čo by sa považovalo za porušenie medzinárodného práva.
- Najnovšie správy uvádzajú, že francúzska kontajnerová loď úspešne preplávala Hormuzským prielivom. To zvyšuje pravdepodobnosť, že ak sa USA stiahnu, komerčná doprava cez prieliv by mohla byť obnovená, hoci pravdepodobne za cenu výrazných iránskych poplatkov.
- Spojené štáty oficiálne potvrdili, že nad iránskym územím bol zostrelený stíhací lietadlový stroj F-15. Osud posádky zatiaľ nie je známy.
- Napriek uzavretiu trhov boli dnes zverejnené dôležité dáta z amerického trhu práce. Čísla boli mimoriadne silné. Počet nových pracovných miest vzrástol o 186 tisíc oproti očakávaniu 78 tisíc. Ide o výrazné oživenie po marcovom poklese o 133 tisíc, pričom revidovaná hodnota predstavuje najnižšiu úroveň od roku 2020.
- Miera nezamestnanosti klesla na 4,3 %, zatiaľ čo rast miezd spomalil na 3,5 %. Vzhľadom na absenciu negatívnych signálov z trhu práce a na výhľad rastu inflácie o 1 percentuálny bod klesli šance na znižovanie úrokových sadzieb v nasledujúcich mesiacoch takmer na nulu.
- PMI v službách nečakane skĺzol do pásma kontrakcie, keď klesol na 49,8 bodu oproti konsenzu 51,1 bodu.
- Menový pár EURUSD dnes mierne klesá pod tlakom silných dát z amerického trhu práce.
- Širší kryptomenový trh dnes väčšinou rastie, hoci Bitcoin mierne oslabil a klesol pod hranicu 67 000 USD.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.