Denné zhrnutie: Polovodiče pohlcujú Wall Street

USA
- Štvrtková seansa na Wall Street sa začala výraznými poklesmi, pričom Nasdaq 100 v jednej chvíli strácal takmer 3 %. Predajný tlak sa však postupne zmiernil a straty sa na hlavných indexoch znížili približne na 1 %. US500 klesá približne o 0,6 % a US100 o 1 %. Lepšie si vedú US30 a US2000, ktorých hodnoty rastú približne o 0,2 %.
- Výrazná divergencia medzi indexmi poukazuje na koncentrovaný charakter obáv na trhu. Pozornosť sa sústreďuje na hyperscale spoločnosti a SaaS firmy. Pre oceňovanie širšieho trhu je negatívne, že tieto spoločnosti tvoria viac ako polovicu hlavných akciových indexov.
- JPMorgan zároveň upozorňuje na znižovanie pákových pozícií zo strany retailových investorov. Tento proces je mimoriadne intenzívny najmä v technologickom sektore.
- Trh konflikt medzi USA a Iránom prakticky považuje za ukončený, čo sa odráža aj v cenách aktív. Pokračujú práce na podpise finálnej dohody, pričom obe strany majú čas do 21. augusta.
- Micron (MU.US): Výrobca pamätí zverejnil vynikajúce výsledky. Akcie pri otvorení vzrástli o 20 %, no počas obchodovania zisky znížili približne na 10 %.
- Spoločnosť dosiahla tržby vo výške 41,46 miliardy USD a zisk na akciu (EPS) 25,11 USD, čo predstavuje rast o viac ako 100 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku a výsledok o viac než desať percent nad mediánom trhových očakávaní. Silné výsledky podporujú aj ostatných výrobcov v tomto sektore.
- Potenciálnym problémom však je, že ďalší prudký rast cien pamätí signalizuje rastúci tlak na investičné rozpočty hyperscale spoločností, čo zaťažuje širší akciový trh.
- Eufória okolo polovodičového sektora podporuje aj spoločnosť Qualcomm, ktorá očakáva tržby vo výške 15 miliárd USD zo segmentu dátových centier, vďaka čomu jej akcie rastú o 8 %.
- BlackBerry (BB.US): Spoločnosť zverejnila optimistický výhľad na koniec roka. Tržby by mali podporiť investície do infraštruktúry. Akcie rastú o 7 %.
- Wendy’s (WEN.US): Spoločnosť pokračuje v odraze od predchádzajúcich cenových miním na vlne nákupov retailových investorov, ktorí veria v ďalšiu „meme stock“. Akcie rastú približne o 10 %.
- IBM (IBM.US): Spoločnosť predstavila prvý prototyp čipu využívajúceho technológiu pod hranicou 1 nm.
- Apple (AAPL.US): Spoločnosť zvýšila ceny svojich produktov s odvolaním sa na výrazný nedostatok pamäťových čipov, o ktoré spotrebná elektronika súťaží s AI dátovými centrami. Trh v tom vidí tlak na marže a/alebo riziko poklesu predaja. Akcie strácajú približne 5 %.
Makroekonomické údaje, USA
- Inflácia PCE vzrástla na 4,1 %, v súlade s očakávaniami trhu. Tieto údaje by nemali výrazne ovplyvniť očakávaný vývoj úrokových sadzieb v USA. Treba však poznamenať, že jadrová inflácia PCE je nielen výrazne nižšia, ale stabilizovala sa skôr, čo môže naznačovať, že rast cien je dočasný.
- Ekonomický rast príjemne prekvapil. HDP USA za 1. štvrťrok vzrástol o 2,1 % oproti očakávaným 1,6 %.
- Mzdy aj osobné výdavky vzrástli o 0,7 %.
- Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti zostal nad hranicou 200-tisíc, no bol nižší, než očakával trh.
- Obavy vyvolávajú údaje o spotrebiteľských výdavkoch a objednávkach tovarov dlhodobej spotreby, ktoré boli výrazne slabšie, než sa očakávalo.
Európa
- Európske indexy zaznamenávajú mierne zisky, podporené predovšetkým prudkým poklesom cien ropy. Rast sa pohybuje od 0,5 % do 1,2 %, pričom najlepšie si vedie Nemecko. Index DE40 posilňuje o viac ako 1,2 %.
- Pozitívny sentiment v polovodičovom sektore sa prenáša aj do Európy. ASML Holding a Infineon Technologies výrazne rastú, približne o 3 %.
Makroekonomické údaje, Európa
- Španielska ekonomika vzrástla medziročne o 2,7 %, čo bolo v súlade s očakávaniami trhu.
Forex
- Na devízovom trhu vedie zisky britská libra. Reaguje na očakávaný proces odovzdania moci po rezignácii Keira Starmera, pričom favoritom je Andy Burnham. Libra posilňuje približne o 0,2 % voči doláru aj jenu.
- Posilňujú aj austrálsky a novozélandský dolár po prekvapivo silnom raste zamestnanosti v Austrálii. Obe meny rastú približne o 0,2 % voči americkému doláru.
Komodity
- Spomedzi poľnohospodárskych komodít výrazne rastie kakao. Takmer 5 % rast je spôsobený obavami z budúcich úrod v západnej Afrike.
- Energetické komodity zaznamenávajú mierne zisky, pričom ropa rastie o približne 2 %. Napriek hrozbám Iraku, že opustí OPEC s cieľom zvýšiť produkciu, ďalší výrazný pokles zásob ropy v USA tento faktor vyvažuje. Brent sa vracia na úroveň 75 USD za barel.
- Silné údaje z americkej ekonomiky podporujú priemyselné kovy. Meď rastie o 2 %. Spomedzi drahých kovov posilňuje striebro o viac ako 1 %.
Kryptomeny
- Trh s kryptomenami vykazuje čoraz výraznejšie známky slabosti a možného prelomenia podpôr.
- Bitcoin klesol pod hranicu 60 000 USD.
- Ethereum stráca viac ako 3 % a obchoduje sa okolo úrovne 1 560 USD.
- Solana klesá na 66 USD.
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