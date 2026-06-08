Denné zhrnutie: Polovodiče sa zotavujú, Dow Jones zaostáva 📌 EUR/USD sa pokúša o oživenie

Európske trhy sa dnes obchodovali so zmiešaným sentimentom. Euro Stoxx 50 zaznamenal mierne zisky, zatiaľ čo vo finančnom sektore vynikla Banca Monte dei Paschi di Siena, ktorej akcie vzrástli takmer o 10 %. Nemecký DAX klesol o viac než 0,5 %, zatiaľ čo poľský WIG20 otočil počiatočné straty a uzavrel seansu takmer o 0,6 % vyššie.
Americké akcie rastú, hoci trochu znepokojujúce je, že zisky sa sústreďujú najmä do technologických titulov, ktoré v piatok utrpeli najprudšie poklesy. Ide predovšetkým o polovodičové a AI akcie. Ostatné sektory zaostávajú. Index Dow Jones Industrial Average mierne klesá, zatiaľ čo Nasdaq 100 rastie približne o 1,3 %. Zhoršujúca sa šírka trhu, keď sa zisky čoraz viac koncentrujú do úzkej skupiny akcií, nepôsobí z dlhodobého hľadiska pre trh zdravo.
Pokles cien ropy umožnil investorom vydýchnuť si napriek pokračujúcej eskalácii medzi Izraelom a Iránom. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu údajne inštruoval krajinu, aby nereagovala na najnovšie údery Teheránu, zatiaľ čo prezident Trump uviedol, že dohoda s Iránom sa aktuálne finalizuje. Ceny ropy preto ustúpili z úrovne okolo 98 USD za barel pri otvorení pod 94 USD za barel.
Zároveň však výhľady citované agentúrou Bloomberg, ktoré poukazujú na výrazný pokles globálnych zásob, naznačujú riziko veľkej dodávateľskej krízy do októbra 2026, ak nebude dosiahnuté diplomatické riešenie a dovtedy nebude obnovená neobmedzená doprava cez Hormuzský prieliv.
Grafy: US30, EUR/USD
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
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