Kakao stráca 4 % po správach z Ghany 🚩 Čo očakávať ďalej na trhu?

Futures na kakao obchodované na ICE sú dnes pod tlakom a strácajú 4 % po nových správach z Ghany. Trh vidí priestor na zlepšenie financovania nákupov kakaových bôbov v druhej najväčšej producentskej krajine na svete. COCOBOD plánuje koncom augusta začať vydávať dlhové nástroje na domácom trhu a ustúpiť od modelu zahraničných syndikovaných úverov, ktorý podporoval financovanie sektora viac než tri desaťročia.
Pre trh by mohlo ísť o významnú zmenu. Lepší prístup ku kapitálu môže znížiť riziko, že nedostatok likvidity naruší nákupy od farmárov a následný tok kakaa do exportného dodávateľského reťazca. Nedávne oznámenia COCOBOD týkajúce sa výhľadu sektora už vyvolali vyberanie ziskov na futures na kakao. Americké kontrakty zakončili minulý týždeň približne 4,3 % pod lokálnym trojtýždňovým maximom.
Trh tak podľa môjho názoru začína odstraňovať časť finančnej rizikovej prémie Ghany, čo však neznamená, že boli vyriešené fundamentálne problémy na strane produkcie.
COCOBOD sa obracia na domáci kapitál
Ghana pripravuje jednu z najvýznamnejších zmien spôsobu financovania svojho kakaového sektora za posledné desaťročia. COCOBOD plánuje ešte tento mesiac začať vydávať dlhové nástroje denominované v ghanských cedi, vrátane 270-dňových komerčných cenných papierov, v rámci nového programu financovania, ktorý by mal fungovať päť rokov.
- COCOBOD očakáva, že na domácom finančnom trhu získa približne 16 miliárd GHS ročne, predovšetkým na financovanie bežnej prevádzky a nákupov kakaa.
- Splatnosť 270 dní má zodpovedať cyklu nákupu kakaa, keďže približne 70 % úrody COCOBOD nakupuje medzi septembrom a januárom.
- Potenciálna domáca kapitálová základňa je značná. Ghanské dôchodkové fondy spravujú aktíva v hodnote viac než 100 miliárd GHS, takže miestni inštitucionálni investori by sa mohli stať kľúčovým pilierom nového modelu financovania.
- Časť výnosov bude použitá na obsluhu existujúceho dlhu COCOBOD. Nie všetok novozískaný kapitál tak bude k dispozícii na financovanie budúcich nákupov kakaa.
Z pohľadu trhu s kakaom je kľúčové možné zníženie finančného rizika v dodávateľskom reťazci. Ak COCOBOD získa stabilnejší prístup k prevádzkovému kapitálu, nedostatok likvidity by mal menej často narúšať nákupy bôbov od farmárov.
To však nerieši všetky problémy sektora. Financovanie prevádzky prostredníctvom krátkodobého dlhu, ktorý je potrebné pravidelne refinancovať, stále ponecháva COCOBOD závislý od podmienok na finančnom trhu. Ghana tak do veľkej miery nahrádza riziko prístupu k zahraničnému financovaniu refinančným rizikom na domácom trhu.
Koniec modelu financovania, ktorý fungoval viac než tri desaťročia?
Viac než 30 rokov Ghana financovala sezónne nákupy kakaa predovšetkým prostredníctvom každoročných syndikovaných úverov poskytovaných medzinárodnými bankami. Dlhová kríza krajiny však odhalila slabiny tohto modelu a problémy so získavaním financovania napokon začali ovplyvňovať aj samotné fungovanie kakaového sektora.
Financovanie na rok 2023 sa oneskorilo a pred sezónou 2024/25 tradičný model syndikovaných úverov napokon prestal fungovať. COCOBOD preto začal prechádzať k domácim a alternatívnym zdrojom kapitálu. Plánovaný program komerčných cenných papierov predstavuje ďalšiu fázu tejto transformácie.
Regulátor sa stále musí vyrovnať so značnými záväzkami z minulosti. V roku 2023 bolo približne 7,93 miliardy GHS krátkodobých Cocoa Bills reštrukturalizovaných do nástrojov s dlhšou splatnosťou v rokoch 2024 až 2028. COCOBOD preto naďalej čelí významným nákladom na obsluhu dlhu.
Pre obchodníkov s komoditami ide o dôležitú súčasť celkového obrazu. Trh s kakaom sa prirodzene sústreďuje na počasie, veľkosť úrody, choroby kakaovníkov a zásoby. V západnej Afrike je však rovnako dôležitá finančná infraštruktúra prepájajúca farmárov s globálnym trhom. Bôby môžu fyzicky existovať na farmách, ale bez efektívneho systému financovania nákupov to neznamená, že sa rýchlo dostanú do prístavov a globálneho dodávateľského reťazca.
Prečo ceny kakaa klesajú?
Z pohľadu futures trhu je kľúčovým faktorom zmena vnímaného rizika budúcich dodávok. Ak COCOBOD dokáže efektívnejšie financovať nákupy od farmárov, znižuje sa pravdepodobnosť, že sa jeho finančné problémy stanú ďalším obmedzením fyzickej dostupnosti kakaa.
Zlepšenie modelu financovania preto môže byť v krátkodobom horizonte vnímané ako medvedí faktor pre ceny. Neznamená náhly rast produkcie, ale zvyšuje pravdepodobnosť, že už vypestované bôby budú efektívnejšie prechádzať nákupným systémom a dostanú sa na trh.
Je však dôležité rozlišovať medzi likviditou a skutočnou produkciou. Nový systém financovania nezvýši počet kakaových plodov na stromoch, nezlepší počasie ani neodstráni choroby. Riziká spojené s počasím zostávajú významné. Rozvíjajúce sa podmienky El Niño zvyšujú obavy o produkciu v západnej Afrike, zatiaľ čo silné zrážky v Ghane vytvárajú priaznivé prostredie pre šírenie čiernej hniloby kakaových plodov.
Podľa môjho názoru ide aktuálne o hlavné fundamentálne napätie na trhu s kakaom: finančná infraštruktúra podporujúca dodávky sa môže zlepšiť, zatiaľ čo samotný výhlaď produkcie zostáva zraniteľný voči významným rizikám spojeným s počasím.
Ghana zostáva pilierom globálnej ponuky kakaa
Význam reforiem COCOBOD vychádza predovšetkým z postavenia Ghany na globálnom trhu s kakaom. Ghana zostáva po Pobreží Slonoviny druhým najväčším producentom kakaa na svete. Obe krajiny spoločne zabezpečujú približne 60 % globálnej produkcie.
- Kakao v 1. štvrťroku 2026 predstavovalo približne 1,9 % HDP Ghany.
- Podľa odhadov COCOBOD pestovanie kakaa zabezpečuje obživu približne 850 000 farmárskych rodín.
- Sektor každoročne prináša Ghane približne 2 miliardy USD v devízových príjmoch.
- Medzi významných spracovateľov pôsobiacich v krajine patria Cargill, Barry Callebaut, ofi vlastnená skupinou Olam Group a ghanská Cocoa Processing Company.
Keďže je produkcia kakaa výrazne sústredená do niekoľkých krajín, najmä do Ghany a Pobrežia Slonoviny, udalosti v týchto regiónoch majú na svetové ceny kakaa mimoriadne silný vplyv. Ak sa problémy objavia súčasne v dvoch najvýznamnejších producentských krajinách, trh má len veľmi malý priestor na ich kompenzáciu.
Ghana chce získať väčšiu časť hodnoty z kakaa
Zmena financovania je súčasťou širšej reformy sektora. Vláda chce tiež zvýšiť domáce spracovanie a od sezóny 2026/27 plánuje v Ghane spracovávať najmenej 50 % domácej produkcie kakaových bôbov.
Ekonomická logika je jasná. Ghana chce získať väčšiu časť hodnotového reťazca kakaa a nebyť prevažne vývozcom surových bôbov. Vyššie domáce spracovanie by mohlo znamenať, že rastúca časť exportu bude krajinu opúšťať vo forme polotovarov z kakaa namiesto nespracovaných bôbov.
Cieľ 50 % by som však nevnímal ako priamy býčí argument pre ceny kakaa. Pre globálnu bilanciu zostávajú najdôležitejšími premennými veľkosť úrody a celosvetový dopyt po kakaových bôboch. Miesto ich spracovania mení predovšetkým štruktúru obchodných tokov.
Čo očakávať ďalej od cien kakaa?
Nový model financovania COCOBOD pozitívny pre stabilitu fyzického trhu, v krátkodobom horizonte však môže zostať negatívnym faktorom pre futures. Čím nižšie bude riziko narušenia nákupov kakaa a financovania exportu, tým menší bude dôvod, aby futures obsahovali vysokú prémiu za potenciálne problémy s dodávkami z Ghany.
To však neznamená, že fundamentálny problém s ponukou zmizol. Kakao zostáva mimoriadne citlivé na vývoj počasia. História ukazuje, že počas silných epizód El Niño môže globálna produkcia kakaa výrazne klesnúť. Po predchádzajúcich slabých úrodách navyše trh zostáva zraniteľný aj voči relatívne miernym výpadkom dodávok.
Pre ďalší smer cien tak budú pravdepodobne kľúčové tri faktory: skutočná veľkosť úrody v Ghane, efektivita nového systému financovania COCOBOD a výhlaď produkcie v celej západnej Afrike. Ak budú nákupy financované bez problémov a Ghana s Pobrežím Slonoviny dosiahnu vyššiu úrodu, prémia za nedostatok môže ďalej klesať. Ak sa však lepšie financovanie spojí so slabou produkciou spôsobenou nepriaznivým počasím alebo chorobami, kakao sa môže rýchlo vrátiť k rastu, pretože sa trh opäť zameria na riziko fyzického deficitu – aj pri utlmenom dopyte.
Graf kakaa (COCOA, D1)
Futures na kakao sa v poslednom období priblížili k 38,2 % Fibonacciho retracementu výrazného poklesu z roku 2025 a teraz sa obchodujú čoraz bližšie k spodnej hranici rastúceho cenového kanála.
Dôležitá zóna supportu zostáva okolo 5 300 – 5 400 USD za tonu, zatiaľ čo kľúčová rezistencia podľa price action sa nachádza v blízkosti 6 150 USD. Nový model financovania znižuje rizikovú prémiu a krátkodobo tlačí na ceny. Nerieši však problémy spojené s veľkosťou úrody, počasím a chorobami kakaovníkov, ktoré zostávajú kľúčovými rizikami pre ponuku.
Zdroj: xStation5
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