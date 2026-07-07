Denné zhrnutie: Polovodiče zaťažujú Wall Street 📉 Ropa rastie o 3 %, US30 ochladzuje po rekordných maximách

- Klesajúce polovodičové akcie ťahajú nižšie Nasdaq 100 aj S&P 500.
- Big Tech a softvérové spoločnosti dnes prekonávajú gigantov AI infraštruktúry.
- Ceny ropy rastú o viac než 3 %, čo podporuje americký dolár, zatiaľ čo drahé kovy sa obchodujú nižšie.
- Najnovší report ADP ukázal, že zamestnanosť v americkom súkromnom sektore vzrástla o 21 000 pracovných miest, čo je pokles oproti predchádzajúcemu prírastku 30 750.
- Klesajúce polovodičové akcie ťahajú nižšie Nasdaq 100 aj S&P 500.
- Big Tech a softvérové spoločnosti dnes prekonávajú gigantov AI infraštruktúry.
- Ceny ropy rastú o viac než 3 %, čo podporuje americký dolár, zatiaľ čo drahé kovy sa obchodujú nižšie.
- Najnovší report ADP ukázal, že zamestnanosť v americkom súkromnom sektore vzrástla o 21 000 pracovných miest, čo je pokles oproti predchádzajúcemu prírastku 30 750.
Po poklesoch na ázijských trhoch, kde japonský Nikkei klesol o viac než 2 % a juhokórejský KOSPI sa prepadol takmer o 5 %, a tiež po slabosti v Európe, kde DAX a Euro Stoxx 50 klesajú približne o 1,3 %, sú indexy na Wall Street pod tlakom výpredaja polovodičových akcií a titulov spojených s AI infraštruktúrou. Niektoré tituly sa zotavili z počiatočných prudkých strát, pričom Nvidia sa otočila do kladných hodnôt a rastie o viac než 1 % po tom, čo na začiatku americkej seansy klesala takmer o 2 %.
- Napriek pozitívnym komentárom od JPMorgan, Citi a Bank of America, ktoré udržiavajú cieľové ceny akcií SpaceX výrazne nad 200 USD za akciu, titul dnes po debute v prestížnom indexe Nasdaq klesá takmer o 5,5 %. Akcie Muskovho vesmírneho biznisu sa priblížili svojej otváracej cene z 12. júna 2026.
- Európske akcie ukončili seansu v zápornom teritóriu. Nemecký DAX aj Euro Stoxx 50 stratili približne 1,3 % po skoršom výpredaji v Ázii, kde juhokórejský KOSPI klesol takmer o 5 %.
- Výpredaj na amerických akciách bol čiastočne vyvolaný správami Reuters, že čínsky startup DeepSeek vyvíja vlastný AI čip, čo by mohlo v dlhšom období znížiť jeho závislosť od procesorov Nvidie a Huawei a zvýšiť konkurenciu na trhu AI akcelerátorov.
- Ďalším zdrojom slabosti bola reakcia trhu na výsledky Samsungu. Napriek rekordnému 19-násobnému nárastu prevádzkového zisku spoločnosť neposkytla nové argumenty pre ďalší rast valuácií akcií spojených s AI.
- Samsung zverejnil iba predbežné výsledky a neposkytol detailný výhľad pre svoju polovodičovú divíziu, čo ponechalo investorov bez odpovedí na otázky týkajúce sa udržateľnosti súčasného AI investičného boomu.
- Po silnej rally sektora sa časť investorov rozhodla vybrať zisky pre obavy zo zvýšených valuácií a vyhliadky na vyššiu volatilitu pred nadchádzajúcou výsledkovou sezónou.
- Sentiment tiež formujú prípravy na debut SK Hynix na Nasdaqu a očakávania zverejnenia zápisu z prvého zasadnutia Fedu vedeného Kevinom Warshom, čo niektorých investorov vedie k zníženiu rizikovej expozície.
- Napriek súčasnej korekcii analytici zdôrazňujú, že nejde o signál kolapsu dopytu po AI infraštruktúre, ale skôr o prehodnotenie valuácií a očakávaní pri spoločnostiach, ktoré v posledných štvrťrokoch patrili medzi najväčších príjemcov boomu umelej inteligencie.
- Zároveň pozitívne prekvapili nemecké makroekonomické údaje. Sezónne očistená priemyselná produkcia medziročne vzrástla o 0,11 %, zatiaľ čo trh očakával pokles o 0,6 % a predchádzajúca hodnota predstavovala -0,54 %. Medzimesačne priemyselná produkcia vzrástla o 0,9 %, výrazne nad konsenzom 0,1 % a predchádzajúcou hodnotou 0,4 %.
- Striebro klesá takmer o 2 %, zatiaľ čo zlato ustúpilo o 0,6 %, keďže futures na U.S. Dollar Index (USDIDX) sa odrážajú po tom, čo futures na ropu Brent vzrástli o viac než 3 % pre obnovené napätie medzi USA a Katarom na jednej strane a Iránom na strane druhej. Hlavné obavy vyvolalo poškodenie katarského LNG tankera a saudskoarabského ropného supertankera pri pobreží Ománu, hoci neboli hlásené žiadne obete ani úniky komodít.
- Katar obvinil Irán z porušenia medzinárodného práva a ohrozenia globálnych dodávok energií, zatiaľ čo Teherán zodpovednosť za útoky nepriznal, aj keď predtým varoval plavidlá pred využívaním určitých trás. Trh zatiaľ nezapočítava trvalé narušenie dodávok, ale akákoľvek ďalšia eskalácia v Hormuzskom prielive by mohla rýchlo zvýšiť geopolitickú rizikovú prémiu v cenách ropy a plynu
Zdroj: xStation5
Graf US30 (interval D1)
Futures kontrakt na Dow Jones Industrial Average naďalej výrazne prekonáva technologicky zameraný Nasdaq. Po dosiahnutí nového historického maxima blízko 53 500 bodov dnes index klesá iba približne o 0,5 %.
Zdroj: xStation5
Graf Tesla (TSLA.US) (interval D1)
Akcie Tesly dnes klesajú o viac než 3 % a testujú 200-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (červená línia). Predajný tlak už nejaký čas testuje presvedčenie kupujúcich. Prerazenie pod 400 USD by mohlo zvýšiť pravdepodobnosť pohybu smerom k ďalšej významnej oblasti supportu blízko 330 USD za akciu.
Zdroj: xStation5
Výpredaj na Nasdaqu 🚩 DeepSeek a reakcia na výsledky Samsungu posielajú polovodičové akcie nadol
📈 OIL rastie o 2 %
US Open: US100 stráca 1 %, polovodiče ustupujú 📉 Akcie Big Tech a DJIA rastú
🔴 Wall Street Open: SpaceX vstupuje na Nasdaq, výsledky Samsungu a nárast na kakau
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