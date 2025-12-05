NATGAS stúpa o 5 % a dosahuje 3-ročné maximum 🔎

Chladné počasie a zimný dopyt podporujú rast futures na zemný plyn (NATGAS) na ICE, ktoré dnes stúpajú o viac než 5 %. Ako teploty v USA klesajú, dopyt po vykurovaní výrazne rastie. Tento sezónny impulz zvyšuje spotrebu zemného plynu na vykurovanie domácností aj výrobu elektriny.
- Silný export LNG z USA – Spojené štáty naďalej vyvážajú veľké objemy skvapalneného zemného plynu, čo znižuje domáce zásoby a tlačí ceny amerického plynu nahor.
- Napätá ponuka a pokles zásob – Vďaka nižším zásobám a vysokému globálnemu dopytu po LNG sa rovnováha medzi ponukou a dopytom výrazne sprísnila, čo podporuje rast cien.
- Konkurencia zo strany dátových centier a energeticky náročných odvetví – Rastúca infraštruktúra dátových centier (najmä tých s AI) a zvyšujúci sa dopyt po elektrine v týchto segmentoch zvyšuje tlak na spotrebu plynu – najmä u amerických producentov.
- Futures na zemný plyn údajne prekonali hranicu 5 USD za milión britských termálnych jednotiek (MMBtu) – úroveň, ktorú trh nevidel od roku 2022.
- Nedávny rast cien je prudký – medziročné nárasty sú výrazné a odzrkadľujú sezónnosť aj štrukturálne zmeny v dopyte.
Tento rast je výsledkom kombinácie sezónnych, štrukturálnych a globálnych faktorov, nie iba krátkodobým zimným výkyvom. Hoci sú zásoby plynu v USA aktuálne o 5 % nad sezónnym priemerom, trh to nezastavuje.
Zdroj: xStation5
Napriek korekcii od úrovne 5,50 USD si NATGAS dnes stále pripisuje viac než 5 % zisku.
Zdroj: xStation5
Interpretácia CoT pre zemný plyn (21. októbra 2025)
• Producenti a obchodníci agresívne navýšili pozície na oboch stranách trhu, pričom väčší nárast zaznamenali na strane shortov. To signalizuje rastúcu hedgovaciu aktivitu pri vyšších cenách a trh, kde fyzickí účastníci očakávajú volatilitu alebo riziko poklesu.
• Swap dealeri rozšírili long aj short expozície, pričom si udržujú veľké hrubé pozície. Ich prístup naznačuje aktívny prenos rizika skôr než konkrétny smerový výhľad. To zodpovedá trhu, kde koncoví užívatelia aj producenti súčasne uzatvárajú rizikové pozície.
• „Managed Money“ (špekulatívne fondy) výrazne znížili long expozíciu, pričom zvýšili spreadové stratégie a ponechali shorty relatívne nízke. Hlavným signálom je pokles long pozícií o 69 tisíc, čo odráža vyberanie ziskov a menšie presvedčenie o ďalšom raste v krátkodobom horizonte.
• Ostatní reportovateľní účastníci (Other Reportables) výrazne navýšili long pozície, čo naznačuje, že menší inštitucionálni hráči očakávajú pokračujúcu silu alebo volatilitu. Ich nákupné aktivity kontrastujú so znižovaním longov zo strany „Managed Money“.
• Spreadové pozície prudko vzrástli naprieč všetkými kategóriami, najmä u „Managed Money“ a „Other Reportables“, čo poukazuje na zvýšenú neistotu a očakávanie širokého cenového rozpätia skôr než jasného trendu.
• Koncentrácia shortov je vysoká – najväčší obchodníci ovládajú 54 % všetkých shortov (hrubo) a takmer 48 % na čistej báze. To znamená, že dominantní hráči držia silné shortové pozície, čo zvyšuje riziko prudkého short-covering rastu, ak sa fundamenty zmenia.
• Celkový open interest ďalej rastie, čo naznačuje, že súčasný pohyb je podporený rastúcou účasťou na trhu, nie len krátkodobým šumom.
Štruktúra CoT ukazuje, že trh vstupuje do neskorej fázy rastovej rally – komerční hedgeri predávajú do sily, spekulatívne fondy vyberajú zisky, zatiaľ čo menšie inštitúcie vstupujú do long pozícií. Zvýšené spready a vysoká koncentrácia shortov znamenajú vysoký potenciál volatility a priestor na prudké výkyvy nahor v prípade spúšťačov ako počasie či problémy s dodávkami.
Zdroj: CoT, CFTC, ICE
