Denné zhrnutie – Rastúce napätie na Blízkom východe, ropa opäť rastie (18.03.2026)

- Ropa Brent sa dostala nad 108 USD za barel, počas dňa sa obchodovala blízko 110 USD a pripisovala si viac ako 5 %, a to pre rastúce geopolitické riziká na Blízkom východe.
- Izrael zaútočil na iránske obrovské plynové pole South Pars, pričom Irak oznámil, že dodávky plynu z tohto smeru boli zastavené. Irán následne spustil sériu odvetných útokov na SAE, Saudskú Arábiu a Katar, pričom Katar informoval o požiari v LNG hube Ras Laffan.
- Fed ponechal sadzby bez zmeny, no zachoval projekcie zníženia sadzieb v rokoch 2026 a 2027, zatiaľ čo rozloženie dot plotu sa posunulo. Powell v niekoľkých jastrabích komentároch varoval, že ak inflácia neukáže ďalší pokrok, k znižovaniu sadzieb by nemalo dôjsť. Zároveň pripustil, že ropný šok je ťažké kvantifikovať a jeho dlhodobejší dosah zostáva neistý.
- Powell uviedol, že vzrástlo riziko, že ďalším krokom by mohlo byť zvýšenie sadzieb, aj keď ropný šok stále prevažne vníma ako jednorazový faktor s neistými dôsledkami.
- Powell naznačil, že plánuje zostať guvernérom Fedu aspoň do vyriešenia vyšetrovania zo strany ministerstva spravodlivosti.
- EURUSD klesol pod 1,15 po tom, čo Powell zdôraznil, že menej členov FOMC teraz očakáva zníženie sadzieb a že k zníženiu by nemalo dôjsť, ak inflácia zostane vyššia.
- Inflačné projekcie boli revidované smerom nahor, celkový trend však zostáva klesajúci.
- Americký PPI zrýchľoval ešte pred vypuknutím konfliktu, inflácia zostáva tvrdohlavo nad cieľom a trh práce pôsobí čoraz krehkejšie. Rast pracovných miest sa zastavil a nezamestnanosť sa pohybuje okolo 4,4 %, čo zvyšuje riziko stagflácie.
- US100 a US500 stratili takmer 1 % pre obavy z inflácie a Powellov jastrabí tón, čím vymazali dvojdňový odraz na Wall Street.
- Micron, jeden z hlavných príjemcov vyšších cien pamätí, má po uzavretí amerického trhu zverejniť tržby.
- Optické spoločnosti ako Applied Optoelectronics, Lumentum Holdings a Coherent posilnili o viac ako 10 % po tom, čo konferencia v Los Angeles označila AI za hlavný rastový faktor pre celý sektor.
- Kryptomenový trh prudko oslaboval pre silnejší dolár a rastúce výnosy, pričom Bitcoin klesol o viac ako 3 % smerom k 71 tis. USD.
- Rastúce inflačné očakávania doľahli na drahé kovy. Zlato prerazilo 5 000 USD a následne aj 4 900 USD, približne o 3 % nižšie, zatiaľ čo striebro kleslo pod 80 USD a aktuálne sa obchoduje pri 76 USD za uncu.
