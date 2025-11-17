Denné zhrnutie: Rizikové aktíva pokračujú v poklese pre obavy z úrokových sadzieb v USA (17.11.2025)

- Americké indexy prehĺbili straty napriek menším ranným ziskom
- Jen oslabuje po negatívnych dátach HDP
- Bitcoin na najnižšej úrovni od apríla
- Americké indexy prehĺbili straty napriek menším ranným ziskom
- Jen oslabuje po negatívnych dátach HDP
- Bitcoin na najnižšej úrovni od apríla
- Napriek rannému odrazu smerujú americké akciové indexy ku koncu obchodného dňa v zápornom teritóriu. Index malých firiem Russell 2000 (US2000: -0,8 %) zaznamenáva najväčšie straty, keďže je najviac citlivý na riziko vyšších sadzieb. Indexy US100, US500 a US30 oslabujú približne o 0,5 %.
- Technologické akcie dnes na Wall Street patrili k najväčším stratovým, a to v dôsledku obáv o valuácie v AI sektore a rastúceho napätia pred výsledkami Nvidie (NVDA.US: -1,7 %). Spomedzi tzv. „Mag 7“ sa v pluse obchodovali iba Alphabet (GOOG.US: +3,5 %) a Tesla (TSLA.US: +2 %). Berkshire Hathaway oznámila podiel v Alphabet v hodnote 4,9 miliardy USD (17,85 milióna akcií k 30. septembru), čím sa Alphabet stal desiatou najväčšou pozíciou v portfóliu.
- Aj v Európe dominoval pokles. DE40 smeruje k uzávierke na dvojmesačnom minime (-1,24 % na 23 600 bodov), pričom v strate sú aj FRA40 (-0,5 %), SPA35 (-1,15 %), ITA40 (-0,5 %) a FTSE 100 (-0,25 %).
- Novo Nordisk (NOVOB.DK) oznámila zníženie ceny svojich liekov na obezitu Wegovy/Ozempic v USA na 349 USD mesačne v snahe získať väčší trhový podiel. Akcie stúpli o 0,5 %.
- Na devízovom trhu dolárový index rastie v dôsledku neistoty okolo možného decembrového zníženia sadzieb v USA (USDIDX: +0,2 %). Meny rozvíjajúcich sa trhov najviac stratili voči doláru (napr. USDISL: +0,8 %, USDBRL a USDPLN: +0,5 %). Japonský jen zostáva najslabšou menou a pokračuje v prepade po negatívnych dátach o HDP (USDJPY: +0,4 %). EURUSD klesol o 0,25 % a pohybuje sa tesne pod hranicou 1,16 (aktuálne 1,159).
- Futures na sóju vzrástli o 2,75 %, keď prerazili kľúčový odpor na základe nádejí na obnovené čínske nákupy americkej sóje a údajov USDA o menšej úrode.
- Kryptomeny pokračovali v poklese. Bitcoin klesol o 1,4 % na 92 920 USD, najnižšiu úroveň od apríla, zatiaľ čo Ethereum stratilo 1,5 % a obchoduje sa na 3 050 USD.
- Zlato oslabuje tretí deň po sebe (-0,4 % na 4 066 USD), zatiaľ čo striebro posilnilo o 0,2 % na 50,80 USD.
Denné zhrnutie: Trh sa pokúša o zotavenie, všetka nádej je v Nvidii
Constellation Energy a Three Mile Island – Jadrová minulosť a budúcnosť
US100 rastie o 1 % pred výsledkami Nvidie 📈
US OPEN: Všetky oči na Nvidiu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.