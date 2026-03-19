Denné zhrnutie: Ropa klesá o 2 %, americký dolár oslabuje 📉 Odrazí sa US500?

- Európska seansa uzavrela výraznými stratami, pričom Euro Stoxx 50 odpísal viac ako 2 %. Nemecký DAX počas dňa klesol takmer o 3 % a od začiatku roka už stráca takmer 7 %. Investori majú naďalej obavy o výhlaď európskej ekonomiky pre strach zo slabého rastu a pretrvávajúce vysoké ceny energií, ktoré doliehajú na spotrebiteľov aj energeticky náročné odvetvia.
- Wall Street otvorila miernymi stratami, postupne sa však dvíha a vracia sa do kladného teritória. Podporou je pokles ropy Brent (OIL) z približne 111 USD na necelých 104 USD za barel. Americký dolárový index (USDIDX) stráca takmer 0,8 %, zatiaľ čo výnosy dlhopisov takisto klesajú.
- Týždenný počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA klesol na 205 tis., pod odhadovaných 215 tis. a predchádzajúcich 213 tis. Zároveň index výrobnej aktivity Philadelphia Fed vo februári nečakane vzrástol nad 18 bodov, oproti očakávaniam poklesu na 8 z predchádzajúcich 16,3 bodu. Pokračujúce žiadosti, ktoré sa považujú za ukazovateľ dopytu po práci a jednoduchosti nájsť si nové zamestnanie, však vzrástli o 10 tis. na 1,857 milióna.
- Trh s drahými kovmi zažil prudký výpredaj. Zlato na týždennej báze stráca takmer 9 % a smeruje k najhoršiemu týždňu od roku 1983. Striebro dnes skôr odpísalo viac ako 10 %, no po otestovaní kľúčového supportu pri svojom 200-dňovom kĺzavom priemere sa odrazilo a teraz sa obchoduje približne o 5 % nižšie.
- Akcie čínskeho technologického giganta Alibaba klesajú takmer o 8 % po medziročnom poklese čistého zisku o 66 % a sklamaní na úrovni tržieb. Akcie Micron meanwhile strácajú takmer 4,5 % napriek silným finančným výsledkom.
- ECB ponechala úrokové sadzby bez zmeny na 2 %, v súlade s očakávaniami. Banka uviedla, že konflikt na Blízkom východe zvyšuje neistotu a predstavuje riziko vyššej inflácie aj pomalšieho ekonomického rastu. Inflačná projekcia bola mierne zvýšená z 2 % na 2,1 %, zatiaľ čo EUR/USD dnes výrazne rastie z približne 1,144 na 1,155.
- Bank of England taktiež ponechala základnú sadzbu bez zmeny na 3,75 %. Peňažné trhy čoraz viac započítavajú jastrabejšiu trajektóriu menovej politiky a teraz plne očakávajú celkové zvýšenie sadzieb o 50 bázických bodov do konca roka.
