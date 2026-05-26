Ranné zhrnutie: USA útočia na Irán – čo bude ďalej s rokovaniami? (25.05.2026)

- Pondelok priniesol na trhy výrazné zisky. Dôvodom boli správy, podľa ktorých sa Washington a Teherán blížili k podpisu 14-bodového memoranda.
- Nemecký DAX ukončil deň rastom o 2 %, rovnako ako paneurópsky Euro Stoxx 50. Vyššie sa posunuli aj ďalšie európske indexy spolu s futures na S&P 500 a Nasdaq Composite. Americké hotovostné trhy boli včera zatvorené z dôvodu sviatku Memorial Day.
🌍 Geopolitika
- Obe strany vyjadrili silný optimizmus v súvislosti s pokrokom v rokovaniach.
- Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že rokovania sú dokončené približne na 90–95 % a čoskoro možno očakávať dobré správy.
- Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Baghaei tiež poznamenal, že rozdiely vo vyjednávacích pozíciách medzi stranami sa zmenšujú.
- Počas noci sa však objavili správy o útoku amerických síl na zariadenia nachádzajúce sa na juhu Iránu, pravdepodobne pri Bandar Abbas. Podľa Centrálneho velenia USA bola paľba zameraná na iránske odpaľovacie stanovištia rakiet a plavidlá určené na mínovanie Hormuzského prielivu.
- Rubio uistil, že útoky nenarušia rokovania. Rozhovory prebiehajúce v Katare sa teraz sústreďujú výhradne na „vhodnú formuláciu“, ktorá má byť použitá v prípadnej dohode medzi Washingtonom a Teheránom.
- Globálne médiá informujú aj o ďalších izraelských útokoch na Libanon. Ostrostreľovanie sa údajne odohralo na juhu krajiny, v regiónoch Týros a Nabatíja. Benjamin Netanyahu uviedol: „Nespomaľujeme. Naopak, povedal som im, aby ešte viac zošliapli plyn.“
🌏 Ázia
- Na ázijských trhoch prevláda zmiešaná nálada. Juhokórejský Kospi dosahuje nové maximá (+2,8 %), zatiaľ čo Nikkei 225 (-0,4 %) a Shanghai SE Composite (-0,8 %) sa obchodujú v červených číslach.
💱 Meny
- V skorom rannom obchodovaní americký dolár čiastočne maže straty z pondelka a posilňuje voči všetkým menám G10. Novozélandský dolár a škandinávske meny sú na konci rebríčka. Strácajú 0,3–0,4 %.
🛢️ Komodity
- Po obnovených známkach eskalácie ceny ropy opäť smerujú vyššie. WTI (92 USD) aj Brent (98,30 USD) rastú približne o 2 %.
- Naopak zlato stráca (-0,9 %) a aktuálne sa pohybuje okolo 4 530 USD za trojskú uncu. Tento pokles je pravdepodobne aspoň čiastočne spôsobený obnoveným rastom výnosov amerických štátnych dlhopisov.
₿ Kryptomeny
- Aj trh s kryptomenami smeruje nižšie. Bitcoin klesá o 0,5 % na úroveň 76 800 USD. Ethereum zaznamenáva stratu podobného rozsahu.
