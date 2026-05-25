Ceny ropy klesajú: Obnovené nádeje na otvorenie Hormuzského prielivu

Pondelok 25. mája sa na finančných trhoch začal prudkým poklesom cien ropy, silným otvorením futures na Wall Street a rastom na trhu drahých kovov. Situácia sa odohráva počas sviatku v USA pre Memorial Day. Počas víkendu sa objavovali náznaky, že dohoda medzi USA a Iránom je veľmi blízko, hoci samotný Trump pripustil, že to pravdepodobne môže trvať ešte niekoľko dní. Hoci sa v skutočnosti zatiaľ nič nezmenilo, trh opäť žije nádejou a jasne reaguje na možné opätovné otvorenie Hormuzského prielivu.
Ropa Brent stráca takmer 5 % a obchoduje sa blízko 95 USD za barel, zatiaľ čo ropa WTI klesá o niečo viac a obchoduje sa okolo 91 USD za barel. Na druhej strane cena zlata vyskočila o 1 % na 4 550 USD a striebro pridáva až 2,5 %, keď sa obchoduje nad 77 USD za uncu. Futures na S&P 500 dosahujú postupne nové historické maximá, približujú sa k 7 559 bodom a pred otvorením európskeho trhu pridávajú takmer 1 %.
Ropa na začiatku posledného májového týždňa stráca približne 5 % a klesá na najnižšie úrovne za viac než mesiac. Aj pri výraznom optimizme sa však zdá, že krátkodobé dno by mohlo byť okolo 85 USD za barel. Pri masívnom návrate ponuky by sa mohlo nachádzať niekde okolo 75–80 USD za barel. Zdroj: xStation5
Anatómia dohody: Čo je skutočne na rokovacom stole?
Technický náčrt potenciálnej dohody, ktorý unikol do médií, neznamená trvalý mier. Skôr ide o dočasné zmrazenie krízy. Diskutovaný návrh počíta so 60-dňovým predĺžením súčasného krehkého prímeria. Počas tohto obdobia by bol Hormuzský prieliv podmienečne opätovne otvorený pre obchodnú tankerovú dopravu a Irán by získal dočasné povolenie predávať vlastnú ropu.
Výmenou za tento krok Teherán „v princípe“ súhlasil s likvidáciou svojich zásob vysoko obohateného uránu. Diabol sa však skrýva v detailoch. Presný harmonogram tohto procesu a konečné moratórium na ďalšie obohacovanie majú byť odložené a vyrokované až v bližšie neurčenej budúcnosti. Návrh dohody zahŕňa aj utlmovanie paralelného konfliktu medzi Izraelom a Hizballáhom v Libanone. Ten vypukol približne pred tromi mesiacmi po kombinovanom údere amerických a izraelských síl na Teherán.
Hoci americký minister zahraničných vecí Marco Rubio verejne vyhlásil, že si je „veľmi istý“, že možno dosiahnuť dobrý kompromis, vnútropolitické napätie na oboch stranách môže rokovania kedykoľvek zničiť:
- Spor o zmrazené miliardy: Irán pevne požaduje okamžité uvoľnenie svojich finančných aktív. Zástupcovia administratívy Donalda Trumpa medzitým novinárom jasne oznámili, že súčasný rámec dohody s uvoľnením týchto prostriedkov vôbec nepočíta. Iránska tlačová agentúra Tasnim už varuje, že pre to môže celý návrh dohody rýchlo skončiť v koši.
- Absencia kľúčových obmedzení: Pripravovaný rámec neukladá priamy zákaz rozvoja iránskeho raketového arzenálu ani trvalý zákaz obohacovania uránu. To boli dva pôvodné hlavné ciele Trumpa. Tento stav vyvoláva zúrivosť medzi americkými jastrabmi. Predseda senátneho výboru pre ozbrojené zložky Roger Wicker otvorene označil nové prímerie za „katastrofu“, ktorá marí všetky predchádzajúce vojenské úspechy operácie Epic Fury. Zároveň stojí za zmienku, že Trump na každom kroku zdôrazňuje, že Irán nikdy nebude mať jadrovú zbraň.
- Tlak Izraela: Premiér Benjamin Netanjahu v osobnom rozhovore s Trumpom pripomenul, že akákoľvek konečná dohoda musí bezpodmienečne a úplne odstrániť iránsku jadrovú hrozbu.
Logistická realita: Prečo návrat ropy potrvá mesiace
Aj pri ultraoptimistickom scenári, keď budú dokumenty podpísané počas niekoľkých najbližších dní, je fyzická obnova narušených dodávateľských reťazcov otázkou mnohých mesiacov, ak nie rokov. Futures trhy reagujú okamžite, ale fyzická infraštruktúra funguje podľa úplne iných pravidiel.
Ozbrojený konflikt zablokoval tok približne 14 miliónov barelov ropy denne. Hormuzský prieliv zabezpečoval takmer 20 % globálnych dodávok ropy a palív a tiež 20 % prepravy skvapalneného zemného plynu (LNG). Hoci Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty maximalizovali kapacitu ropovodov obchádzajúcich prieliv, tieto alternatívne trasy nedokázali kompenzovať masívny výpadok ponuky. Vojna zatiaľ narušila tok viac než miliardy barelov tejto komodity.
Najvýrečnejšia prognóza prichádza od generálneho riaditeľa štátnej ropnej spoločnosti SAE Adnoc. Podľa jeho odhadov potrvá aj pri okamžitom ukončení bojov najmenej 4 mesiace, kým sa objemy obnovia aspoň na 80 % predvojnových úrovní. Plná predvojnová tranzitná kapacita sa vráti najskôr v prvej alebo druhej polovici roka 2027. Zároveň však stojí za pripomenutie, že v 90. rokoch bol návrat produkcie OPEC rýchly a pokles cien ešte rýchlejší.
Produkcia ropy v rámci OPEC klesla na úrovne nevídané od roku 1990. Vtedy bolo obnovenie produkcie veľmi rýchle a znamenalo začiatok stabilného rastu ťažby ropy kartelu až do konca desaťročia. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Cenové predikcie: Rozlúči sa Brent natrvalo so 100 USD?
Súčasný odliv kapitálu z kontraktov na ropu sa môže ukázať ako predčasný. Ak sa v najbližších dňoch neobjavia tvrdé dôkazy, že americký optimizmus bol opodstatnený, cena ropy Brent sa ľahko vráti nad hranicu 100 USD za barel.
Hlavným štrukturálnym problémom na trhoch zostáva drastické vyčerpanie globálnych rezerv. Spotrebiteľské krajiny, ktoré zachraňovali svoje ekonomiky pred paralýzou, čerpali zásoby rekordným tempom. Len v marci a apríli sa tieto zásoby znížili o ďalších niekoľko stoviek miliónov barelov. Svet teraz čelí nutnosti opäť naplniť prázdne nádrže.
Za predpokladu, že sa lodná doprava v júni skutočne obnoví, americká EIA predpovedá priemernú cenu ropy Brent na 89 USD za barel do konca tohto roka a 79 USD v roku 2027. Nezávislí ekonómovia, ako Hamad Hussain z Capital Economics, však miernia očakávania. Upozorňujú, že skutočné zlepšenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom nastane až neskôr v roku 2027, čo udrží ceny komodít zvýšené počas väčšiny najbližších približne dvanástich mesiacov.
Ceny ropy sa začínajú pohybovať smerom, ktorý určili situácie z rokov 1990 a 2022. Ako však ukazuje história, ďalší vývoj ropy môže zostať počas mnohých nasledujúcich mesiacov kolísavý. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Pre koncového spotrebiteľa zostáva kľúčový ešte jeden faktor: ceny na čerpacích staniciach môžu klesať oveľa pomalšie než burzové kotácie ropy. Kým sa lacnejšia ropa nedostane do rafinérií a neklesnú náklady na prepravu, ceny palív na čerpacích staniciach zostanú vysoké. Za zmienku stojí aj to, že producentské krajiny budú potrebovať ceny zvýšené oproti trhovej realite, aby mohli obnoviť svoju infraštruktúru a tranzitné kanály.
Súčasná futures krivka sa takmer zhoduje s tým, čo ukazovala pred mesiacom. Na druhej strane bola pred týždňom o niekoľko až viac než 10 USD vyššie. Normalizácia kalendárnych spreadov je už pomerne výrazná a trh sa zdá byť v režime vyrovnávania pre apríl 2027, keď sa očakáva, že sa ropa bude obchodovať na úrovni 80 USD za barel. Zdroj: Bloomberg Finance LP
