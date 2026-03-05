Graf dňa: EURUSD bojuje o udržanie kľúčového supportu pred zápisnicou zo zasadnutia ECB 💶 🇪🇺 (05.03.2026)

Kurz EURUSD opäť klesol pod 1,1600 v reakcii na obnovenie rastu cien ropy a ochladenie dočasného rizikového apetítu na Wall Street. Slabosť spoločnej meny však bola obmedzená kvôli údajným komentárom z Iránu o Hormuzskom prielive a tiež kvôli novému započítavaniu rastu úrokových sadzieb v eurozóne.
Kurz EURUSD sa vrátil nad 1,1610, napriek výraznému predajnému tlaku počas ázijskej seansy. RSI sa pohybuje pri hranici prepredanosti a objemy zostávajú nízke, čo naznačuje opatrnosť a neochotu vstupovať do veľkých pozícií pred geopolitickým napätím, očakávanou zápisnicou zo zasadnutia ECB a zajtrajším reportom NFP.
Zdroj: xStation5
Čo dnes formuje kurz EURUSD:
- Včerajšia korekcia dolára mala prevažne technický charakter a súvisela s dočasnou úľavou na trhoch po správe denníka New York Times, podľa ktorej mal Irán údajne prostredníctvom CIA naznačiť ochotu rokovať. Tieto informácie však iránski predstavitelia popreli a naratív o pripravenosti na dlhodobý konflikt na oboch stranách opäť utlmil chuť investorov riskovať.
- V súčasnej situácii sa euro správa ako vysoko rizikové aktívum a na začiatku seansy strácalo podobne ako „rizikové meny“ Antipódov (AUDUSD: -0,4 %; NZDUSD: -0,3 %). Dôvodom je najmä geografická blízkosť Európy k Blízkemu východu a jej významná expozícia voči rizikám spojeným s cenami energií a humanitárnymi krízami (napr. masová migrácia).
- Na opčnom trhu naďalej dominujú Put opcie, čo naznačuje prevahu obáv z ďalšieho oslabenia eura.
- Rozsah obnoveného poklesu eura však obmedzila správa agentúry Bloomberg, ktorá s odvolaním sa na vojenské zdroje uviedla, že Irán neuzavrel Hormuzský prieliv a plánuje rešpektovať medzinárodné námorné právo. Približne 20 % svetových dodávok ropy prechádza týmto prielivom, najmä smerom do Číny, ktorá údajne vyvíjala tlak na Irán kvôli narušeniu dodávok.
- Kontrakty na ropu Brent tak klesli z takmer 85 USD na približne 82,6 USD, hoci dáta spoločnosti Kpler naznačujú výrazný pokles lodnej dopravy v prielive.
- Maloobchodné tržby v eurozóne v januári medziročne vzrástli viac, než sa očakávalo (2 % vs. odhad 1,7 %). Predchádzajúca hodnota bola revidovaná nahor z 1,3 % na 1,8 %, zatiaľ čo medzimesačne tržby nečakane klesli o 0,1 % (odhad: +0,3 % MoM). Dáta sú teda zmiešané, no nemali by vyvolať výrazný pesimizmus.
- Pokles v medzimesačnom vyjadrení bol spôsobený najmä nižšími výdavkami na palivá a nepotravinársky tovar, zatiaľ čo revízia za predchádzajúci mesiac výrazne zvýšila porovnávaciu základňu (z -0,5 % na +0,2 %). Navyše rekordné mrazy v januári jednoducho obmedzili mobilitu spotrebiteľov a ich ochotu chodiť na nákupy.
Swapový trh začal započítavať pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb v eurozóne v roku 2026. Údaje o maloobchodných tržbách preto neodviedli pozornosť investorov od obáv z rastúcich cien energií a možného návratu inflácie na Starom kontinente.
Zdroj: David Ingles pre Bloomberg
