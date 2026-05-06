Denné zhrnutie: Ropa padá o 8 %, čo podporuje Wall Street, drahé kovy a EURUSD

Správa Axios naznačujúca, že Spojené štáty a Irán boli blízko finalizácie predbežných podmienok dohody, vyvolala prudký výpredaj na ropnom trhu a poslala cenu ropy z oblasti okolo 110 USD za barel takmer k 96 USD. Takmer polovica tohto poklesu však bola neskôr vymazaná po tom, čo komentáre z Iránu opäť ochladili trhový optimizmus a naznačili, že cesta k prielomu zostáva veľmi neistá.
Podľa Axios majú Teherán a Washington približne 48 hodín na podpis memoranda, ktoré by vymedzilo počiatočný rámec dohody. Ak počas tejto lehoty nedôjde k predbežnej dohode, USA by mohli obnoviť údery proti Iránu a pokračovať v operácii „Freedom“ v Hormuzskom prielive.
Napriek pretrvávajúcej neistote podporujú nádeje na deeskaláciu spolu so silnými firemnými výsledkami v USA — najmä od AMD, ktorého akcie rastú o viac než 16 % — momentum na Wall Street. Nasdaq 100 a S&P 500 aktuálne pridávajú viac než 1,6 %, respektíve 1,1 %. Akcie Nvidia dnes rastú o viac než 4 % v prostredí euforických ziskov polovodičového sektora, zatiaľ čo Alphabet (Google) dosahuje nové historické maximum na úrovni 400 USD za akciu.
Futures na ropu Brent (OIL) dnes strácajú viac než 8 % a klesajú na 101,5 USD za barel. Výnosy desaťročných amerických štátnych dlhopisov dnes zároveň klesajú o viac než 6 bázických bodov, napriek tomu však zostávajú zvýšené blízko 4,35 %. Slabší americký dolár navyše poskytuje podporu býkom na EUR/USD.
Zmena zamestnanosti podľa ADP v USA za apríl dosiahla 109 tisíc oproti očakávaným 120 tisícom — výrazne nad marcovými 70 tisícmi, ale mierne pod odhadmi. PPI v eurozóne dosiahol 2,1 % oproti očakávaným 1,8 % a predchádzajúcim -3 %, čo podporuje jastrabejší postoj ECB k úrokovým sadzbám.
Týždenná zmena zásob ropy a palív podľa EIA v USA dosiahla:
- Ropa: +2,3 milióna barelov (odhad: -2,7 milióna barelov; predchádzajúca hodnota: -6,23 milióna barelov)
- Benzín: -2,5 milióna barelov (odhad: -1,7 milióna barelov; predchádzajúca hodnota: -6,08 milióna barelov)
- Destiláty: -1,20 milióna barelov (odhad: -2,0 milióna barelov; predchádzajúca hodnota: -4,49 milióna barelov)
Graf EUR/USD (D1)
EUR/USD dnes rastie smerom k úrovni 1,175, podporený poklesom výnosov amerických štátnych dlhopisov a nižšími cenami ropy. Napriek prudkej korekcii na energetických trhoch sa však mierová dohoda medzi Teheránom a Washingtonom stále javí ako pomerne vzdialená. Ak by sa však takýto scenár naplnil, býci by mohli získať dostatočné momentum na návrat páru nad úroveň 1,18.
V posledných seansách EMA200 opakovane fungovala ako silná zóna supportu a aktuálne sa nachádza blízko úrovne 1,1666.
Zdroj: xStation5
Medzi najslabšími titulmi v rámci hlavných amerických akcií sú dnes ropné a plynárenské spoločnosti, ktoré sú prirodzene pod tlakom pre prudký pokles cien ropy. Zároveň však za širším býčím momentom zreteľne zaostáva aj niekoľko ďalších akcií. Jedným z najvýraznejších prípadov je Arista Networks. Hoci zostáva jedným z hlavných príjemcov trendu AI, akcie spoločnosti po výsledkoch klesajú o viac než 17 %. Širší softvérový sektor takisto zaostáva, pričom Salesforce a ServiceNow sa obchodujú výrazne nižšie. Súčasne kôš akcií Big Tech zaznamenáva silné zisky na čele s Nvidiou, ktorá rastie o viac než 4 %, zatiaľ čo Alphabet (Google) pridáva takmer 3 %. Širší polovodičový sektor tiež naďalej outperformuje. Akcie TSMC rastú o viac než 5 %, zatiaľ čo AMD, ASML a Lam Research patria medzi najsilnejšie tituly naprieč čipovým segmentom.
Zdroj: xStation5
