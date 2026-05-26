Kakao rastie o 8 % pre riziko El Niño 📈 Je možný short squeeze?

Futures na kakao ICE (COCOA) prudko rastú, keďže trh začína preceňovať riziká súvisiace s počasím v dôsledku javu El Niño a možným zhoršením výnosov plodín v západnej Afrike. Pohyb je veľmi dynamický a zisky sú zosilnené zatváraním short pozícií zo strany fondov, ktoré boli predtým nastavené na slabnúci dopyt a rastúce substitučné efekty vyvolané zvýšenými cenami kakaa.
- Fundamenty na strane ponuky zostávajú silno koncentrované v západnej Afrike, ktorá predstavuje významný podiel na globálnej produkcii kakaa. Akékoľvek zhoršenie počasia v tomto regióne sa preto rýchlo premieta do vyššej rizikovej prémie v cenách futures na kakao.
- Zároveň cenová korekcia pozorovaná v posledných mesiacoch začala zlepšovať signály na strane dopytu. Trh citlivý na ponuku však rýchlo zareagoval na obnovené obavy z počasia a potrebu fondov znížiť short expozíciu. Súčasný cenový vývoj ukazuje, ako zraniteľné kakao zostáva voči prudkým výkyvom vzhľadom na napäté ponukové pozadie. Kým zostanú produkčné riziká v západnej Afrike zvýšené, volatilita pravdepodobne pretrvá a v krátkodobom horizonte bude podporovať býčie momentum.
Graf COCOA, interval D1
Zdroj: xStation5
Analýza CFTC „Commitment of Traders“
Celkový obrázok CoT
Najnovšia správa CoT pre kakao ukazuje štruktúru pozícií, ktorá by mohla podporiť scenár short squeeze, hoci zatiaľ nepripomína plnú kapituláciu medvedieho nastavenia. Skôr ide o skorú až strednú fázu procesu, v ktorom trh začína nútiť investorov k zatváraniu short pozícií, zatiaľ čo fondy zostávajú stále výrazne nastavené na short strane.
Najdôležitejšie je, že Managed Money zostáva v čistom shorte. Fondy aktuálne držia 22 577 long pozícií oproti 35 039 shortom, takže táto kategória je v čistom shorte zhruba o 12,5 tis. kontraktov. To naznačuje, že napriek nedávnemu odrazu cien kakaa zostáva veľká časť špekulatívneho kapitálu stále nastavená na ďalší pokles.
Commercials agresívne nenavyšujú zaistenie
Commercials, vrátane producentov, obchodníkov, spracovateľov a používateľov, zostávajú v čistom shorte, so 48 077 long pozíciami oproti 75 520 shortom, teda zhruba 27,4 tis. kontraktov v čistom shorte. Pri kakau to nie je nezvyčajné, keďže účastníci fyzického trhu zvyčajne zaisťujú budúcu produkciu prostredníctvom short expozície vo futures.
Zaujímavejšie však je, že commercials počas rally agresívne nepridávajú short zaistenie. Naopak, ich hrubá short expozícia medzitýždenne klesla zhruba o 2 000 kontraktov. To naznačuje, že fyzická strana trhu nepovažuje súčasné ceny za jasnú príležitosť na výrazné navýšenie forwardového zaistenia.
Managed Money ako palivo pre squeeze
Najsilnejší potenciál pre short squeeze vychádza zo špekulatívneho nastavenia. Managed Money zostáva jasne v čistom shorte, zatiaľ čo ceny kakaa začali prudko rásť. To vytvára klasické nastavenie, v ktorom môže každý ďalší rastový impulz vynútiť ďalšie zatváranie short pozícií.
Za zmienku tiež stojí, že fondy v uplynulom týždni agresívne znížili long expozíciu, zatiaľ čo short expozíciu obmedzili iba čiastočne. To znamená, že pozicovanie zostáva voči aktuálnemu cenovému vývoju defenzívne vychýlené. Ak bude trh ďalej rásť, táto skupina môže byť nútená k rýchlejšiemu spätnému odkupu short kontraktov.
Open interest potvrdzuje povahu pohybu
Open interest klesol o 791 kontraktov, zatiaľ čo ceny kakaa rástli. Takáto kombinácia zvyčajne naznačuje, že rally zatiaľ nie je ťahaná primárne novými long pozíciami, ale skôr zatváraním existujúcich shortov.
Toto rozlíšenie je dôležité. Rastúce ceny v kombinácii s rastúcim open interest by ukazovali na vstup nového býčieho kapitálu na trh a formovanie nového štrukturálneho uptrendu. V tomto prípade však obrázok stále viac zodpovedá short-covering rally.
Ide už o short squeeze?
Áno, ale zatiaľ nie v jeho najagresívnejšej fáze. Celková trhová štruktúra má znaky squeeze: fondy zostávajú v čistom shorte, ceny sa odrážajú, open interest klesá a trh má silný katalyzátor v podobe rizík spojených s El Niño a obáv o produkciu v západnej Afrike.
Zároveň sa však rozsah short expozície Managed Money zatiaľ nejaví ako historicky extrémny. Zatiaľ nie sú viditeľné jasné známky panického zatvárania short pozícií. Trh však aktuálne vyzerá, že má dostatok paliva pre dlhší squeeze, ak sa objaví ďalší negatívny ponukový katalyzátor.
Obchodný záver
Súčasné pozicovanie podľa CoT podporuje tézu, že nedávny odraz cien kakaa obsahuje významnú zložku zatvárania short pozícií. Commercials rally agresívne nevyvažujú dodatočným zaisťovaním, zatiaľ čo Managed Money stále drží dostatočne veľkú čistú short pozíciu na to, aby ďalší rast mohol vynútiť dodatočné spätné odkupy.
Ak budú ceny kakaa ďalej rásť, zatiaľ čo open interest bude ďalej klesať a Managed Money v nadchádzajúcich správach CoT rýchlo zníži short expozíciu, mohlo by to potvrdiť, že trh prechádza do vyspelejšej fázy short squeeze.
Zdroj: CFTC
