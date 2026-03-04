Denné zhrnutie – Indexy sa odrážajú, ropné trhy čakajú na ďalší vývoj

- ISM služby za február: Index vyskočil na 56,1 bodu (najvyššia úroveň od polovice roka 2022) a výrazne prekonal očakávania. Kľúčové je, že subindex zaplatených cien klesol na najnižšiu úroveň za takmer rok, čo naznačuje ochladenie inflačných tlakov v sektore služieb. Tento pokles ostro kontrastoval s cenovým subindexom nedávno zverejneným v reporte ISM z priemyslu.
- Trh práce (ADP): Súkrómna zamestnanosť pridala vo februári 63 tis. pracovných miest, čo je najsilnejší výsledok od júla 2025 a signál odolnosti pred piatkovým oficiálnym reportom NFP.
- Reakcia Wall Street: US100 vzrástol o 1,8 % a US500 o 1 % a vymazal väčšinu strát z predchádzajúcej seansy. Silné ekonomické fundamenty prevážili geopolitické obavy, podporené rastúcou nádejou, že konflikt nemusí byť taký dlhý, ako naznačoval Donald Trump, ktorý nedávno uviedol, že môže trvať niekoľko týždňov.
- Korekcia ceny ropy: Ropa WTI pridala približne 0,2 % na okolo 75 USD za barel a znížila skoršie zisky, zatiaľ čo Brent klesol asi o 0,3 %. Investori začínajú zvažovať možnosť kratšieho konfliktu. Naopak Irán tvrdí, že už zasiahol 10 tankerov a mieni strieľať na akékoľvek plavidlo bez ohľadu na vlajku, ak podporuje Izrael.
- Vojenský vývoj: Americký minister obrany Pete Hegseth oznámil, že USA a Izrael sú na prahu dosiahnutia úplnej vzdušnej nadvlády nad Iránom, čo umožňuje zasahovať ciele hlbšie vo vnútrozemí.
- Diplomatické signály: Irán poprel správy o akýchkoľvek pokusoch vyjednať s USA ukončenie vojny, čo udržiava vysokú volatilitu naprieč komoditami.
- Zásoby v USA: Dáta ukázali ďalší výrazný nárast zásob ropy spolu s poklesom zásob benzínu, čo naznačuje, že dopyt po palivách zostáva silný.
- Bitcoin prekonal 73 000 USD: Kryptomena dosiahla nové lokálne maximá vďaka lepšiemu sentimentu a obnovenej politickej podpore.
- Trumpova podpora: Donald Trump verejne kritizoval banky za brzdenie inovácií v kryptosektore (najmä pri stablecoinoch) a podporil Clarity Act.
- Rally krypto akcií:
- Coinbase (COIN): Vyskočila o viac než 14 % po súkromnom stretnutí medzi CEO Brianom Armstrongom a prezidentom Trumpom.
- MicroStrategy (MSTR): Pridala 11 % vďaka návratu rastového momenta Bitcoinu.
- Circle (CRCL): Vzrástla takmer o 3,5 % na vlne optimizmu okolo regulácie trhu so stablecoinmi.
- Výhlaď Broadcom (AVGO): Investori s obavami aj nádejou čakajú na výsledky Broadcomu po uzavretí trhu. Spoločnosť je dôležitým barometrom dopytu po AI čipoch mimo Nvidie. Očakávania sú zvýšené, najmä po komentároch miliardára Lea KoGuana, ktorý uviedol, že „AI nie je bublina, je to len začiatok“, čo dnes podporilo polovodičový sektor (Nvidia +1,1 %).
