📀 Coinbase a MicroStrategy prudko rastú, keď Trump vyzýva banky z Wall Street

Trh digitálnych aktív prechádza prudkým oživením. Nie je to len vďaka odolným makrodátam a širšiemu posunu sentimentu, ale aj vďaka explicitným signálom politickej podpory z najvyšších úrovní americkej vlády. Akcie popredných kryptofiriem v stredu poskočili v dvojciferných číslach po tom, čo sa prezident Donald Trump verejne postavil na stranu odvetvia v jeho eskalujúcom regulačnom a lobistickom spore s tradičným bankovým sektorom.
Politický katalyzátor: Trump a Coinbase v súlade Hlavným motorom rally boli správy o súkromnom stretnutí medzi prezidentom Trumpom a Brianom Armstrongom, generálnym riaditeľom Coinbase. Konkrétne detaily rozhovoru ostávajú neverejné, no stretnutie okamžite nasledovala séria príspevkov na sociálnych sieťach, v ktorých prezident ostro kritizoval tradičné finančné inštitúcie.
Trump uviedol, že banky musia s kryptopriemyslom „urobiť dobrý deal“ a dodal, že blokovanie inovácií – najmä v oblasti regulácie stablecoinov – je „neprijateľné“. Prezident zároveň priamo podporil postoj odvetvia k takzvanému Clarity Act, návrhu zákona o trhovej štruktúre, ktorý má regulovať digitálne tokeny ponúkajúce výnosy podobné úroku.
Rally na akciách naviazaných na krypto: Coinbase v čele Reakcia trhu bola okamžitá a rozhodná:
- Coinbase (COIN): Akcie najväčšej americkej kryptoburzy vyskočili o viac než 14 %.
- MicroStrategy (MSTR): Spoločnosť známa rozsiahlymi bitcoinovými rezervami vzrástla o 9 %.
- Circle (CRCL): Firma stojaca za stablecoinom USDC najprv posilnila takmer o 6 %, neskôr však zisky znížila na 2 %.
- Bankový sektor: Zároveň akcie zavedených bánk ako JPMorgan Chase a Bank of America mierne oslabovali. Jamie Dimon, generálny riaditeľ JPMorgan, zostáva hlasným kritikom a trvá na tom, že kryptofirmy by mali podliehať rovnakej regulačnej prísnosti ako tradiční veritelia.
Od minima z 13. februára akcie Coinbase zhodnotili takmer o 50 %. Zdroj: xStation5
Oživenie Bitcoinu a Etherea Politická podpora pre sektor sa zároveň stretla s návratom býčieho momenta v samotných tokenoch. Bitcoin a Ethereum vymazali straty z úvodu týždňa a počas jedinej seansy posilnili o 7 %, respektíve 9 %. Bitcoin prekonal hranicu 73 000 USD, čo ďalej posilnilo dôveru investorov, zatiaľ čo Ethereum sa nielen udržalo nad 2 000 USD, ale dnes prekonalo aj úroveň 2 150 USD.
Analytici naznačujú, že Trumpova snaha spraviť z USA „krypto hlavné mesto sveta“ poskytuje hmatateľný fundament pre udržateľný býčí trh až do roku 2026. Prekonanie bankového odporu voči výnosovým stablecoinom by mohlo spustiť masívny prílev inštitucionálneho kapitálu, čo sa už odráža v prudko rastúcich valuáciách subjektov naviazaných na krypto.
Bitcoin naďalej zaostáva za Nasdaqom, s ktorým bol v posledných 18 mesiacoch silne korelovaný. Ak sa regulačná „pipeline“ pre kryptotrh skutočne zrýchli, druhá polovica roka môže patriť skôr Bitcoinu a Ethereu než tradičným bezpečným prístavom, ako zlato a striebro, ktoré dominovali posledným mesiacom.
