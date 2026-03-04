Irán: Prehľad situácie a výhlaď

Aktuálna situácia:
- Situatívny kontext, povaha použitých prostriedkov, vlastná reakcia Iránu a séria udalostí pred úderom na Irán aj počas neho podporujú tézu, že primárnym cieľom americko-izraelskej operácie je zmena režimu v Iráne.
- Nábožensky fundamentalistická vláda Iránu sa nikdy nevzdá ambície získať jadrové zbrane, cieľa, ku ktorému sa v posledných rokoch systematicky približovala napriek opakovaným útokom na svoju infraštruktúru.
- Vzhľadom na prehlbujúci sa ekonomický a finančný kolaps Iránu – ďalej posilnený ďalšou vlnou protestov – Spojené štáty podnikli pokus eliminovať Islamskú republiku Irán ako štátnu entitu.
- Prípravy kampane vrátane nasadenia okrem iného úderných zväzov lietadlových lodí a stoviek bojových lietadiel (vrátane špecializovaných platforiem), ako aj objem zásob munície presunutých medzi decembrom a februárom naznačujú, že zamýšľané trvanie operácie je približne 4–12 týždňov.
- Zásoby balistických rakiet Iránu sú obmedzené, približne na niekoľko stoviek kusov. Režim nedokáže udržať súčasný rozsah úderov, no aj po vyčerpaní existujúcich zásob vie časť týchto schopností pomaly a postupne dopĺňať. Mnohé zariadenia na výrobu prostriedkov pre vzdušné útoky sú podzemné alebo skryté. V roku 2025 Rusko a Čína dodali tisíce ton chemických prefabrikátov používaných na výrobu palív a výbušnín a môžu v obmedzenom rozsahu pokračovať, vrátane trasy cez Kaspické more.
- Schopnosť Iránu vykonávať odvetné údery balistickými raketami sa zrejme zhoršuje rýchlejšie, než predpokladali aj optimistické odhady naklonené USA. Schopnosť Iránu zasahovať balistickými raketami by mala do 14 dní od začiatku operácie klesnúť takmer na nulu; vzhľadom na povahu iránskych síl je však ťažké odstrániť hrozbu s úplnou istotou.
Vzor výberu cieľov iránskymi silami naznačuje, že v súlade s vyhláseniami USA bola významná časť vedenia Islamskej republiky eliminovaná alebo odrezaná od veliteľských štruktúr. Údery sa vykonávajú neuvážene a chaoticky; vyvolávajú verejnú úzkosť a logistické narušenie, no ich materiálny a vojenský dopad zostáva zanedbateľný.
- Veliteľská štruktúra Iránu prešla do „autonómneho“ režimu, v ktorom miestni velitelia bez reťazca velenia rozhodujú o cieľoch aj realizácii. To ďalej znižuje schopnosť Iránu konať efektívne a zároveň zvyšuje riziko nepredvídanej eskalácie mimo regiónu.
- Irán disponuje významnými zásobami dronov typu „Shahed“, potenciálne v rozsahu od niekoľkých stoviek po niekoľko tisíc kusov. Tieto zásoby umožňujú po niekoľko mesiacov útočiť na veľké, stacionárne/pomaly sa pohybujúce a zraniteľné ciele v Perzskom zálive a ich výroba je o rád jednoduchšia než výroba balistických rakiet.
- Zároveň treba poznamenať, že Spojené štáty, Izrael a štáty Perzského zálivu rýchlo vyčerpávajú svoje zásoby protilietadlových/záchytných rakiet. Ak USA nezmenia operačný prístup alebo nenavýšia obstarávanie prostriedkov protivzdušnej obrany, vyspelá munícia PVO môže v regióne dosiahnuť kritickú úroveň približne po 20–30 dňoch bojov. To by pravdepodobne viedlo k prelomeniu protivzdušnej obrany, ktorá v súčasnosti zachytáva asi 90 % rakiet a dronov vypustených z Iránu.
- Na základe satelitných snímok a materiálov zverejnených Pentagónom všetko naznačuje, že iránske námorníctvo prestalo existovať. Irán tiež prišiel o väčšinu, ak nie o celé letectvo.
Predpokladaný (ďalší) priebeh operácie:
- Vzhľadom na deklarovaný zámer, operačný kontext a profil je základným scenárom pravdepodobne pokus o zmenu režimu v Iráne, opierajúci sa predovšetkým o úsilie miestneho obyvateľstva.
- Americko-izraelské údery, okrem vojenských cieľov a prvkov jadrového programu, vykazujú koncentráciu na lídrov Islamskej republiky a na donucovací aparát režimu. USA sa zrejme snažia pripraviť iránsku vládu o schopnosť premietať silu na vlastnom území a ďalej potláčať protesty. Všetky dostupné informácie naznačujú, že USA a Izrael obmedzujú útoky na civilné ciele a infraštruktúru na operačne nevyhnutné minimum, čo naznačuje, že vojna má byť relatívne krátka a/alebo sa má vyhnúť znepriateleniu civilistov.
- Vzhľadom na veľký počet stealth lietadiel určených na utajený prienik a na početné a závažné sabotáže vnútri Iránu mnoho týždňov pred inváziou to naznačuje, že USA majú v Iráne sieť operátorov na zemi, ktorí môžu koordinovane zintenzívňovať a podporovať protesty v kľúčových časoch a lokalitách. Protestujúci, podporovaní personálom špeciálnych operácií, môžu byť schopní obsadiť kritické zariadenia a mestské centrá, čo povedie ku kolapsu schopnosti iránskeho štátu viesť organizovanú obranu a udržať sa pri moci.
- Iránci tradične oslavujú Nový rok 20. marca pod názvom „Nowruz“. Historicky tento dátum slúžil aj ako zámienka na zhromaždenia a eskaláciu protestov a demonštrácií. Pripadá na deň po konci „Ramadánu“, obdobia náboženského pôstu moslimov. Po skončení pôstu a príchode Nowruzu treba očakávať zintenzívnenie protestov, ktoré iránska vláda napokon nebude schopná potlačiť, čo povedie k zvrhnutiu Islamskej republiky. V záverečnej fáze takéhoto scenára je možná obmedzená pozemná invázia/okupácia, napríklad v Chúzestáne alebo v okolí Bandar Abbásu.
- Etnické zloženie Iránu je tiež významné a nie je homogénne. Západný Irán, kde sa sústreďovali protesty posledných rokov, obývajú okrem iných Kurdi, Lurovia a Azerovia. Na severe krajiny je veľká koncentrácia Mazandaranov a Turkménov. Juhovýchod pri hranici s Pakistanom obývajú Balúčovia. Všetky tieto skupiny majú históriu povstaní proti autorite Teheránu a USA – už v raných fázach operácie – vyjadrili ochotu tieto populácie využiť proti centrálnej vláde Iránu.
- Najväčšou neznámou zostáva, kto by nahradil ajatolláhov. Iránska opozícia je rozdelená, zle organizovaná a politicky slabá. Externé postavy ako Reza Pahlavi môžu čeliť vážnym výzvam pre svoj mandát vládnuť krajine, čo je v súčasnosti ťažké posúdiť pre extrémnu izoláciu, do ktorej Irán vstúpil po začiatku protestov v decembri 2025.
Existuje aj scenár podobný Venezuele, ktorého pravdepodobnosť je v súčasnosti významná, hoci nižšia než pri aktuálnom „základnom“ scenári zvrhnutia režimu. Po eliminácii konzervatívnych vojenských a politických aktérov by mohla byť možná určitá forma urovnania po vzore Venezuely, v ktorej režim zostane pri moci, no bude donútený k zásadným ústupkom. V tejto chvíli sú šance obmedzené: moc je skutočne rozptýlená, Irán je oveľa väčší a relatívne silnejší a veľká časť rozhodujúcich aktérov v Iráne zostáva voči USA extrémne nepriateľská. Možnú úlohu by mohli zohrať vojenské osobnosti mimo IRGC alebo skupiny sústredené okolo prezidenta či parlamentu.
Externá intervencia:
- Je vysoko pravdepodobné, že sa do operácie zapoja francúzske a britské sily. Obe krajiny majú expedičné sily schopné projekcie sily v regióne. Európske štáty majú životne dôležitý záujem čo najrýchlejšie znovu otvoriť Hormuzský prieliv.
- Ak sa na západe Iránu rozhorí kurdské povstanie, je možná obmedzená angažovanosť Turecka, alebo dokonca Sýrie.
- Irán zostáva izolovaný; podpora Ruska a Číny je prevažne deklaratórna; a iránske proxy sily v regióne boli z veľkej časti neutralizované ešte pred eskaláciou bojov. Hrozba zo strany húsíov v Jemene stále existuje, no v súčasnosti je okrajová.
Trhová perspektíva:
- Perzský záliv je mimoriadne dôležitý nielen pre ropu a plyn, ale aj pre rafinované uhľovodíkové produkty a hliník. V Hormuzskom prielive tvoria huty a rafinérie približne 6–8 % globálneho trhu s hliníkom, ktorý je kritický pre automobilový a letecký priemysel, najmä v Európe.
- Letecký priemysel ďalej poškodzuje fakt, že významná časť leteckého paliva sa vyrábala v oblasti prielivu a nedostatky sa začali rýchlo objavovať v Európe a Ázii.
- Inflácia môže zasiahnuť Európu aj USA „nepriamym“ kanálom. Aj keď Európa zvládne šok v dodávkach energií, nedostatky v Ázii zvýšia ceny surovín a priemyselného tovaru dovážaného do Európy.
- Narušenia toku ropy, plynu a hliníka cez prieliv by mali úplne alebo čiastočne…
