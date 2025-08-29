Denné zhrnutie: technologický sektor ťahá Wall Street nadol 📉 Zlato a striebro rastú

- Európska obchodná seansa skončila poklesom, pričom predajcovia dominovali takmer od začiatku. Nemecký DAX klesol o takmer 0,6 %, francúzsky CAC40 stratil približne 0,8 % a britský FTSE oslabil o viac než 0,3 %.
- V USA sú hlavné indexy tiež pod tlakom v záverečnej seanse týždňa. Nasdaq 100 (US100) klesá o viac než 1,2 %, zatiaľ čo US30 a US500 taktiež strácajú. Trh ťažia technologické akcie, predovšetkým prudké poklesy polovodičov a softvérových spoločností.
- Nvidia klesá o viac než 3 %, Taiwan Semiconductor vykazuje podobné straty, Broadcom oslabuje o viac než 4 %, zatiaľ čo Oracle stratil takmer 6,5 %. Najlepšie sa dnes darí energetickému sektoru (napriek miernemu poklesu cien ropy a plynu) a zdravotníctvu.
- Dnešné americké dáta boli zmiešané. Index PCE inflácie zodpovedal očakávaniam, rovnako ako osobné príjmy a výdavky. Naopak, prieskum University of Michigan poukázal na slabšiu spotrebiteľskú dôveru a nižšie inflačné očakávania.
Spotrebiteľská dôvera University of Michigan (august): 58,2 (odhad 58,6; predchádzajúca 58,6)
- Aktuálne podmienky: 61,7 (odhad 60,8; predchádzajúca 60,9)
- Očakávania: 55,9 (odhad 57,5; predchádzajúca 57,2)
- Inflačné očakávania na 1 rok: 4,8 % (odhad 5,0 %; predchádzajúca 4,9 %)
- Inflačné očakávania na 5–10 rokov: 3,5 % (odhad 3,9 %; predchádzajúca 3,9 %)
- Americký dolár klesá o takmer 0,1 %, zatiaľ čo EURUSD posilňuje. Drahé kovy rastú – zlato pridáva viac než 0,8 % a obchoduje sa nad 3 450 USD/unca, striebro dosiahlo úrovne nevídané od jesene 2011 a obchoduje sa pri 40 USD/unca.
- Na trhu s agrárnymi komoditami je v centre pozornosti kukurica, ktorá rastie po dátach Pro Farmer naznačujúcich úrodu pod odhadmi USDA a po poslednom CoT reporte, ktorý ukázal, že fondy zvyšujú dlhé pozície a výrazne obmedzujú krátke.
- Na kryptomenovom trhu prevládajú straty. Bitcoin oslabil na 108 000 USD a väčšina altcoinov, vrátane Etherea a Dogecoinu, je taktiež pod tlakom.
US dáta (júl):
-
Index cien PCE medziročne: 2,6 % (odhad 2,6 %; predchádzajúca 2,6 %)
-
PCE medzimesačne: 0,2 % (odhad 0,2 %; predchádzajúca 0,3 %)
-
Jadro PCE medziročne: 2,9 % (odhad 2,9 %; predchádzajúca 2,8 %)
-
Spotreba medzimesačne: 0,5 % (odhad 0,5 %; predchádzajúca 0,3 %)
-
Osobné príjmy medzimesačne: 0,4 % (odhad 0,4 %; predchádzajúca 0,3 %)
-
Reálna spotreba medzimesačne: 0,3 % (odhad 0,3 %; predchádzajúca 0,1 %)
-
Maloobchodné zásoby bez áut (predb.): 0,1 % (predchádzajúca -0,1 %)
-
Veľkoobchodné zásoby medzimesačne (predb.): 0,2 % (odhad 0,1 %; predchádzajúca 0,1 %)
-
Obchodná bilancia s tovarom (predb.): -103,60 mld. USD (odhad -90,2 mld.; predchádzajúca -84,85 mld.)
