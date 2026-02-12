🚨Zlato klesá o 3 % v súvislosti s prípravami trhu na pauzu počas čínskeho lunárneho nového roka

Zlato (GOLD) dnes oslabuje o 3 % a klesá približne k úrovni 4 930 USD za uncu. Širší pokles naprieč drahými kovmi prichádza v čase, keď najnovšie údaje z amerického trhu práce výrazne prekonali očakávania, zatiaľ čo Čína – jeden z kľúčových trhov spotového dopytu – zostane zatvorená od piatka 13. februára do 24. februára z dôvodu osláv lunárneho nového roka.
- Po včerajšej silnej správe NFP z USA trhy oceňujú nižšiu pravdepodobnosť uvoľnenia menovej politiky Fedu v tomto roku. To podporilo odraz nedávno prepredaného amerického dolára, zatiaľ čo drahé kovy stratili časť svojho momenta. Dnešný relatívne nízky počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti navyše posilňuje názor, že obavy z krátkodobého spomalenia trhu práce môžu byť prehnané a že minulý týždeň zverejnené údaje JOLTS a správa Challenger neposkytli úplný obraz situácie.
- Z technického hľadiska zlato koriguje smerom k 50-dňovej EMA. Ak by bol tento kĺzavý priemer testovaný tretíkrát, implikovalo by to pohyb približne k pásmu 4 700–4 740 USD za uncu, kde možno očakávať významnejšiu zónu podpory, posilnenú aj nedávnymi cenovými reakciami v tejto oblasti. Prerazenie pod túto úroveň by zvýšilo pravdepodobnosť testu hranice 4 350 USD za uncu.
Historicky malo zlato tendenciu posilňovať v období desiatich dní pred lunárnym novým rokom v Číne a často pokračovalo v raste aj počas samotných sviatkov. Tentoraz však neistota ohľadom likviditných podmienok počas uzatvorenia trhu a riziko zmeny sentimentu po návrate čínskych fondov a retailových investorov môžu krátkodobo vytvárať dodatočný tlak na trh so zlatom.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Trh kompenzuje straty a čaká na zníženie úrokových sadzieb
Tri trhy, ktoré treba sledovať budúci týždeň (13.02.2026)
IBM ide proti prúdu: Trikrát viac zamestnancov na vstupnej úrovni
US OPEN: Trh hľadá smer po inflačných dátach
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.