Denné zhrnutie: Technológie ťahajú Wall Street na rekordné maximá napriek napätiu v Perzskom zálive

- Americká obchodná seansa, ktorá uzatvára týždeň, prebieha v pozitívnej nálade, pričom hlavné indexy vykazujú rast podporený priaznivým trhovým sentimentom. Nasdaq 100 rastie o viac než 1,5 %, zatiaľ čo S&P 500 pridáva viac než 0,8 %, čo ukazuje na jasnú dominanciu kupcov, najmä v technologickom sektore.
- Iba Dow Jones vykazuje slabší obraz, keď sa pohybuje okolo včerajšieho záveru a nezúčastňuje sa širšej trhovej rally.
- Najnovšie dáta z amerického trhu práce (NFP) dopadli nad očakávania a zdôraznili odolnosť americkej ekonomiky, keď počet nových pracovných miest mimo poľnohospodárstva vzrástol o 115 tisíc oproti odhadom 62 tisíc pri stabilnej miere nezamestnanosti na úrovni 4,3 %. Detaily reportu, ako slabší rast miezd a pokles participácie pracovnej sily, však naznačujú zhoršovanie kvality trhu práce.
- Spojené štáty teraz čakajú na reakciu Iránu na návrh zameraný na ukončenie konfliktu a dúfajú v „serióznu ponuku“ z Teheránu, napriek pokračujúcej výmene úderov medzi oboma stranami.
- Zároveň v regióne dochádza k ďalšej eskalácii, pretože americké sily útočia na iránske jednotky a tankery, ktoré sa pokúšajú obísť blokádu, zatiaľ čo Irán obviňuje Washington z útokov na civilné ciele.
- Irán varuje pred možnou vojenskou reakciou na námorné akcie USA a naznačuje, že akákoľvek námorná blokáda bude čeliť ozbrojenej odvete.
- Iránski politici medzitým varujú pred ďalšou eskaláciou v oblasti Perzského zálivu, upozorňujú na možné kroky voči SAE a ďalším susedom a zároveň udržiavajú tlak okolo Hormuzského prielivu, ktorý chce Teherán právne regulovať.
- Americký prezident Donald Trump však tvrdí, že prímerie stále platí, hoci situácia v Hormuzskom prielive zostáva napätá a sú hlásené obmedzené prestrelky.
- V pozadí pokračujú diplomatické rokovania vrátane stretnutí medzi americkým viceprezidentom a katarskými predstaviteľmi, čo naznačuje snahu udržať vyjednávacie kanály otvorené napriek vzájomným hrozbám a obmedzeným ozbrojeným incidentom.
- Napriek informačnému chaosu a geopolitickému napätiu sú dnes ceny ropy mierne nižšie, pričom ropa Brent sa pohybuje okolo 100 USD za barel.
- Predbežná správa University of Michigan ukázala mierne zhoršenie spotrebiteľskej nálady v USA, keď index sentimentu klesol na 48,2 oproti očakávaniu 49,5. Zároveň krátkodobé aj dlhodobé inflačné očakávania oproti predchádzajúcim hodnotám klesli, čo naznačuje, že Američania teraz nevidia rastúce cenové tlaky.
- Negatívny sentiment dnes dominoval aj európskej seanse, kde hlavné indexy uzatvorili výrazne nižšie. Britský FTSE 100 klesol o 0,4 %, francúzsky CAC 40 odpísal viac než 1 %, španielsky IBEX 35 takisto oslabil a nemecký DAX stratil takmer 1,5 %.
- Odlišný obraz ponúkol trh drahých kovov, kde zlato pridalo približne 0,4 % a prekonalo 4 700 USD za uncu, zatiaľ čo striebro vzrástlo o 0,7 % nad 80 USD za uncu a pokračovalo v silnom trende dopytu po bezpečných aktívach.
- Zmiešaný sentiment bol viditeľný aj na kryptomenovom trhu, kde sa Bitcoin a Ethereum obchodovali blízko nedávnych referenčných úrovní bez jasného smeru.
🔴 Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň: EURUSD, CH50cash, OIL (08.05.2026)
US Open: Sezóna tržieb a silný report NFP posúvajú Wall Street vyššie!
BREAKING: Americkí spotrebitelia zmierňujú obavy z inflácie, ale sentiment zostáva slabý
BREAKING: Report NFP prekonal očakávania!
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.