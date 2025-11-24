Denné zhrnutie: Technológie vedú rast na Wall Street, dolár stabilný napriek holubičiemu Fedu (21.11.2025)

- US100 vedie zisky vďaka technologickému optimizmu na Wall Street.
- US100 vedie zisky vďaka technologickému optimizmu na Wall Street.
- Jen pokračuje v oslabovaní pri celkovo pokojnom obchodovaní na devízovom trhu.
- Eufória v technologickom sektore zmazala všetky straty zo štvrtkového výpredaja na Wall Street. Nasdaq vedie rast (US100: +2,5 %), nasledovaný indexom Russell 2000 (US2000: +1,7 %), podporený obnovenými nádejami na decembrové zníženie sadzieb v USA. S&P 500 (US500: +1,6 %) a DJIA (US30: +0,65 %) taktiež rastú.
- Akcie spoločnosti Alphabet prudko vzrástli nad 300 USD (GOOGL.US: +6 %) po uvedení najnovšieho jazykového AI modelu Gemini 3 a oznámení novej zmluvy na cloudové služby pre NATO. Christopher Waller z Fedu podporil decembrové zníženie sadzieb, pričom poukázal na stále slabý trh práce a mierne inflačné očakávania, zároveň však spomenul nezhody vo vnútri Fedu a neistotu od januára ďalej.
- Futures na európske indexy obchodujú prevažne v strate. CAC40 vedie poklesy (FRA40: -0,6 %) kvôli oslabeniu obranných akcií po návrhoch mierového plánu pre Ukrajinu. UK100 (-0,35 %), SUI20 (-0,3 %) a ITA40 (-0,2 %) taktiež klesajú. Mierny rast zaznamenali len DE40 (+0,1 %) a SPA35 (+0,3 %).
- Akcie spoločnosti Novo Nordisk klesli na štvorročné minimum (NOVOB.DK: -5,3 %) po tom, čo testy lieku semaglutid na Alzheimerovu chorobu nepreukázali spomalenie kognitívneho úpadku, hoci došlo k zlepšeniu biomarkerov. Investori to vnímajú ako ďalšie sklamanie na pozadí predchádzajúcich výpredajov a rastúcej konkurencie na trhu s liečbou obezity a cukrovky. Predbežné výsledky budú zverejnené v decembri, kompletné údaje v roku 2026.
- Nemecký index podnikateľskej klímy Ifo nečakane klesol z 88,4 na 88,1 (konsenzus Bloomberg: 88,5).
- Devízové trhy začali týždeň pomerne pokojne. Dolárový index zostáva bez zmeny, vyrovnávaný slabosťou voči väčšine mien a posilnením voči mexickému pesu a japonskému jenu. EURUSD vzrástol o 0,1 % na 1,152.
- Trh s drahými kovmi rastie, čiastočne vďaka nákupom cez ETF. Najväčší zisk zaznamenala platina (+2,25 %) vďaka správam o pretrvávajúcom nedostatku dodávok. Zlato posilňuje o 1,1 % na 4113 USD/oz, striebro rastie o 1,9 % na 50,95 USD/oz.
- Ropa Brent aj WTI rastie približne o 1,4 %, čím prerušuje trojdňový pokles. Zemný plyn (NATGAS) koriguje o 1,3 % po predchádzajúcom raste. Bitcoin sa po výpredaji stabilizuje a pridáva 0,5 % na približne 88 350 USD; Ethereum posilňuje o 3,8 % na 2950 USD.
