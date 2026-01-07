Gold loses 1% 📉

Zlato dnes oslabuje o viac než 1 %, no po zmiešaných dátach z USA najskôr reagovalo rastom – a to aj napriek lepším než očakávaným číslam ISM Services a zmiešaným údajom JOLTS (dobrovoľné odchody klesli z 1,2 % na 1,1 %, zatiaľ čo celkové ukončenia pracovného pomeru boli na úrovni 2 % oproti predchádzajúcej revízii 1,9 %). Americký dolár sa obchoduje bez väčšej zmeny, no ostatné kovy – vrátane striebra – taktiež oslabujú. Striebro klesá o 5 %.
Zverejnené dáta spolu s konečným výrobným PMI podporujú naratív, ktorý prezentoval Donald Trump – že USA aktuálne nečelia výraznému inflačnému riziku, a že Fed by mohol v druhej polovici roka zaujať o niečo „agresívnejší“ postoj.
Zlato vstúpilo do roku 2026 s pozitívnym vývojom, čo naznačuje, že investori stále vidia priestor na ďalší rast – a to vzhľadom na očakávané znižovanie sadzieb zo strany Fedu (Stephen Miran dokonca naznačil možnosť poklesu až o 100 bázických bodov), rastúce rozpočtové deficity a geopolitické napätie, ktoré môže urýchliť nákupy zlata a znížiť expozíciu voči doláru ako formu diverzifikácie.
Analýza zlatých pozícií (CFTC) – 30. december 2025
Ku koncu decembra 2025 štruktúra pozícií na trhu so zlatými futures ukazuje výrazný kontrast medzi komerčnými účastníkmi (Commercials) a špekulatívnym kapitálom (Managed Money). Špekulanti zostávajú pozitívne naladení, zatiaľ čo producenti a priami účastníci trhu zabezpečujú dodávky za aktuálne ceny a držia čisté krátke pozície.
- Commercials (producenti/obchodníci/spracovatelia/používatelia):
- Celkovo ≈ 67 000 krátkych kontraktov, čo predstavuje približne 14 % otvoreného záujmu.
- Dlhé pozície klesli o 4 200 kontraktov za posledný týždeň, zatiaľ čo krátke zostali na vysokej úrovni, čo signalizuje mierny krátkodobý pesimizmus.
- Managed Money:
- ≈ 149 000 dlhých vs. 44 000 krátkych kontraktov, pričom longy predstavujú približne 31 % otvoreného záujmu.
- Za posledný týždeň došlo k miernemu poklesu dlhých pozícií (–1 709 kontraktov), zatiaľ čo krátke vzrástli (+4 313 kontraktov).
Kontrast medzi medvedím postojom Commercials a býčou náladou Managed Money často vytvára dynamické cenové pohyby. Komerčné pozície môžu slúžiť ako prirodzená podpora, zatiaľ čo špekulatívny tlak podporuje rastový potenciál. V poslednom období sa zdá, že obe skupiny sa zbližujú – využívajú rekordné zisky buď na zabezpečenie dodávok, alebo na zníženie býčích pozícií.
Výhľad
Zlato zostáva v krátkodobej konsolidácii, s potenciálom rastu, ak si Managed Money udrží alebo navýši dlhé pozície. Náhle zníženie krátkych pozícií zo strany Commercials by mohlo signalizovať býčí impulz.
Aktuálna štruktúra CoT naznačuje možnosť krátkodobej korekcie, pričom ďalšia akumulácia longov zo strany Managed Money by mohla priniesť rastový impulz.
Technická analýza (H1)
Na hodinovom grafe sa pokles zastavil okolo 4 420 USD (EMA200, červená línia), no ceny zostávajú pod hladinami 71,6 % a 61,8 % Fibonacciho retracementu z decembrového poklesu. Najbližší odpor sa nachádza pri EMA50 (oranžová línia) na úrovni 4 460 USD za uncu.
