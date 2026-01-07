US Open: Nasdaq pokračuje v raste📈 Akcie Intel a Eli Lilly prudko rastú

Americký akciový trh dnes zaznamenáva zisky, pričom najvýraznejšie rastú akcie spoločností Eli Lilly (LLY.US) a Intel (INTC.US). Nedávne zvýšenie výhľadu tržieb zo strany Nvidie zjavne zmiernilo obavy z „technologickej bubliny“ a vysokých valuácií na americkom akciovom trhu. Index S&P 500 je však takmer bez zmeny a index DJIA klesá približne o 0,4 %.
Ďalšími spoločnosťami, ktoré priťahujú pozornosť investorov, sú Applied Digital, Constellation Brands a Caterpillar, a to buď vďaka výsledkom hospodárenia, alebo plánovaným prezentáciám manažmentu. Naopak, akcie SanDisk klesajú takmer o 3 % po tom, čo v predchádzajúcej seanse vzrástli o takmer 27 %.
Ekonomické údaje
- Súkromné mzdové dáta ADP v USA ukázali mierne slabší rast zamestnanosti, než sa očakávalo.
- Továrenské objednávky v Neico klesli výraznejšie, než sa predpokladalo.
- Dáta JOLTS naznačili nižší počet voľných pracovných miest.
- Index ISM v sektore služieb naopak prekonal očakávania.
Po správach, že Venezuela dodá do USA 30 až 50 miliónov barelov predtým sankcionovanej ropy, sa ceny ropy na svetových trhoch držia blízko úrovne 60 USD za barel. Zvýšená ponuka z Venezuely môže prehĺbiť existujúci downtrend cien ropy a vyvážiť rast cien spôsobený geopolitickým napätím. Nižšie ceny ropy podporujú rast akciového trhu a zmierňujú inflačné obavy.
Zdroj: xStation5
US100 (H1 interval)
Zdroj: xStation5
Eli Lilly na víťaznej vlne
Akcie Eli Lilly rastú takmer o 4 % vďaka správam o akvizícii spoločnosti Ventyx Biosciences, pričom hodnota tejto transakcie by mohla presiahnuť 1 miliardu USD. Oznámenie o dohode môže prísť v najbližšom čase.
O spoločnosti Ventyx Biosciences:
- Vyrába lieky na imunologické a zápalové ochorenia.
Ciele akvizície pre Eli Lilly:
- Vývoj nových terapií pre zápalové ochorenia čriev, vrátane Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy.
- Liečba Parkinsonovej choroby.
- Lieky na kardiovaskulárne problémy súvisiace s obezitou.
Po oznámení transakcie akcie Ventyx v poobchodnej fáze vzrástli o viac než 50 %, čo odzrkadľuje optimizmus investorov. Ani Eli Lilly, ani Ventyx sa zatiaľ k ďalším obchodným plánom nevyjadrili. Táto akvizícia je v súlade so stratégiou spoločnosti Eli Lilly rozšíriť pôsobenie mimo diabetu a obezity a posilniť svoju pozíciu v oblasti imunológie a neurovied. Akcie dnes dosahujú takmer historické maximá.
Zdroj: xStation5
Akcie Intelu prudko rastú
Akcie spoločnosti Intel rastú takmer o 7 % po správach o novom procesore a platforme zameranej na hranie hier.
- Intel vyvíja špecializovaný herný procesor.
- Zároveň pracuje na širšej hernej platforme, ktorá spája hardvér a softvér.
- Platforma bude založená na procesoroch Intel Core Series 3 a bude tvoriť základ novej hernej produktovej línie.
- Spoločnosť si kladie za cieľ posilniť svoju konkurenčnú pozíciu voči AMD a Nvidii, ktoré svoje portfóliá herných procesorov rozširujú už niekoľko rokov.
- Intel očakáva, že využije rastúci dopyt po vysokovýkonnom hernom hardvéri.
Investori vnímajú tento plán ako sľubný a ako potenciálny motor rastu v hernom segmente. Ďalšie podrobnosti o procesore a platforme by mali byť zverejnené neskôr v tomto roku.
Zdroj: xStation5
