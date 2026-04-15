Denné zhrnutie: Trh na vrchole vyčkáva

- Počas stredajšej seansy trh volí vyčkávací postoj, hoci sentiment sa prikláňa skôr k optimizmu. Valuácie podporujú predovšetkým výsledky finančného sektora, ďalšie kontrakty v technologickom sektore a predovšetkým, ako sa zdá, reálna šanca na deeskaláciu a ukončenie konfliktu v Perzskom zálive. Hlavné americké akciové indexy rastú, no zisky sú obmedzené pod 1 %. Najlepšie sa darí NASDAQu, zatiaľ čo Dow zaostáva.
- Po približne dvojtýždňovej rally je index S&P 500 len „na vlas“ od svojho historického maxima, keď počas dňa dosiahol vrchol na úrovni 7 001 bodov.
- Nvidia podporuje spoločnosti spojené s kvantovými technológiami vďaka svojmu novému modelu a akcie v tomto sektore rastú v priemere o viac než 10 %.
- Snap prepúšťa viac než 15 % zamestnancov a rastie o 6 %.
- Tesla posilňuje o viac než 6 % po tom, čo generálny riaditeľ spoločnosti predstavil nový čip „AI5“.
- Z amerických makroekonomických dát:
- Index NY Empire State pozitívne prekvapil, keď vzrástol na 11 oproti očakávaniu -0,5, predchádzajúca hodnota bola -0,2.
- Zásoby pohonných hmôt a ropy vyšli výrazne pod očakávaním. Pri rope je viditeľný slabší dopyt.
- V Európe vyzerá sentiment výrazne horšie. Väčšina indexov zaznamenáva mierne poklesy. Najslabšia nálada panuje na francúzskom CAC40, ktorý stratil približne 0,6 %. Silu naopak ukazuje WIG20, ktorý rastie asi o 0,8 %.
- ASML prekonal očakávania trhu a zvýšil celoročný výhlaď tržieb, napriek tomu akcie klesli o 4 %.
- Výrazné poklesy zasiahli „luxusné“ akcie. Hermès a Kering sklamali svojimi výsledkami a stratili takmer 10 %. LVMH si viedlo lepšie a zakončilo seansu bez zmeny.
- Na devízovom trhu:
- Austrálsky dolár posilňuje a voči americkému doláru pridáva až 0,5 %.
- Švajčiarsky frank je slabší a voči väčšine hlavných menových párov stráca asi 0,2 %.
- Komodity:
- Energetické komodity zostávajú v limbe a čakajú na jasnejšie vyjadrenia predstaviteľov Iránu a USA. Ropa WTI končí deň okolo 91 USD, zatiaľ čo Brent na 95 USD.
- Pri priemyselných a drahých kovoch sa cenové pohyby držia približne do 1 %. Platina, hliník a zinok rastú. Paládium klesá.
- Na kryptomenách prevláda mierne pozitívny sentiment. Ethereum a Solana rastú tesne pod 1 %. Bitcoin vykazuje mierne straty a zostáva tesne pod 74 000 USD.
Palantir zostáva o viac než 30 % pod rekordným maximom, keď akcie zaťažujú obavy z AI disruptcie a valuácie
Allbirds: Od tenisiek k AI, môže to fungovať
Meta prehlbuje AI stratégiu dohodou s Broadcomom, zatiaľ čo rast reklamy podporuje argument pre vyššie investície
„AI“ prepúšťanie: Je to fikcia?
