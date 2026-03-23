Denné zhrnutie: Trhová horská dráha! Trhy rastú, ropa klesá pod 100 dolárov

- Finančné trhy dnes zažili výraznú horskú dráhu sentimentu. Konflikt na Blízkom východe ďalej eskaluje a emócie boli od začiatku dňa vyhrotené pre vypršanie ultimáta prezidenta Donalda Trumpa voči Iránu.
- Od začiatku obchodovania čelili trhy silnému výpredaju, pretože investori sa obávali možnej realizácie varovaní amerického prezidenta a prípadnej odvety zo strany Teheránu, čo jasne zvýšilo averziu voči riziku.
- Situácia sa zmenila v skorých popoludňajších hodinách, tesne pred otvorením americkej seansy. Donald Trump oznámil päťdňové predĺženie ultimáta s odvolaním sa na konštruktívne rokovania s Iránom. Tieto vyjadrenia však Teherán rýchlo poprel s tým, že s americkou administratívou neprebehol žiadny kontakt.
- Napriek týmto protichodným správam trhy reagovali veľmi pozitívne. Investori prijali scenár deeskalácie, čo viedlo k prudkému obratu predchádzajúcich pohybov. Cena ropy okamžite klesla pod 100 dolárov za barel a celkový trhový sentiment sa výrazne zlepšil.
- Seansa na Wall Street sa začala veľmi silno. Trhy zjavne prijali naratív možných mierových rokovaní a hlavné indexy výrazne rástli. S&P 500 pridal približne 1,7 %, Nasdaq asi 1,8 % a Dow Jones takmer 2 %.
- Európske trhy tiež zažili vysokú volatilitu. Ráno dominovali výrazné poklesy, no po oznámeniach z USA prišiel silný obrat. Na konci dňa väčšina indexov uzavrela v kladnom teritóriu. Nemecký DAX vzrástol takmer o jedno percento, francúzsky CAC 40 asi o 0,8 % a španielsky IBEX 35 o viac než jedno percento. Iba britský FTSE 100 zakončil seansu v zápornom teritóriu.
- Na trhu drahých kovov zostáva zlato pod silným tlakom. V čase písania textu stráca viac ako 3 % a obchoduje sa pod 4 500 dolármi za uncu. Striebro si viedlo lepšie, zaznamenalo mierne zisky a testovalo úroveň 70 dolárov.
- Na menovom trhu odteká kapitál z amerického dolára, ktorý oslabuje voči ostatným hlavným menám, čo odráža zlepšenie globálneho sentimentu.
- Zlepšenie sentimentu je viditeľné aj na kryptomenovom trhu. Bitcoin rastie o viac ako 3 % a testuje úroveň 71 000 dolárov, zatiaľ čo Ethereum pridáva okolo 4 % a prekonalo 2 150 dolárov.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.