Denné zhrnutie: Trhy čakajú na Trumpov prejav

- Finančné trhy ďalej oživujú po nedávnych komentároch, ktoré naznačujú snahu o rýchle ukončenie konfliktu s Iránom.
- Donald Trump uvádza, že Irán požiadal o prímerie. Medzitým však pokračujú útoky zo strany Spojených štátov aj Iránu. Irán vo verejnoprávnej televízii vyhlásil, že Trumpove tvrdenia sú nepravdivé.
- Donald Trump poukazuje na to, že kľúčovým aspektom prímeria je otvorenie Hormuzského prielivu.
- Irán podniká najväčšie útoky na Izrael od začiatku vojny, zároveň útočí na katarský tanker, dátové centrum Amazonu v Bahrajne a producenta hliníka EGA v Spojených arabských emirátoch.
- Axios uvádza, že rokovania medzi Iránom a USA pokračujú, no vyjadrenia iránskeho prezidenta aj najvyššieho vodcu naznačujú, že podmienky Iránu zostávajú bez zmeny, teda úplné stiahnutie USA z regiónu, reparácie a uznanie Iránu ako „vlastníka“ Hormuzského prielivu.
- Vance mal podľa správ uviesť, že Spojené štáty chcú útoky zosilniť, aby Irán dotlačili k dohode. The Atlantic píše, že USA sa údajne pripravujú na pozemnú inváziu s cieľom obsadiť ostrov Chárk a zaistiť obohatený urán.
- Donald Trump má dnes v noci o 03:00 SEČ, teda o 21:00 washingtonského času, vystúpiť v televíznom prejave k národu na všetkých hlavných staniciach.
- Report ISM Manufacturing ukázal rast hlavného indexu na 52,7 bodu, teda nad očakávaním 52,3 a predchádzajúcou úrovňou 52,4. Kľúčovým momentom je však prudký rast subindexu cien na 78,3 z predchádzajúcich 70,5. Subindex nových objednávok klesol na 53,5, zatiaľ čo subindex zamestnanosti sa znížil na 48,7.
- Report ADP ukázal hodnotu 62 tisíc oproti očakávaniu 40 tisíc a predchádzajúcej úrovni 63 tisíc.
- Zásoby ropy v USA ďalej rastú, zatiaľ čo zásoby benzínu a destilátov klesajú. To ukazuje na pomerne zaujímavú lokálnu situáciu v USA. Zásoby v strategických ropných rezervách SPR minulý týždeň zaznamenali len minimálny pokles.
- Finálny index PMI v spracovateľskom priemysle eurozóny dosiahol mierne vyššiu hodnotu 51,6 bodu oproti predbežným 51,4 bodu.
- Veľkým prekvapením bol skok švajčiarskeho výrobného PMI na 53,3 bodu napriek očakávaniu poklesu na 47 bodov. Ide o prvú hodnotu nad 50 bodmi od roku 2022. EURCHF po včerajších ziskoch výrazne klesá.
- Futures na indexy zaznamenávajú ďalší deň výrazných rastov vďaka nádejám na rýchle vyriešenie konfliktu. JP225 dnes vzrástol o 3 %, zatiaľ čo európske kontrakty vo väčšine prípadov pridali viac ako 1 %. DE40 posilnil o 1,3 % a SPA35 vyskočil o 2,3 %.
- Aj v USA sa futures obchodujú vyššie. US100 rastie o 1,7 %, zatiaľ čo US500 pridáva 1,1 %.
- Ceny ropy dnes výrazne ustupujú. Po silnom poklese sa Brent obchoduje už len okolo 102 USD za barel, čo znamená stratu 1 %. Ropa WTI testuje úroveň 100 USD. Americký zemný plyn klesá o 2,8 % pre nízku spotrebu a vysokú produkciu.
- Pokles rizika, aj napriek možnej pretrvávajúcej neistote, vedie k oživeniu na trhu drahých kovov. Zlato rastie o 2,5 % a testuje úroveň 4800, zatiaľ čo striebro pridáva 0,7 % a testuje 75 USD.
- EURUSD sa dostal nad úroveň 1,1600 a prerazil klesajúcu trendovú líniu z roku 2026, čo signalizuje jasný obrat na trhu.
- Bitcoin sa odráža smerom k oblasti 69 000 USD a v poslednom období zostáva jedným z menej volatilných aktív.
- Maersk uvádza, že nákladná doprava bude smerovaná cez Omán a Spojené arabské emiráty.
- Francúzske námorníctvo upozorňuje, že na udržanie otvoreného Hormuzského prielivu je potrebná väčšia koordinácia medzi jednotlivými krajinami. Zároveň zdôraznilo, že neexistujú známky mínovania a že Čína musí urobiť viac pre obnovenie obchodu.
- Podľa predstaviteľov Bieleho domu má Trump dnes večer oznámiť, že operácie v Iráne by mali byť ukončené v horizonte 2 až 3 týždňov.
